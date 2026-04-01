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名人保養｜60歲鄧萃雯馬拉松亮相，粉色少女造型網民反應兩極
健康Tips

名人保養｜60歲鄧萃雯馬拉松亮相，粉色少女造型網民反應兩極

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾於TVB連續兩年奪得視后、現年60歲的鄧萃雯，近年主力北上發展，前年憑參與內地綜藝《乘風破浪的姐姐》人氣再度急升。日前有網民於香港海傍巧遇鄧萃雯出席馬拉松活動，她以一身粉色系少女造型亮相，在零濾鏡下展現真實狀態，引發網民兩極熱議。

 

鄧萃雯粉色少女裝生圖曝光

 

　　近日不少網民在香港海傍巧遇鄧萃雯出席馬拉松活動，並在社交平台分享當日的片段。從影片中可見，鄧萃雯當日以一頭金色短髮亮相，身穿白色緊身T恤搭配粉紅色短裙，腳踏運動鞋，整體打扮充滿活力。

 

　凍齡女神丨60歲視后鄧萃雯粉色少女裝現身　零濾鏡真實狀態曝光網民反應兩極：嫲嫲級VS似40

 

        步入六旬，她氣場依然十足，從其真實身形可見，鄧萃雯略顯圓潤，但腰部線條依然可見，雙腿亦偏纖細，以這個年紀而言，保養可謂相當得宜。上台前，她身邊有三、四名工作人員協助整理，期間她將用完的紙巾遞予身旁助手，全程保持禮貌笑容，舉止從容。

 

凍齡女神丨60歲視后鄧萃雯粉色少女裝現身　零濾鏡真實狀態曝光網民反應兩極：嫲嫲級VS似40

 

網民：嫲嫲級VS似40
 

　　影片曝光後，引發網民兩極反應，不少網民大讚鄧萃雯保養得宜：「九姑娘依然美麗」、「60看起來像40」、「雯女好靚」、「九姑娘，人生有幾個十年，點解你仲咁後生」。但亦有部分人認為：「老了認不出來是誰」、「奶奶級別了」、「老了之後許多人都是細腿大頭配矮個子」。

 

凍齡女神丨60歲視后鄧萃雯粉色少女裝現身　零濾鏡真實狀態曝光網民反應兩極：嫲嫲級VS似40

 

平步青雲演藝路
 

　　現年60歲的鄧萃雯，由TVB藝員訓練班畢業出道，即受力捧，於TVB的多部劇集中，幾乎都是女主角，亦曾有不少代表作，包括《金枝慾孽》、《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》。她於2009年及2010年連續奪得萬千星輝「最佳女主角」獎項，成為TVB萬千星輝史上的首位「冧莊」視后。

 

凍齡女神丨60歲視后鄧萃雯粉色少女裝現身　零濾鏡真實狀態曝光網民反應兩極：嫲嫲級VS似40

鄧萃雯近年主力北上發展。(微博圖片)

 

成長於破碎家庭

 

　　鄧萃雯曾接受媒體訪問中指，從小已計劃人生。因為雯女由爺爺奶奶帶大，父母離婚後都各有自己的家庭，很少相見。她在爺爺的教導下，自4歲起便要買菜做飯，生活艱苦。她小時候最大的夢想是離開家庭自力更生，所以經濟獨立於她非常重要，故選擇入行。輾轉遊走無綫及亞視後，雯女的演技獲認同，工作繁多有可觀收入，豈料一場金融風暴令她損手。不過，她沒有放棄，反找回了兒時的宗教信仰，走過此段黑暗的時期。

 

凍齡女神丨60歲視后鄧萃雯粉色少女裝現身　零濾鏡真實狀態曝光網民反應兩極：嫲嫲級VS似40

 

單身26年活出豁達人生

 

　　事業有成的鄧萃雯，情路多年來卻十分坎坷。年青時她曾因介入了江華與麥潔文的婚姻，被標籤為「小三」；1999年與鄭敬基分手後，鄧萃雯至今已單身足足26年，雖然過去曾與好友陳潔儀因頻繁合照，傳出同性戀疑雲，事後已被當事人否認。對愛情態度，雯女曾表示不強求，亦不認為單身是失敗，並強調結婚並不代表一定會開心。

 

凍齡女神丨60歲視后鄧萃雯粉色少女裝現身　零濾鏡真實狀態曝光網民反應兩極：嫲嫲級VS似40

 

Tags:#TVB#名人#鄧萃雯#乘風破浪的姐姐#馬拉松#社交媒體#衰老#美容標準
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