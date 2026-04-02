歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
家居衛生｜只洗枕頭套床單仍不夠，醫生揭1物品才是塵蟎細菌溫床
健康Tips

家居衛生｜只洗枕頭套床單仍不夠，醫生揭1物品才是塵蟎細菌溫床

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人雖有定期清洗床單、枕頭套的習慣，卻往往忽略了與人體接觸時間極長、甚至比表面床單更髒的衛生死角。有醫生指出，很多人以為床單乾淨就足夠，實際上不少人每天使用「1物品」入眠，才是真正的細菌溫床。若長期不處理，該處藏匿的污垢恐成為塵蟎與細菌的大本營，成為威脅呼吸道及皮膚健康的隱形殺手！

 

醫生揭「這物品」才是細菌溫床

 

　　台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文分享，不少人在門診中誤以為只要清洗床單、更換枕頭套就能保持乾淨，卻忽略裏面那一個已經「發黃、吸油、藏菌」的枕芯。他指出，人體每日會脫落皮屑及頭髮，加上睡眠時分泌的大量油脂和汗水，會滲入枕頭內部。由於枕芯大多採取多孔蓬鬆結構，極易積存皮屑與濕氣，為塵蟎提供理想的生長環境。日積月累下，枕頭內部會形成微生物與塵蟎的共生基地。

 

塵蟎排泄物屬過敏原 誘發鼻炎及紅疹

 

　　黃軒表示，更可怕的是每天吸進去的不是空氣，而是塵蟎的排泄物。塵蟎及其排泄物是常見的過敏原之一。若長期接觸未經妥善清潔的枕頭，民眾可能出現打噴嚏、鼻塞、眼睛癢，甚至皮膚起紅疹等反應。對於患有過敏性鼻炎、氣喘、皮膚敏感或長期鼻塞的人士而言，枕芯內的衛生問題對健康的影響尤為顯著。

 

必做4件事保健康

 

　　黃軒提醒，要有效對抗過敏問題，單憑清洗枕頭袋或更換單一寢具並不足夠。在臨床與研究角度上，應落實「整體環境控制」，包括：

 

  • 選用防蟎寢具
  • 定期以高溫清洗寢具
  • 維持室內適當濕度
  • 搭配空氣清新設備

 

　　在日常保養方面，黃軒建議民眾應每周清洗枕頭套，而枕芯則應每3個月清潔或更換。在選購時，可優先考慮可水洗材質，日常則要保持枕頭通風及適度曝曬，減少塵蟎滋生。與其只側重表面清潔，更應正視枕芯內部的衛生，才能有效降低過敏風險並提升睡眠質素。

 

睡房3大細菌溫床

 

　　綜合《每日郵報》、《紐約郵報》報道，美國加州胃腸科醫生Saurabh Sethi曾先後於史丹福大學、哈佛大學進行肝膽腸胃醫學研究培訓，目前是加州胃腸病理科專家。他近日在Instagram發布影片，指出臥室中常見的3樣物品可能暗藏健康風險，呼籲大眾盡快替換。該影片上架一個月即突破210萬次觀看，引發廣泛討論。

 

枕頭
使用超過1至2年的枕頭容易積聚塵螨、汗水及敏原

 

空氣清新劑
罐裝空氣清新劑可能釋放鄰苯二甲酸酯(phthalates)及揮發性有機物(VOC)

 

床褥
使用7至10年的床墊可能因支撐力下降，導致慢性背痛

 

7款高分枕頭

 

　　此外，本港消委會於2019年測試過15款枕頭樣本，包括6款聚酯纖維枕頭、6款記憶棉枕頭和3款乳膠枕，售價由139元至1,558元不等。消委會按歐洲一所實驗室根據亞洲男女的體型特徵，包括身高、體重、肩膀闊度等，安排一男一女測試樣本承托表現，測試項目包括耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分。

 

　　測試結果發現，有7款枕頭樣本屬於4星高分選擇，名單如下：

 

聚酯纖維枕

蓓莎 
Comfort Microlus Pillow
售價：$145
標示纖維成分：-
護理方法：
枕芯：可機洗
枕袋：可機洗
總評：4*

宜家家居
HYLLE firmer item number :002.827.21
售價：$200
標示纖維成分：
萊賽爾：55%
棉：45%
護理方法：
枕芯：可60度機洗
枕袋：可60度機洗
總評：4*

記憶棉枕

蓆夢思
甜夢維斯科記憶枕穩固承托
售價：$1100
標示纖維成分：
聚酯：60%
棉：40%
護理方法：
枕芯：不可洗
枕袋：不可洗
總評：4*

海馬牌
MEM-F-100
售價：$200
標示纖維成分：-
護理方法：
枕芯：不可洗
枕袋：不可洗
總評：4*

乳膠枕

Cherry
貴族乳膠枕
售價：$399
標示纖維成分：100%棉
護理方法：
枕芯：- 
枕袋：可60度機洗
總評：4*

鄧祿普（Dunlopillo）
舒享標準枕
售價：$700
標示纖維成分：-
護理方法：
枕芯：只可手洗，最高40度
枕袋：只可手洗，最高40度
總評：4*

睡康寧
Tree Pillow Natural Standard/ Natural Latex Pillow
售價：$499
標示纖維成分：100%棉 (organic)
護理方法：
枕芯：不可洗
枕袋：不可洗
總評：4*

資料來源：消委會

 

5大習慣預防真菌感染

 

　　呼吸內科副主任羅虎曾指出，真菌通常在衛生條件差、潮濕的環境中容易繁殖，例如浴室、游泳池以及鞋襪內部等地區容易滋生霉菌。此外，某些動物如鴿子、鸚鵡和家禽可能攜帶隱球菌，接觸這些環境中的真菌後可能會發病。

 

　　他也提到，免疫力較低的人群更容易感染，例如患有基礎疾病，如糖尿病、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張、腫瘤等、長期使用抗生素或激素的患者需特別小心。

 

　　因此，他建議大家在日常生活中保持良好的衛生習慣，可以從以下方面著手：

 

1.家中通風

2.勤換洗衣物

3.定期對衣物進行消毒

4.積極防治基礎疾病(如糖尿病、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張、腫瘤等)

5.避免濫用藥物

資料來源：呼吸內科副主任羅虎

 

洗衣機需定期清洗

 

　　紐約大學醫學院微生物學和病理學教授Philip Tierno在其著作《細菌的秘密生活》（The Secret Life of Germs）中指出，單靠洗衣液無法清除所有污垢和細菌，而細菌亦會沾在洗衣機內，最好使用熱水或漂白水，此外讓衣服在陽光下晾乾也可以殺菌。另外，定期清洗洗衣機也是非常重要。

 

　　本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康曾受訪表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。他列出2大導致洗衣機骯髒的原因：

 

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

  • 洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部分洗衣水會流到兩者之間的防水圈。
  • 清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

 

2. 積存殘留物

包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

 

梳打粉

梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用分量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

 

洗衣機清潔劑

 

　　市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

 

　　劉敬康指，洗衣機用得愈久，積聚的污垢愈多，亦代表愈來愈多細菌依附衣服，形成臭味。以下為使用洗衣機的4大貼士，有助減少污垢積藏：

 

1.洗衣粉愈多愈骯髒

若使用過多洗衣粉，殘餘洗衣粉永遠沖不走，一直留在機內，要拆機才能洗乾淨。

注意：不少品牌洗衣粉均附量匙，並指示使用份量，通常每次不多於一量匙。

 

2.勿用太黏稠的柔順劑

難沖入洗衣機，即使用熱水亦很難化開，或會在洗衣粉格沉積，滋生細菌並形成臭味。

建議：使用黏稠的柔順劑前，先加水沖稀

 

3.洗衣機門勿緊閉

完成清洗程序後，洗衣機仍有約1公升水存於機內。

應長期打開洗衣機門，讓餘下的水蒸發，以免加快細菌滋生速度。

 

4.洗衣機不宜放廁所

廁所濕氣重，容易令洗衣機積存細菌。若要放在廁所，要加勤清潔洗衣機。

注意：為洗衣機加外套，會阻礙洗衣機蒸發濕氣。

資料來源：洗衣機維修專家 劉敬康

 

　　劉敬康指，洗衣機宜每月2次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

 

 

Tags:#過敏性鼻炎#塵蟎#紅疹#鼻炎#枕頭套#家居衛生
Add a comment ...Add a comment ...
食安風險｜電飯煲留飯餸易食物中毒，保溫勿超時，醫生警告恐生致癌物
更多健康解「迷」文章
食安風險｜電飯煲留飯餸易食物中毒，保溫勿超時，醫生警告恐生致癌物
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處