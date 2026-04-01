膽結石警示｜35歲女子腹劇痛，膽囊塞爆60粒膽石，醫生揭長期做錯1事惹禍

飲食習慣不良，恐暗藏健康危機！南京市一名35歲女子，因長期「1個飲食習慣」，於農曆新年聚餐後突然右上腹劇痛，痛至無法站直，需緊急送院。經檢查後，醫生發現其膽囊中有多達60多顆膽結石，需接受手術治療。有專家提醒，膽結石的形成與飲食生活習慣息息相關，而透過6大飲食調整可幫助改善。

35歲OL長期忽略吃早餐 驚揭生逾60粒膽石

據內媒報道，來自南京市的35歲王女士（化名），平日工作繁忙，經常不吃早餐，甚至連午餐和晚餐都食無定時。早在農曆年假前夕，她已數度感到右上腹輕微不適，惟因工作繁忙，一直未有正視，僅以忍耐應對。直至春節期間一次聚餐後，積壓已久的問題終於爆發，腹部劇痛使她無法挺直腰身，家人見狀隨即將她送往南京市第一醫院就醫。

經診斷後，王女士證實為膽囊多發結石，需住院接受手術治療。醫生透過單孔腹腔鏡膽囊切除術，在她的肚臍位置開出約2厘米切口，從其體內取出多達60多粒膽結石。王女士術後看到這些「產物」亦不禁心驚，坦言難怪當時痛到無法挺直腰。

35歲王女士長期不吃早餐，生逾60粒膽結石。（圖片來源：紫牛新聞）

膽結石形成風險因素

不吃早餐是誘發膽結石的風險因素之一。醫生解釋，膽結石的形成與飲食生活習慣息息相關。主要誘發因素包括長期空腹、不吃早餐，會使膽囊長時間處於不收縮狀態；加上長期攝取高油、高脂、高膽固醇食物，會令膽汁成分比例失衡，進一步增加結石風險。此外，糖尿病、高血脂、肝硬化等基礎疾病亦會影響膽汁代謝，部分藥物、女性激素紊亂也可能干擾膽囊功能；若家族中有相關病史，或屬40歲以上女性，風險則更高。

右上腹痛是典型徵兆

醫生提醒，膽絞痛是典型徵兆。當進食油膩食物後，或於夜間及凌晨時分，右上腹出現劇痛，並蔓延至右肩背部，伴隨噁心嘔吐，便需特別留意。非急性發作時，右上腹可能出現隱痛或脹痛，又或進食後感到腹脹、消化不良，容易與胃病混淆。約有半數患者是在體檢時意外發現，雖然當下並無明顯不適，但仍須定期監測，以防引發併發症。

6大飲食調整改善膽結石

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中指出，膽結石是其中一種無聲疾病，不少人都是難忍劇痛去求診才知道自己有膽結石，否則可能一輩子都不知道自己患病。她表示，膽囊主要功能是儲存膽汁以幫助消化油脂，而大家可以透過6大飲食調整作出改善，避免膽結石發作：

1. 簡單烹調

建議烹調方式多以蒸煮取代油炸及油煎，避免食太油。



2. 多吃原型食物

同時也可以未精緻澱粉取代精緻澱粉。



3. 多補充膳食纖維

膳食纖維有助吸附膽酸，與糞便一起排出。



4. 避免吃太飽

過分飽肚容易讓膽囊收縮劇烈，導致結石卡在裏面。



5. 避免甜食

減少攝取過多糖分及脂肪，避免增加消化負擔。



6. 勿信偏方

膽結石形成之後並不能逆轉，只能透過飲食調整減少發作，或進行膽囊切除手術處理。

資料來源：台灣營養師高敏敏

轉載自晴報