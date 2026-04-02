名人健康｜金燕玲認與阿蘇非愛情，3年內患子宮頸癌乳癌 ，附症狀及預防方法

曾四度榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」、現年71歲的金燕玲，曾3年內先後患子宮頸癌及乳癌，生病期間幸得同性密友蘇施黃（阿蘇）支持，終成功戰勝病魔。不過，近日，金燕玲近日接受方健儀訪問時，便直言自己對同性戀十分抗拒，初與阿蘇相交時，只視對方為「水泡」，並強調「我同佢絕對唔係愛情」。

金燕玲近日接受方健儀網台節目《女人方言》訪問，回顧了過去兩段失敗婚姻，她指第一段婚姻結婚時太年輕，19歲認識前夫，21歲決定結婚，期間更兩次大肚，卻沒有要小朋友；第二段婚姻，金燕玲則指是奉子成婚，因為當時已年屆36歲，很想要小朋友，所以就結婚了，但其實結婚沒多久她已發現婚姻有問題，只是她為了對小朋友負責一直「死頂」。回望兩次婚姻失敗，她指可能是小時候習慣了太為家庭付出：

因為父母從小的家教，女人生出來是為結婚而生存，所以我自小就做家務很厲害，為家庭的付出。

金燕玲曾四度榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」。

忠告廣大女性勿亂生仔



訪問中，金燕玲又以過來人身份，苦勸廣大女性兩件事，分別是小朋友不可亂生及一定要有工作：

我覺得自己嘅經歷，我好希望share出去畀所有女性朋友，第一就係小朋友唔可以亂生，真係要考慮你自己作為一個Mother......我而家今天都同個女講，你一定唔可以唔工作，唔可以冇自己收入！因為我就係為咗婚姻，連自己都唔要咗。好多時婚姻唔work就係因為呢啲因素，我唔可以講永遠係人哋嘅問題，自己都有問題。

認當蘇施黃「水泡」



第二段婚姻結束後，人生正處於低谷的金燕玲回港後，於一次麻雀牌局上認識了蘇施黃，她指當下蘇施黃知道她的經濟困境後，竟很快便向她告白：

我好鍾意你，我覺得你好慘，我想照顧你，整個屋企畀你。

金燕玲曾於TVB接拍處境劇。

面對突如其來的「示愛」，金燕玲坦言當下與女兒皆覺得對方莫名其妙，但她承認因貪圖對方能給予她一個免費安穩地方，才會嘗試交往並搬到一起。當方健儀問她「會唔會當阿蘇係水泡」時，金燕玲亦直認：

絕對當佢係水泡！

她甚至曾對着阿蘇說：「你又矮又肥，我都唔知點解同你一齊。」

(女人方言影片截圖)

抗拒同性戀否認變攣

儘管與蘇施黃同居多年，金燕玲至今仍抗拒被標籤為同性戀者：

阿蘇話人哋睇你係我Partner，當你攣喎！我話最多我半個攣。我抗拒，我非常抗拒，我唔係因為離婚，唔鍾意男性而鍾意女性，我唔係吖嘛！

雖然金燕玲直指與阿蘇絕非愛情，她亦指這段關係卻比過去兩段婚姻的總和更為長久，至今已達20年。金燕玲形容她們是兩個非常獨立的個體，同住一屋卻享有百分之二百的自由，相處非常舒服。

金燕玲又回憶自己患癌時，蘇施黃不離不棄的照顧，令她感受到被愛的感覺：

我生病時有佢支持...佢令我真正感覺到，一個人係點樣愛錫及照顧另一個人。

父母癌逝 輕視家族遺傳病史

金燕玲（Elaine）過去曾在「Do姐」鄭裕玲的YouTube頻道《Do You Know？健康篇》受訪，大談兩度抗癌經歷。金燕玲憶述雙親同是癌逝的，但自己起初輕視家族遺傳的嚴重性，未有定期做婦科檢查。直到2019年做子宮頸抹片檢查時，發現體內癌指數異常，終確診子宮頸癌2期，腫瘤位於子宮頸，是一個「極具侵略性」的惡性腫瘤。

當時醫生問我忍唔忍得痛，因為佢要立即幫我刮出體內活組織做化驗……係非常之痛。

得悉患癌後，金燕玲直言「腦袋一片空白」。確診後她很快安排做手術，一共切除5個器官，包括子宮、淋巴、盲腸、大網腸等，將復發機率減至最低。第一次手術後，她需接受6次化療，首4次化療過程使她非常痛苦，及後副作用如全身骨痛、掉頭髮等接踵而來，她坦言「生不如死」。

大談化療：生不如死

她憶述第一次化療當晚全身刺痛，她形容「嗰種痛你係唔知道身體邊度嚟」，坐立不安和經常嘔吐，沒有任何舒緩方法，旁人亦無法幫忙。化療後的7至8日，她只能夠攤在床上，半睡半醒，只要身體挪動一下都會劇痛無比。她表示，一般來說化療每3周做一次，而及後副作用通常到第8至9日就會慢慢緩解，所以她會把握化療前的幾天約朋友去飯局等，然後再一次陷進化療的無間地獄。

（化療）只會一次比一次辛苦……我終於明白點解我媽咪完成唔到成個化療，我好好彩身體夠strong（強壯），但係到第6次，我都係唔得啦。

金燕玲指，如果體內白血球不足是無法準時進行化療的，幸好自己最後一次化療才遇上樽頸位，最終延遲10天後完成全部化療，但她知道完成化療並不代表完全康復，及後3年是復發的高峰期。

金燕玲感恩患病時有同性密友蘇施黃陪伴。（Instagram圖片）

捱過化療 只怕乳房重建

2021年初再次傳來噩耗，金燕玲確診患上乳癌一期，她坦言不怕做化療，唯獨是很擔心和糾結自己可能要切除乳房，或做乳房重建。萬幸的是，這次她及早發現病灶，醫生告知她無須切除整個乳房，切除腫瘤和接受電療便可，淋巴亦沒有受到癌細胞感染，在手術翌日便出院。她感恩自己是「非常幸運的病人」，患子宮頸癌至今已經超過3年，度過第一個安全線。而乳癌仍需要觀察5年。

罹患子宮頸癌3大症狀

據醫管局，子宮頸癌（Cervical Cancer）是香港常見癌症，在婦女癌病中排名第10，每年有超過400名婦女患上此病。近年統計顯示子宮頸癌的發病年齡有年輕化的趨勢，由20歲至70歲的婦女均有可能患上此病。數據顯示，早期子宮頸癌的治癒率高達百分之90，不過，由於早期子宮頸癌可能毫無徵狀，所以有問題也不易察覺。

罹患子宮頸癌3大症狀

1. 異常的陰道出血

● 子宮頸癌會在｢非經期」間，在內褲出現血漬或紅點經期超過7天甚至幾個星期

● 流血量變多

● 在性行為後陰道出血

2. 陰道有異常分泌物

● 分泌物可能會夾雜異味或血絲，而量愈來愈多

3. 性行為時感到下體疼痛

資料來源：外科專科醫生白映俞

4招預防子宮頸癌

定期接受子宮頸癌篩查

接種HPV疫苗，在未有性行為之前接種效果最佳

採取安全性行為：使用安全套、避免有多個性伴侶等

避免吸煙

資料來源：衛生署學生健康服務

乳癌5大症狀

醫院管理局日前公布2022年十大癌症統計數字，其中肺癌發病宗數繼續居於首位，而乳腺癌超越大腸癌成為第二大癌症殺手，乳癌一年逾5200人中招。據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

乳癌5大症狀

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

自我乳房檢查方法：

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕揑乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會