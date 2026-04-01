天然萬用油｜潮濕天氣爆瘡飆面油？茶樹油6大功效＋挑選秘訣

潮濕天氣狂飆面油、頻生暗瘡……好尷尬？剛踏入4月，天氣依然潮濕悶熱，皮膚特別容易出油，導致暗瘡頻生、頭皮痕癢，甚至出現各種炎症，怎麼辦？

坊間不少人推介茶樹油，作為「暗瘡救星」，原來茶樹油的用途遠比想像中廣泛，究竟茶樹油如何做到「一油多用」，成為天然萬用油？

甚麼是茶樹油？

茶樹油提取自互葉白千層（Melaleuca alternifolia）的葉片及頂枝，這種植物原產於澳洲，屬千金孃科的小型灌木。早於千年前，澳洲原住民已開始使用茶樹油處理傷口、消炎、紓緩皮膚潰瘍，甚至以葉片沐浴來鎮痛解勞，是歷史悠久的天然草本療法。

茶樹油6大神奇功效及用法

1. 暗瘡護理



茶樹油能深入毛孔，有效殺死引發暗瘡的細菌。同時，其抗炎特性能減輕發炎情況，讓正在發炎、有膿頭的暗瘡快速消退。

⮚ 用法：將1-2滴茶樹油加於潤濕的化妝棉片上，敷於暗瘡位置，每日2-3次。

2. 頭皮護理

茶樹油能有效平衡油脂分泌，減少因真菌或細菌引起的頭油和痕癢，令頭皮更清爽，改善頭皮的健康狀況。

⮚ 用法：將10-15滴茶樹油加於洗髮液中洗髮5-10分鐘；再加入5-10滴於護髮素中揉搓，並徹底沖洗，一星期約3次。

3. 促進傷口癒合

茶樹油能抑制細菌感染，促進皮膚修復過程，加快組織癒合速度，幫助小傷口或擦傷的恢復。同時，茶樹油中的清涼草本氣息有助於紓緩不適感，讓肌膚在修護過程中更舒適。

⮚ 用法：小心清潔消毒傷口，然後將茶樹油直接塗於傷口。

4. 紓緩蚊叮蟲咬

茶樹油可以減輕蚊蟲叮咬造成的搔癢和灼熱感，其抗菌能力有助於預防因抓癢導致的傷口感染。另外，茶樹油的氣味能干擾蚊蟲的嗅覺，使其無法找到宿主。

⮚ 用法：直接將茶樹油塗於患處或將茶樹油和香茅油混合並置於深色的器皿內，製成天然的驅蟲劑。

5. 消炎抗菌



茶樹油有助消除皮膚真菌炎症，緩和因受細菌及真菌感染而引起的皮膚問題如香港腳、腳底疣、水泡及灰甲等，亦有效改善指甲變厚、變黃、脆裂及疼痛等情況。

⮚ 用法：將患處浸於一盆含5-10滴茶樹油的暖水中5-10分鐘，每日2-3次。

6. 淨味除臭



茶樹油具殺菌、消毒能力，能作潔淨之用，能有效去除異味，並改善因細菌滋生引起的體味或環境異味。

⮚ 用法：把數滴茶樹油加於清潔抹布或於空氣清新劑加入幾滴茶樹油以加強殺菌和消毒的功能，是日常家居及辦公室的好幫手。

如何挑選優質茶樹油？

1. 成分是否符合標準

選用茶樹油產品時，務必選擇符合ISO4730的產品，並確保包裝上標明100% 純淨天然及拉丁文學名 Melaleuca，以確保產品質素；切勿購買以植物油稀釋的產品，因其或混入酒精等化學成分與雜質，影響肌膚健康。

2. 植物原料的品質

茶樹油是由天然植物萃取而成的，所以植物的生長環境、採收及萃取狀況等因素，都會影響茶樹油的品質。因此，建議選擇優質原料所製成的茶樹油。

如何安全使用茶樹油？

1. 不可食用

茶樹油的濃度非常高，無法溶解於水，直接口服有機會灼傷食道黏膜，導致胃腸不適、噁心、幻覺等不良副作用。

2. 避免在皮膚大範圍使用

雖然茶樹油屬於純天然植物成分，性質溫和不刺激，但高濃度的茶樹油依然有機會導致肌膚過敏，因而不建議在皮膚大範圍使用。

3. 懷孕或處於哺乳期的婦女請勿塗用

如果正懷孕或處於哺乳期的婦女將茶樹油塗抹在身體上，嬰兒有可能會接觸到，而嬰兒的生理機能對茶樹油的代謝能力較弱，接觸有可能會帶來潛在健康風險。

茶樹油是天然多效的護理好物，從暗瘡、蚊叮蟲咬到消炎都能派上用場。但要緊記，全面發揮茶樹油的功效取決於「正確使用」：選擇優質產品及按需要稀釋，才能真正發揮其「天然萬用油」的作用，為你的健康加分。