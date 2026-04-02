家居衛生｜只洗枕頭套床單仍不夠，醫生揭1物品才是塵蟎細菌溫床

不少人雖有定期清洗床單、枕頭套的習慣，卻往往忽略了與人體接觸時間極長、甚至比表面床單更髒的衛生死角。有醫生指出，很多人以為床單乾淨就足夠，實際上不少人每天使用「1物品」入眠，才是真正的細菌溫床。若長期不處理，該處藏匿的污垢恐成為塵蟎與細菌的大本營，成為威脅呼吸道及皮膚健康的隱形殺手！

醫生揭「這物品」才是細菌溫床

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文分享，不少人在門診中誤以為只要清洗床單、更換枕頭套就能保持乾淨，卻忽略裏面那一個已經「發黃、吸油、藏菌」的枕芯。他指出，人體每日會脫落皮屑及頭髮，加上睡眠時分泌的大量油脂和汗水，會滲入枕頭內部。由於枕芯大多採取多孔蓬鬆結構，極易積存皮屑與濕氣，為塵蟎提供理想的生長環境。日積月累下，枕頭內部會形成微生物與塵蟎的共生基地。

塵蟎排泄物屬過敏原 誘發鼻炎及紅疹

黃軒表示，更可怕的是每天吸進去的不是空氣，而是塵蟎的排泄物。塵蟎及其排泄物是常見的過敏原之一。若長期接觸未經妥善清潔的枕頭，民眾可能出現打噴嚏、鼻塞、眼睛癢，甚至皮膚起紅疹等反應。對於患有過敏性鼻炎、氣喘、皮膚敏感或長期鼻塞的人士而言，枕芯內的衛生問題對健康的影響尤為顯著。

必做4件事保健康

黃軒提醒，要有效對抗過敏問題，單憑清洗枕頭袋或更換單一寢具並不足夠。在臨床與研究角度上，應落實「整體環境控制」，包括：

選用防蟎寢具

定期以高溫清洗寢具

維持室內適當濕度

搭配空氣清新設備

在日常保養方面，黃軒建議民眾應每周清洗枕頭套，而枕芯則應每3個月清潔或更換。在選購時，可優先考慮可水洗材質，日常則要保持枕頭通風及適度曝曬，以減少塵蟎滋生。與其只側重表面清潔，更應正視枕芯內部的衛生，才能有效降低過敏風險並提升睡眠質素。

睡房3大細菌溫床

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》報道，美國加州胃腸科醫生Saurabh Sethi曾先後於史丹福大學、哈佛大學進行肝膽腸胃醫學研究培訓，目前是加州胃腸病理科專家。他近日在Instagram發布影片，指出臥室中常見的3樣物品可能暗藏健康風險，呼籲大眾盡快替換。該影片上架一個月即突破210萬次觀看，引發廣泛討論。

枕頭

使用超過1至2年的枕頭容易積聚塵螨、汗水及敏原

空氣清新劑

罐裝空氣清新劑可能釋放鄰苯二甲酸酯(phthalates)及揮發性有機物(VOC)

床褥

使用7至10年的床墊可能因支撐力下降，導致慢性背痛

7款高分枕頭

此外，本港消委會於2019年測試過15款枕頭樣本，包括6款聚酯纖維枕頭、6款記憶棉枕頭和3款乳膠枕，售價由139元至1,558元不等。消委會按歐洲一所實驗室根據亞洲男女的體型特徵，包括身高、體重、肩膀闊度等，安排一男一女測試樣本承托表現，測試項目包括耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分。

測試結果發現，有7款枕頭樣本屬於4星高分選擇，名單如下：

聚酯纖維枕

蓓莎

Comfort Microlus Pillow

售價：$145

標示纖維成分：-

護理方法：

枕芯：可機洗

枕袋：可機洗

總評：4*

宜家家居

HYLLE firmer item number :002.827.21

售價：$200

標示纖維成分：

萊賽爾：55%

棉：45%

護理方法：

枕芯：可60度機洗

枕袋：可60度機洗

總評：4*

記憶棉枕

蓆夢思

甜夢維斯科記憶枕穩固承托

售價：$1100

標示纖維成分：

聚酯：60%

棉：40%

護理方法：

枕芯：不可洗

枕袋：不可洗

總評：4*

海馬牌

MEM-F-100

售價：$200

標示纖維成分：-

護理方法：

枕芯：不可洗

枕袋：不可洗

總評：4*

乳膠枕

Cherry

貴族乳膠枕

售價：$399

標示纖維成分：100%棉

護理方法：

枕芯：-

枕袋：可60度機洗

總評：4*

鄧祿普（Dunlopillo）

舒享標準枕

售價：$700

標示纖維成分：-

護理方法：

枕芯：只可手洗，最高40度

枕袋：只可手洗，最高40度

總評：4*

睡康寧

Tree Pillow Natural Standard/ Natural Latex Pillow

售價：$499

標示纖維成分：100%棉 (organic)

護理方法：

枕芯：不可洗

枕袋：不可洗

總評：4*

資料來源：消委會





5大習慣預防真菌感染

呼吸內科副主任羅虎曾指出，真菌通常在衛生條件差、潮濕的環境中容易繁殖，例如浴室、游泳池以及鞋襪內部等地區容易滋生霉菌。此外，某些動物如鴿子、鸚鵡和家禽可能攜帶隱球菌，接觸這些環境中的真菌後可能會發病。

他也提到，免疫力較低的人群更容易感染，例如患有基礎疾病，如糖尿病、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張、腫瘤等、長期使用抗生素或激素的患者需特別小心。

因此，他建議大家在日常生活中保持良好的衛生習慣，可以從以下方面著手：

1.家中通風

2.勤換洗衣物

3.定期對衣物進行消毒

4.積極防治基礎疾病(如糖尿病、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張、腫瘤等)

5.避免濫用藥物

資料來源：呼吸內科副主任羅虎

洗衣機需定期清洗

紐約大學醫學院微生物學和病理學教授Philip Tierno在其著作《細菌的秘密生活》（The Secret Life of Germs）中指出，單靠洗衣液無法清除所有污垢和細菌，而細菌亦會沾在洗衣機內，最好使用熱水或漂白水，此外讓衣服在陽光下晾乾也可以殺菌。另外，定期清洗洗衣機也是非常重要。

本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康曾受訪表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。他列出2大導致洗衣機骯髒的原因：

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部分洗衣水會流到兩者之間的防水圈。

清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

2. 積存殘留物

包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用分量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

劉敬康指，洗衣機用得愈久，積聚的污垢愈多，亦代表愈來愈多細菌依附衣服，形成臭味。以下為使用洗衣機的4大貼士，有助減少污垢積藏：

1.洗衣粉愈多愈骯髒

若使用過多洗衣粉，殘餘洗衣粉永遠沖不走，一直留在機內，要拆機才能洗乾淨。

注意：不少品牌洗衣粉均附量匙，並指示使用份量，通常每次不多於一量匙。

2.勿用太黏稠的柔順劑

難沖入洗衣機，即使用熱水亦很難化開，或會在洗衣粉格沉積，滋生細菌並形成臭味。

建議：使用黏稠的柔順劑前，先加水沖稀

3.洗衣機門勿緊閉

完成清洗程序後，洗衣機仍有約1公升水存於機內。

應長期打開洗衣機門，讓餘下的水蒸發，以免加快細菌滋生速度。

4.洗衣機不宜放廁所

廁所濕氣重，容易令洗衣機積存細菌。若要放在廁所，要加勤清潔洗衣機。

注意：為洗衣機加外套，會阻礙洗衣機蒸發濕氣。

資料來源：洗衣機維修專家 劉敬康

劉敬康指，洗衣機宜每月2次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。