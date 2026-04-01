食物安全｜內地盛行合成科技米，網民怒轟似膠粒，真實成分拆解

隨着深港交通越趨便利，不少港人趁假期北上消費。然而，繼早前「雙氧水漂白毒鳳爪」等加工食品風波後，近日小紅書再現熱烈討論，這次焦點落在港人外出用餐常點的炒飯。有網民發文批評，市面不少餐廳改用所謂「科技米」製作炒飯，口感欠佳、毫無米香，引發大批網民共鳴。

科技米｜內地餐廳盛行合成「科技米」 網民批口感欠佳

有網民在小紅書以「能不能杜絕這種米」為題發文，直言對不少餐廳轉用「科技米」炒飯感到氣憤，形容「口感太奇怪了」、「吃得很難受」，質疑「到底哪裏好吃了」。帖文引來數千網民回應，不少人表示曾中伏，指該類炒飯「跟吃塑料一樣，全是科技」、「米沒米味」，更有網民形容「感覺在吃麵條」或「像吃膠粒」。部分食客坦言，為免再遇此類米，如今已不敢點炒飯。

不過，網上意見並非一面倒。有食客反指科技米口感驚為天人：「第一次吃覺得口感驚為天人，有種彈彈的，米線的感覺」。由於這種米粒不易黏連，炒起來粒粒分明，因而獲部分餐廳廚師視為「炒飯恩物」。

科技米呈現「兩頭尖尖」的特徵 。（小紅書 ）



人造米實為重組米 碎米添加劑再造

據了解，這種米又稱「複合米」或「重組米」，在內地並非新事物。其製作方式並非田間種植，而是將碎米磨成粉，再混合小麥粉、玉米澱粉，甚至魔芋粉及各類食品添加劑，如單雙甘油脂肪酸酯、磷酸二氫鈣等，再經機器擠壓成米粒形狀。研發初衷是為糖尿病患者或需要低升糖指數飲食的人士提供營養補充，亦常見於自熱飯盒，同時善用糧食資源，將碎米循環再用。近年內地科研團隊更研發出含有肉類營養、蛋白質含量較高的「肉味米」。

1招分辨人造米

科技米雖然符合食用安全標準，但對於追求傳統米飯甘香的食客而言，口感始終有別。若港人北上用膳時希望避開科技米，可從外觀入手分辨。傳統大米形狀較自然，而人造米因經機器擠壓成型，通常較幼長、細長，並呈現「兩頭尖尖」的特徵。

此外，有網民分享，若將這種米煮粥或浸泡於湯汁中，米粒會出現極度膨脹的情況，形態有別於一般白米煮爛後的狀態，吃起來反像涼蝦或粉條，亦是一大辨別方法。

即睇網民留言：

第一次吃自熱米飯的時候是這種米，被噁心到了，實在吃不下

我吃過這種，第一次吃覺我口感奇怪，但不會願意吃第二次的那種，沒有米香味，像塑料

絕對是科技，我上次吃了一回，我不太喜歡這個口感，不是我想要的米飯的口感

不好吃像是在嚼塑料

這種人造米的確方便，蒸一下就可以炒，但是吃多了感覺很怪

我第一次吃覺得口感驚為天人，有種彈彈的，米線的感覺

我覺得好好吃口感很Ｑ彈

央視驚揭「雙氧水鳳爪」 食用恐損肝腎致命 淘寶、拼多多急下架

據《央視財經》報道，央視記者早前以調查方式進入成都一家為「蜀福香」等品牌代工的食品廠，現場情況令人震驚。記者「放蛇」發現廠房內部臭氣熏天，地面長期積聚渾濁污水，大量雞爪直接裸露堆放在潮濕骯髒的地面，清潔用的掃帚、鐵鏟等工具亦胡亂壓在雞爪之上。工人處理雞爪時毫無衛生意識，即使雞爪被踩踏，亦只會隨手撿起放回膠籃繼續加工，衛生情況觸目驚心。一名廠內工人坦言，他們自己絕不食用自家工場生產的鳳爪。

廠房內部環境惡劣，衞生極差，傳出陣陣惡臭。（《央視財經》截圖）

調查發現，為了令色澤欠佳的雞爪變得白淨誘人，廠方會進行「漂白」工序，所用的是俗稱「雙氧水」的過氧化氫。這種強氧化劑常用於工業消毒，絕不能用於食品加工 。根據《食品安全國家標準》，過氧化氫嚴禁使用於鳳爪加工。

央視記者其後以訂貨為名，進入「蜀福香」及重慶「曾巧食品」的廠房，均發現大量標示為「過氧化氫」的藍色膠桶。工人親口證實，使用雙氧水浸泡是為了「把雞爪煮了好看一些」 。專家指出，長期食用經雙氧水浸泡的食品，會破壞食物中的營養成分，並可能對口腔黏膜、肝腎功能造成損害 。