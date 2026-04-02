歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
12
五月
亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演官方支付夥伴ㅤ與樂迷共享旅遊魅力 亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演官方支付夥伴ㅤ與樂迷共享旅遊魅力
大型盛事 節慶活動
亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演...
推介度：
12/05/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
腦出血警示｜19歲女子長期捱夜突癱瘓，昏迷2月甦醒重新學行
健康Tips
中風

腦出血警示｜19歲女子長期捱夜突癱瘓，昏迷2月甦醒重新學行

健康解「迷」
健康解「迷」

　　捱夜恐成健康隱形殺手！山東一名19歲女大學生因長時間捱夜進行直播，突發腦出血導致癱瘓，昏迷近兩個月後，經過一年多的康復訓練，現已能緩步行走數步。她透過社交平台分享自身經歷，呼籲大家正視作息健康。消息傳出後，不少網民紛紛為她打氣，祝願她早日康復。

 

　　據內媒《紅星新聞》報道，來自山東的19歲女大學生王蕊，為減輕家庭負擔，經常捱夜做直播及備貨，周末更常至凌晨三四點仍未入睡，平日飲食多以外賣為主。2024年8月，她在捱夜後突然頭暈，隨即被送往濟寧市第一人民醫院搶救。

 

　　根據醫院發出的診斷證明書，王蕊被確診為左側小腦出血破入腦室、左側小腦血管畸形、急性呼吸衰竭、肺炎、腦疝等多項危重病症。由於情況危急，她當日即接受緊急開顱手術，手術歷時約7小時，術後隨即被送入深切治療部。

 

腦出血｜19歲女大生長期捱夜　突發腦出血致癱　昏迷2個月終蘇醒重新學行：好好珍惜身體

山東19歲女大生在社交平台上分享自己腦出血後的康復歷程，引起不少網民關注。（抖音）

 

 

        家人憶述：「醫生告訴我們，王蕊小腦出血壓迫腦幹，腦幹受損嚴重，可能成為植物人。」家人聽到消息後悲痛萬分，王蕊哥哥表示，王蕊在深切治療部留醫一個多月，持續昏迷，期間先後出現氣切感染、腦積水等併發症，治療難度不斷增加。其後她接受了腦室分流手術，這是她病發後的第2次手術，前後昏迷了兩個月。

 

　　在醫院接受治療下，王蕊終於甦醒，但無法說話交流，左側肢體癱瘓，僅右側肢體能完成簡單的指令動作。其哥哥表示，為醫治妹妹，家中積蓄已花光，需四處向親友借錢，同時透過籌款平台籌集醫療費，幸獲不少熱心人伸出援手。目前，王蕊的治療費用已達數十萬元人民幣。

腦出血｜19歲女大生長期捱夜　突發腦出血致癱　昏迷2個月終蘇醒重新學行：好好珍惜身體

 

 

       王蕊其後接受長期康復治療，至今已堅持康復訓練逾一年。她說：「我有半年多的時間沒有記憶。」現時在他人攙扶下，她能獨自慢慢行走數步，但因小腦受損，身體平衡能力較差，說話亦吐字不清，生活仍未能自理。「我現在還在重新學走路，步子還僵硬，像機器人一樣不自然，但每一步都在往好的方向走。」

 

　　王蕊自去年開始，在社交平台上分享自己腦出血後的康復歷程，引起不少網民關注。她坦言：「接受自己脆弱，但我絕不認輸。」她回想病發前，經常捱夜，又長期吃外賣，如今她以自身經歷真誠勸勉大家：「少捱夜、少生氣、定期體檢，好好珍惜身體健康。」

 

腦出血｜19歲女大生長期捱夜　突發腦出血致癱　昏迷2個月終蘇醒重新學行：好好珍惜身體

山東19歲女大生在社交平台上分享自己腦出血後的康復歷程。（抖音）

　腦出血｜19歲女大生長期捱夜　突發腦出血致癱　昏迷2個月終蘇醒重新學行：好好珍惜身體

山東一名19歲女大生長期捱夜，突發腦出血致癱。（圖片來源：《紅星新聞》）

 

頭痛常見3大成因

 

　　本港腦神經外科專科胡日明醫生曾接受訪問指出，頭痛可分為「原發性頭痛」和「繼發性頭痛」兩大類。原發性頭痛中最常見的是「緊張性／焦慮性頭痛」，幾乎每個人都曾經歷；其次是「偏頭痛」，約每100人中有10至12人受影響；而「叢集性頭痛」則較為罕見，發生率約為千分之一，但卻是眾多原發性頭痛中，最痛和最辛苦的一種。

 

　　至於繼發性頭痛，則是由其他疾病引發，例如腦中風、腦出血、腦腫瘤、腦感染或腦膜炎等。胡醫生強調，在香港，繼發性頭痛的成因多達150種以上，必須謹慎處理。

 

　　胡醫生表示，最常見的頭痛成因是精神緊張，尤其是香港人生活節奏急速，容易出現「緊張性頭痛」。偏頭痛則常見於女性，並往往有遺傳因素。而繼發性頭痛中最常見的成因是中風，尤其是腦出血所引發的突發性劇烈頭痛。

 

緊張性頭痛
精神緊張

偏頭痛
常見女性往往有遺傳因素

繼發性頭痛
常見的成因是中風，尤其是腦出血所引發的突發性劇烈頭痛。
在香港，繼發性頭痛的成因多達150種以上，必須謹慎處理。

資料來源： 腦神經外科專科胡日明醫生

 

　　胡醫生提醒，雖然原發性頭痛通常不會致命，但繼發性頭痛若出現以下症狀，應立即求醫甚至前往急症室：

 

突發性頭痛伴隨頸痛和嘔吐，可能代表腦出血
頭痛伴隨發燒、頸痛及極度怕光，可能為腦膜炎

 

5大不良生活習慣影響腦血管健康

 

　　台灣ICU護理師林婷曾在其Facebook專頁發文分享案例，呼籲大眾正視健康。她指出腦出血的風險因素，除了常見的三高（高血壓、高血糖、高血脂）外，過度勞累、捱夜、長期大量吸煙、酗酒及精神壓力過大等不良生活習慣，同樣會令腦血管變得脆弱，增加破裂風險。

 

1.過度勞累

2.捱夜

3.長期大量吸煙

4.酗酒

5.精神壓力過大

資料來源：ICU護理師林婷

 

4大方面預防腦出血

 

　　林婷提醒公眾應養成良好生活習慣，包括保持規律作息、早睡早起、避免過度勞累；飲食方面要均衡，多食蔬果，減少攝取油炸、高鹽及高脂食物；配合適量運動控制體重；同時要學會紓緩壓力，保持心境開朗，避免長期精神緊張。對於有腦血管疾病家族史的高危一族，更應定期進行身體檢查，以便及早發現潛在問題並接受治療。

 

1.規律作息
早睡早起，避免過度勞累

 

2.飲食均衡
多食蔬果，減少攝取油炸、高鹽及高脂食物

 

3.適量運動
控制體重

 

4.保持心情舒暢
學會紓緩壓力，避免長期精神緊張

資料來源：ICU護理師林婷

 

腦中風4大症狀

 

　　本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

 

半邊臉無法活動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

 

「中風120」

 

　　臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

 

「1」

看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

 

「2」

查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

 

「0」

聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能說話

　

Tags:#健康#生活方式#腦出血#中風#熬夜#健康風險#不健康習慣#康復#社交媒體#中國
Add a comment ...Add a comment ...
藥物安全｜35歲女子便秘誤食保健品3年，全身發黑驚揭砒霜中毒
更多健康解「迷」文章
藥物安全｜35歲女子便秘誤食保健品3年，全身發黑驚揭砒霜中毒
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處