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春天養生湯推介｜月經前下肢水腫？栗子當歸赤小豆雞湯健脾袪濕消腫
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春天養生湯推介｜月經前下肢水腫？栗子當歸赤小豆雞湯健脾袪濕消腫

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「陳醫師，天氣潮濕，人很重墜。」Caroline說。

 

　　「如果本來脾胃虛弱，體內已經濕困，內濕加上外濕，就會變得很難受。濕的意思是不通，特別是水液的不通和停留。」我說。

 

　　「不止這樣，每次來月經前，我都會覺得水腫的，你看，穿鞋時就會感覺到脹脹的。」Caroline說。

 

　　「是的，下肢的確有水腫。我的手指按壓你的小腿，凹陷處無法立即回彈。」我一邊說，一邊檢查。

 

　　「為甚麼會這樣？體重也明顯重一至兩公斤！」Caroline不解道。

 

　　「不用心急，讓我為你分析一下。水腫，必定和濕有關，水液停滯。為甚麼會有水液停滯？因為溫煦、推動力不足了。負責這方面叫陽氣，陽氣不足，所以推動不了水液運行。」我說。

 

　　「怪不得你總是叫我不要喝冷飲。為甚麼來經會特別明顯？」Caroline續問。

 

　　「月經是甚麼？月經本來是血，身體留起給新生命的。當沒有受孕，這些變成沒用的東西，要排出體外。排出體外要用力，特別是陽氣。沒用的經血要排出體外，若陽氣推動不足，沒用的經血也會影響氣血流動，體內的水液運行不暢，就會造成水腫了。

 

　　如果水腫情況輕微，稍為袪濕就行了。若每次月經都這樣，而且水腫幅度大，則要補陽氣袪濕了。」我說。

 

　　「原來如此。現在我可以做甚麼？」Caroline說。

 

　　「要氣血運行暢順，當然要做運動。現在天氣回暖，太陽又不算猛烈，最好戶外活動。曬太陽是增強陽氣最好的方法。做運動必定流汗，汗出把體內寒氣和垃圾都排出。

 

　　其次可以吃一些健脾袪濕的食物，如赤小豆。赤小豆能利水除濕、和血排膿、消腫解毒。赤小豆既是食物，又是中藥的一種，有藥食用源的作用，性質溫和。健脾胃少不了生薑和陳皮。

 

　　月經問題，離不開腎。腎主生殖。我們可以吃栗子，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。 有時候來月經時心情欠佳，因為氣血不足，血虛會導玫虛火。我們可以吃百合，能養陰潤肺止咳、清心安神。

 

　　如果想月經來順暢，我們可以吃當歸，有補血、活血、調經、止痛、潤腸的功效。赤小豆和當歸更是一條名方，能袪濕去瘀血。這些材料可以煲成湯水，簡簡單單在家健脾袪濕。」我說。

 

　　「如果我煲了湯，先生也能喝嗎？」Caroline問。

 

　　「雖然這湯水對月經水腫有幫助，但對現在天氣潮濕，感到身重墜也有好處的！所以全家也能喝。」我說。

 

　　「知道了。我也會乖乖的服中藥。」Caroline笑說。

 

春天健脾袪濕湯水：栗子當歸赤小豆雞湯

 

春天養生湯推介 │ 月經前下肢水腫？栗子當歸赤小豆雞湯，健脾袪濕消腫

 

材料（4人分量）︰

 

春天養生湯推介 │ 月經前下肢水腫？栗子當歸赤小豆雞湯，健脾袪濕消腫

 

栗子10粒、百合1兩、當歸3錢、赤小豆1兩、生薑2片、陳皮2角、雞肉8兩

 

製作方法︰

 

1. 雞肉汆水。

2. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲2小時。

3. 最後加少許天然鹽。

 

Tags:#中醫#養生#湯水#食療#春天養生#中藥#脾胃虛弱#健脾袪濕#栗子#百合#當歸#赤小豆#水腫#月經#運動
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