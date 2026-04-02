腦出血警示｜19歲女子長期捱夜突癱瘓，昏迷2月甦醒重新學行

捱夜恐成健康隱形殺手！山東一名19歲女大學生因長時間捱夜進行直播，突發腦出血導致癱瘓，昏迷近兩個月後，經過一年多的康復訓練，現已能緩步行走數步。她透過社交平台分享自身經歷，呼籲大家正視作息健康。消息傳出後，不少網民紛紛為她打氣，祝願她早日康復。

據內媒《紅星新聞》報道，來自山東的19歲女大學生王蕊，為減輕家庭負擔，經常捱夜做直播及備貨，周末更常至凌晨三四點仍未入睡，平日飲食多以外賣為主。2024年8月，她在捱夜後突然頭暈，隨即被送往濟寧市第一人民醫院搶救。

根據醫院發出的診斷證明書，王蕊被確診為左側小腦出血破入腦室、左側小腦血管畸形、急性呼吸衰竭、肺炎、腦疝等多項危重病症。由於情況危急，她當日即接受緊急開顱手術，手術歷時約7小時，術後隨即被送入深切治療部。

山東19歲女大生在社交平台上分享自己腦出血後的康復歷程，引起不少網民關注。（抖音）

家人憶述：「醫生告訴我們，王蕊小腦出血壓迫腦幹，腦幹受損嚴重，可能成為植物人。」家人聽到消息後悲痛萬分，王蕊哥哥表示，王蕊在深切治療部留醫一個多月，持續昏迷，期間先後出現氣切感染、腦積水等併發症，治療難度不斷增加。其後她接受了腦室分流手術，這是她病發後的第2次手術，前後昏迷了兩個月。

在醫院接受治療下，王蕊終於甦醒，但無法說話交流，左側肢體癱瘓，僅右側肢體能完成簡單的指令動作。其哥哥表示，為醫治妹妹，家中積蓄已花光，需四處向親友借錢，同時透過籌款平台籌集醫療費，幸獲不少熱心人伸出援手。目前，王蕊的治療費用已達數十萬元人民幣。

王蕊其後接受長期康復治療，至今已堅持康復訓練逾一年。她說：「我有半年多的時間沒有記憶。」現時在他人攙扶下，她能獨自慢慢行走數步，但因小腦受損，身體平衡能力較差，說話亦吐字不清，生活仍未能自理。「我現在還在重新學走路，步子還僵硬，像機器人一樣不自然，但每一步都在往好的方向走。」

王蕊自去年開始，在社交平台上分享自己腦出血後的康復歷程，引起不少網民關注。她坦言：「接受自己脆弱，但我絕不認輸。」她回想病發前，經常捱夜，又長期吃外賣，如今她以自身經歷真誠勸勉大家：「少捱夜、少生氣、定期體檢，好好珍惜身體健康。」

山東19歲女大生在社交平台上分享自己腦出血後的康復歷程。（抖音）

山東一名19歲女大生長期捱夜，突發腦出血致癱。（圖片來源：《紅星新聞》）

頭痛常見3大成因

本港腦神經外科專科胡日明醫生曾接受訪問指出，頭痛可分為「原發性頭痛」和「繼發性頭痛」兩大類。原發性頭痛中最常見的是「緊張性／焦慮性頭痛」，幾乎每個人都曾經歷；其次是「偏頭痛」，約每100人中有10至12人受影響；而「叢集性頭痛」則較為罕見，發生率約為千分之一，但卻是眾多原發性頭痛中，最痛和最辛苦的一種。

至於繼發性頭痛，則是由其他疾病引發，例如腦中風、腦出血、腦腫瘤、腦感染或腦膜炎等。胡醫生強調，在香港，繼發性頭痛的成因多達150種以上，必須謹慎處理。

胡醫生表示，最常見的頭痛成因是精神緊張，尤其是香港人生活節奏急速，容易出現「緊張性頭痛」。偏頭痛則常見於女性，並往往有遺傳因素。而繼發性頭痛中最常見的成因是中風，尤其是腦出血所引發的突發性劇烈頭痛。

緊張性頭痛

精神緊張

偏頭痛

常見女性往往有遺傳因素

繼發性頭痛

常見的成因是中風，尤其是腦出血所引發的突發性劇烈頭痛。

在香港，繼發性頭痛的成因多達150種以上，必須謹慎處理。

資料來源： 腦神經外科專科胡日明醫生

胡醫生提醒，雖然原發性頭痛通常不會致命，但繼發性頭痛若出現以下症狀，應立即求醫甚至前往急症室：

突發性頭痛伴隨頸痛和嘔吐，可能代表腦出血

頭痛伴隨發燒、頸痛及極度怕光，可能為腦膜炎

5大不良生活習慣影響腦血管健康

台灣ICU護理師林婷曾在其Facebook專頁發文分享案例，呼籲大眾正視健康。她指出腦出血的風險因素，除了常見的三高（高血壓、高血糖、高血脂）外，過度勞累、捱夜、長期大量吸煙、酗酒及精神壓力過大等不良生活習慣，同樣會令腦血管變得脆弱，增加破裂風險。

1.過度勞累

2.捱夜

3.長期大量吸煙

4.酗酒

5.精神壓力過大

資料來源：ICU護理師林婷

4大方面預防腦出血

林婷提醒公眾應養成良好生活習慣，包括保持規律作息、早睡早起、避免過度勞累；飲食方面要均衡，多食蔬果，減少攝取油炸、高鹽及高脂食物；配合適量運動控制體重；同時要學會紓緩壓力，保持心境開朗，避免長期精神緊張。對於有腦血管疾病家族史的高危一族，更應定期進行身體檢查，以便及早發現潛在問題並接受治療。

1.規律作息

早睡早起，避免過度勞累

2.飲食均衡

多食蔬果，減少攝取油炸、高鹽及高脂食物

3.適量運動

控制體重

4.保持心情舒暢

學會紓緩壓力，避免長期精神緊張

資料來源：ICU護理師林婷

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

半邊臉無法活動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

「中風120」

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

「1」

看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

「2」

查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

「0」

聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能說話