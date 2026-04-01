名人保養｜46歲張美妮公開6大凍齡秘訣，網民大讚最有資格講凍齡

現年46歲的藝人張美妮，入行至今已27年，與林峯、楊茜堯等同為TVB第13期藝員訓練班同學。她多年來主持《閃電傳真機》、《流行都市》等節目，同時亦有演出不少劇集。多年來無論樣貌及身材未有因歲月而改變，一直被視為圈中的「凍齡美魔女」。近日她在IG分享凍齡心得，隨即引來大批粉絲關注，更大讚她「最有資格講凍齡」。

張美妮親揭6大凍齡秘訣

被譽為圈中「凍齡美魔女」的張美妮近日大方在IG分享46歲凍齡心得，她表示，「其實46歲的真實凍齡心得很簡單，沒有奇蹟，只有堅持，好好愛自己，永遠不會太遲」，並歸納出以下6大凍齡秘訣：

1. 運動不只是練身材、有助身心保持年輕

運動不僅能塑造身形，更是讓身心一起變年輕，流汗的時候，煩惱也會跟着消失。

2. 防曬永遠是很重要的一步

她強調阻擋紫外線，比任何保養都實在，「每天堅持，歲月會溫柔對待你。」

3. 吃得健康，比貴價保養更有用

飲食方面，她堅持少糖少油、多菜多蛋白，相信身體會以最佳狀態回報。

張美妮是圈中公認「凍齡美魔女」。（IG@meinicheung）

4. 保持熱情，不停探索

她亦鼓勵大家保持對生活的熱情、走出去見世界，心會更年輕，心態不老，狀態就不會老。

5. 保持情緒穩定

她指出，當心寬了，臉就柔了，而少了焦慮，人自然顯年輕。

6. 確保充足睡眠

確保充足睡眠是最有效的凍齡術，不捱夜、不內耗，因為氣色和精神，才是真正透露年齡的關鍵。

張美妮分享凍齡心得。（IG@meinicheung）

不少網民看到她的分享後紛紛留言激讚：「你最有資格講凍齡，皮膚靚到發晒光」、「美妮是真的凍齡呢！」、「凍得太緊要啦，實在凍得好」、「狀態極好」。

張美妮主持《流行都市》等節目。（IG@meinicheung）

夥13期藝訓班撐林峯演唱會

張美妮早於1999年加入TVB藝員訓練班，與林峯、楊茜堯、楊明、徐榮等人為第13期藝員訓練班同學，雖然畢業後各人事業發展各異，但仍非常老友，一眾舊同學不時聚會，去年更「13期合體」現身支持林峯的演唱會，用行動力撐好友。

張美妮入行多年幾乎沒緋聞，2013年與髮型屋老闆黃偉強結婚，婚後5年以39歲高齡誕下愛女黃洛雯。榮升人母後的張美妮，狀態愈戰愈勇，身形比以往更fit之餘，其凍齡美貌更似吃了防腐劑一樣，保養得宜。

張美妮保養得宜！（IG@meinicheung）

張美妮婚後育有一女。（IG@meinicheung）

轉載自晴報