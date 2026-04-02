歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

04
五月
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出 黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像 啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出 黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出 黃金班底操刀打造舞台「機關重重」...
推介度：
04/05/2026
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
瑜伽助排便｜Threads 20秒短片爆紅，網民實測7動作即見效，醫生親授通便秘訣
健康Tips

瑜伽助排便｜Threads 20秒短片爆紅，網民實測7動作即見效，醫生親授通便秘訣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近日Threads流傳一段「20秒快速通便」短片爆紅，網民更稱之為「通便瑜伽」，經真人實測後發現非常有效！影片隨即被推上熱搜，有醫生亦留言親授通便絕技，讓大家參考！

 

20秒通便動作教學Threads瘋傳

 

　　近日Threads爆紅的通便影片，短片中一名女子示範如何在馬桶上透過一連串簡單動作，短時間內順暢排出宿便。女子一共示範7個步驟：

 

● 雙腿呈八字打開，與肩同寬

● 上半身逆時針旋轉10次

● 左右搖晃10次

● 上下移動10次

● 擠壓腹部10次

● 當感受到腸胃蠕動時，上半身繼續往下趴

● 雙手抓緊小腿，大便會順暢排出

 

醫生拆解「一蹲一搓」即排便

 

　　台灣大腸直腸外科醫生何建霖在影片下留言，指出蹲姿上廁所以及按摩大腸，確實有助排便。他曾發文解釋，當人坐在馬桶上時，骨盆肌肉會拉住直腸與肛門的連接處，使排便通道形成一個90度甚至更銳的角度，增加排便難度。

 

　　相反，當採取蹲姿時，肌肉自然放鬆，通道角度變得較為平緩（約100至110度），糞便能更順利通過。何醫生建議，若家中只有坐式馬桶，可以在雙腳下墊一張矮凳，讓膝蓋高於臀部，身體向前傾，就能模擬出類似蹲姿的效果。

 

順時針按摩大腸 刺激蠕動

 

　　除了姿勢，何醫生也解釋了影片中「擠壓腹部」動作的原理。他建議可以用指腹或手掌，沿着大腸的走向進行按摩：從右下腹開始，以肚臍為中心，順時針方向輕柔按壓，一路推揉至左下腹。

 

　　這個動作能模擬腸道的生理蠕動，同時刺激副交感神經，促進腸道活動。若配合按摩油或芳香精油，可減少皮膚摩擦，增加舒適度。

 

動作宜輕柔 勿過度用力

 

　　何建霖醫生提醒，影片中的動作應以輕柔為原則，避免過度用力或勉強進行，以免造成腹部不適。按摩時應保持呼吸平穩，若感到不適應立即停止。

 

便秘成因不只因攝取纖維不足

 

　　據《EatingWell》報道，導致便秘的成因很多，除了纖維及水分攝取不足外，還包括：

 

● 缺乏運動

● 排便習慣改變

● 習慣性抑制排便慾望

● 服用某些藥物（如止痛藥、抗抑鬱藥、降血壓藥等）

 

　　因此，改善便秘除了從飲食着手，也應檢視生活習慣是否需調整。據統計，約三分之一的美國老年人都會經歷便秘，而最主要的原因正是纖維及水分攝取不足。有外國營養師指出，想要改善排便不順，可以多吃水果增加纖維攝取量，其中5種高纖水果更是「通便神器」：

 

1. 梨：雙重纖維＋天然果糖雙效通便

 

　　一個正常大小的梨子含有5.5克膳食纖維，約佔每日建議攝取量的20%。營養師解釋，梨子的獨特之處在於同時含有不溶性纖維與水溶性纖維——前者有助促進腸道蠕動，後者可增加糞便體積。梨子含有較高的果糖和山梨醇，能發揮天然的通便效果，堪稱「水果界的軟便劑」。

 

2. 火龍果：一杯滿足18%每日纖維需求

 

　　一杯量的火龍果含有將近5克膳食纖維，約佔每日所需的18%。無論是白肉或紅肉火龍果，都富含膳食纖維與大量水分，能有效軟化糞便、促進腸道蠕動。

 

3. 蘋果：果膠養腸道益菌

 

　　一顆正常大小的蘋果含有4克膳食纖維，約佔每日所需的14%。營養師特別提醒，蘋果皮含有不溶性纖維，千萬別削掉；果肉中的果膠則是一種益生原，能為腸道益菌提供養分，從根本改善腸道功能。

 

　　蘋果的通便作用雖然溫和，但對腸道健康的長期助益不容小覷。

 

4. 柑橘類：橙皮苷助通便

 

　　葡萄柚、柳橙等柑橘類水果每份約含3克膳食纖維，約佔每日所需的11%。與蘋果一樣，柑橘類也富含果膠，有助緩解便秘。

 

　　研究更發現，柑橘中的橙皮苷可能具有通便作用，讓這類水果成為通便好幫手。

 

5. 奇異果：連皮吃纖維加倍

 

　　一顆奇異果約含2克膳食纖維，約佔每日所需的8%。但營養師建議，若不介意果皮上的絨毛，可清洗乾淨後連皮食用，能獲得更多營養和膳食纖維。

 

　　研究證實，每天吃2顆黃金奇異果可顯著減少排便時需要用力的程度；吃綠色奇異果則對改善便秘有更明顯的效果。

 

每日纖維攝取量：成年女性25克、男性38克

 

　　根據營養師建議，成年人每日膳食纖維攝取量約為女性25克、男性38克。上述五種水果可作為補充纖維的優質來源，但同時也應搭配足夠的水分攝取——纖維吸水後會膨脹，若水分不足反而可能加劇便秘。

 

便秘影響生活品質

 

　　台灣食安專家恩在其Facebook專頁發文指出，慢性便秘不只是小毛病，還會影響情緒、睡眠與生活品質。英國營養學會於10月13日發表一項便秘飲食指南，系統性整理科學證據，提出6種經臨床試驗證實能有效預防便秘的食物與補充品。

 

6大通便食物

 

　　奇異果：研究顯示，每天食用2到3顆奇異果（可連皮或去皮），連續4周，能顯著增加排便頻率並促進糞便軟化。奇異果中的膳食纖維與天然酵素共同作用，能有效促進腸道蠕動，是天然的順暢水果首選。

　　裸麥麵包：指南建議，每天食用6到8片裸麥麵包，能有效增加排便次數。裸麥麵包富含膳食纖維，能增加糞便體積，刺激腸道蠕動。

　　洋車前子或其他纖維：每天至少補充10克洋車前子（Psyllium），能改善糞便硬度、減少排便用力程度，對腸道健康特別有幫助。除了洋車前子，菊苣纖維（Inulin）也是不錯的選擇。

　　氧化鎂補充劑：每天補充0.5到1.5克氧化鎂，能溫和幫助排便，緩解腹脹不適。這是一種溫和的滲透性瀉劑，能幫助水分進入腸道。

　　高鎂礦泉水：每天飲用0.5到1.5公升富含鎂的礦泉水，可增強腸道的保水性，促進腸道蠕動。

　　特定益生菌：研究發現，某些特定益生菌，例如Bifidobacterium lactis、Bacillus coagulans等，持續使用4周後，可有效改善便秘狀況。

 

嚴重症狀需求醫檢查病因

 

　　台灣胃腸肝膽科教授李柏賢亦就同一份報告在Facebook專頁發文指出，食療確實是改善便秘的重要起點，但如果症狀持續變嚴重、合併血便、體重減輕或腹痛，仍應就醫排除其他腸道疾病的可能性。

 

便秘可增加患慢性腎病風險研究

 

　　台灣腎臟科洪永祥醫生在其Facebook專頁發文分享病例，一名65歲婦人有20年糖尿病病史，因嚴重便秘超過一星期求醫，當時可見大便壓迫右側輸尿管導致肚子變大、下肢水腫，腎絲球過濾率（eGFR）從55分驟降至20分。所幸經住院灌腸後，腎功能慢慢恢復。

 

　　根據美國退伍軍人健康資料庫追蹤350萬人長達9年的研究發現，慢性便秘患者罹患慢性腎病（CKD）風險較一般人高出13%至51%，嚴重者甚至可能引發急性腎損傷。

 

　　洪永祥提醒，便秘問題不容忽視，因便秘會導致腸道好菌減少、壞菌增多，影響腎臟健康。此外，長期依賴瀉藥排便的便秘人士，要小心身體脫水，腸神經退化與電解質水分異常，長期會影響腎臟健康。他亦提醒，排便困難時很多人都會同犯這個通病：用力試圖排便。這種方法對已有高血壓、腎病、糖尿病病史者，會瞬間提高腹壓與血壓，引發腎絲球毛細血管破裂等，對腎臟造成負擔和傷害。

 

5招改善便秘

 

　　補足水分：便秘最重要的成因是糞便缺水或缺油而排不出來，故此補充水分很重要，建議每日攝取體重3-4%的水分即可緩解便秘問題

　　早上一杯「天然瀉藥」：冰水＋橄欖油＋黑咖啡，可刺激腸蠕動，臨床觀察效果顯著

　　多攝取膳食纖維：均衡攝取纖維，如水溶性（燕麥、奇亞籽）與非水溶性（糙米、芹菜），促進腸壁蠕動與增加糞便體積

　　補充益生菌：如雙歧桿菌、乳酸桿菌；天然食物亦含益生菌：乳酪、泡菜、味噌等發酵食品

　　運動＋按摩肚子：每日30分鐘有氧運動，臥床者可用熱敷後順時鐘按摩腹部，每天2-3次，每次5分鐘

 

　　洪永祥提醒，40歲以上或有家族病史者，應定期接受大腸鏡檢查排除腫瘤可能性。若便秘症狀持續超過3個月，或伴隨體重減輕、血便等症狀，務必盡速就醫。

 

10大通便食材

 

　　台灣營養師高敏敏曾在Instagram專頁發文，分享10種有效解決便秘問題的食材，並介紹各營養素具備的功效：

   
        

1. 燕麥        

● 富含水溶性膳食纖維        

● 可軟化糞便、促進排便        
        

2. 番薯        

● 富含膳食纖維        

● 可幫助清除宿便        

        

3. 無糖乳酪        

● 豐富益生菌        

可幫助調節腸道菌叢，促進腸胃蠕動。        

        

4. 菇類        

● 富含水溶性膳食纖維        

● 可軟化糞便，使腸道菌叢健康。        

        

5. 番薯葉        

● 豐富膳食纖維        

● 可軟化糞便，幫助糞便排出。        

        

6. 枝豆        

● 豐富膳食纖維        

● 可刺激腸胃蠕動        

        

7. 海藻        

● 高黏度多醣體        

● 可以幫助排便順暢        

        

8. 火龍果        

● 富含果膠        

● 促進腸胃蠕動，幫助排便。        

        

9. 奇異果        

● 水溶性膳食纖維，幫助軟化糞便；        

● 有機酸，幫助腸道健康。        

        

10. 香蕉        

● 不可溶性纖維        

● 可幫助軟化糞便        

        
資料來源：營養師 高敏敏        

 

便秘成因

 

　　本港腸胃及肝臟科專科醫生張世華曾受訪拆解便秘成因，他指出，大部分情況是不明原因的「原發性便秘」，多數因自身腸道蠕動變慢導致；而醫學上推敲造成腸道蠕動變慢的原因，可能是腸道微生物失調，或腸道神經影響，甚至與腦部控制腸道的非自主神經系統有關。其次還有4個方面導致：

 

● 年紀大；

● 藥物或疾病，例如腸道疾病、腦神經疾病、甲狀腺疾病、糖尿病；

● 攝取水分及纖維不足；

● 心情焦慮。

 

便秘高危群組

 

1. 65歲以上年紀較大人士

2. 女性偏多

3. 腦神經科病人

4. 過分依賴煙酒物質的人

 

資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生 張世華

 

紓緩便秘方法

 

　　若出現便秘、排便困難，張醫生提醒不要將排便時間拖得太長：

 

　　坐在座廁上時間太久，長時間的壓力會增加肛門病變，例如痔瘡、肛裂等。建議適量時間內專心排便，不要做分心的事，尤其是玩手機。

 

　　在飲食方面改善便秘，張醫生建議成年人每日應攝取最少20g至30g纖維、飲適量水分、多吃蔬果，對紓緩便秘問題都相當有幫助。例如市面上常見高纖維的蔬菜，包括西蘭花、椰菜花、菠菜、莧菜、秋葵等，都比較推薦。水果如麒麟果、奇異果、火龍果，也是不錯的選擇。

 

5個保護腸道好習慣

 

　　張醫生還鼓勵養成以下保護腸道的生活習慣，避免便秘：

 

 

1. 有良好的定時排便習慣

例如上班前或下班後，在一個舒適時間進行排便，讓腸道有適應感覺後，減低出現便秘問題。

2. 適量運動，改善腸道蠕動

3. 減少對煙酒、藥物的依賴。

4. 避免暴飲暴食、宵夜、臨睡前吃太飽。

5. 盡量少吃煎炸油膩食物、人工醃製例如罐頭、鹹魚等高鹽、高鈉、高添加劑食物。

 

資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生張世華

 

醫生警告如廁2個動作最危險

 

　　台灣胸腔科醫生蘇一峰就意外在其Facebook專頁發文提醒大眾，指出如廁太用力真的會猝死，而「憋氣」和「用力」兩個動作足以致命。

 

●　出力憋氣：他指出，用力憋氣時會讓胸腔內壓力上升，心臟靜脈血液回流變差，同時活化迷走神經，使心跳變慢、血氧下降，增加心肺負擔。不少人用力排便後突然眼前一黑，就是血壓降得太低的徵兆。

●　過度用力：另一方面，用盡全身力氣排便可能造成血壓飆升，如廁到臉紅脖子粗時，血壓可能快速上升至200毫米汞柱，誘發腦出血或心臟病。

 

「瓦沙爾瓦效應」非罕見案例 出現3徵兆需放鬆

 

　　另一Facebook專頁「消防神主牌」曾提醒，醫學名詞「瓦沙爾瓦效應」（Valsalva maneuver）指的就是用力排便、憋氣時，腹腔壓力瞬間升高，擠壓胸腔導致回流心臟的血液量急速減少。心臟輸出血量下降，腦部供血瞬間不足。短短用力幾秒鐘，血壓可能先飆高再急速下降，心跳節律可能因此紊亂。對心臟本來就有問題的人來說，這個過程可能直接引發心肌梗塞或惡性心律不整，尤其有心臟病、高血壓、心律不整病史的人風險特別高。

 

　　如出現頭暈、視線模糊、耳鳴、聽不到聲音等訊號時，千萬不要硬撐，應立刻全身放鬆、開始深呼吸，讓身體從高壓狀態慢慢退出來。

 

患有心血管疾病人士極高危

 

　　台灣大腸直腸外科醫生何建霖亦在其Threads發文指出，便秘對有心血管疾病的人來說相當危險。排便用力時，胸腔、腹腔壓力急遽上升，會阻斷靜脈血液回流心臟，導致心輸出量減少、血壓短暫下降；排便結束放鬆瞬間，受阻血液快速湧回心臟，可能造成血壓急速飆升，誘發心肌梗塞或腦血管破裂。

 

　　專家建議，應避免強行排便，如廁時間不宜過長；積極治療便秘，攝取充足水分與膳食纖維；心血管疾病患者須規律服藥，並注意浴廁空間保暖，避免過大溫差引發血管劇烈收縮。

 

Tags:#健康問題#便秘#網絡熱話#養生#Facebook#台灣
Add a comment ...Add a comment ...
猝死危機｜已故金馬男配角49歲兒心臟病猝逝，家屬7年痛失3親
更多健康解「迷」文章
猝死危機｜已故金馬男配角49歲兒心臟病猝逝，家屬7年痛失3親
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處