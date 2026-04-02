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春季失眠與情緒不穩，針灸疏肝降火 ，養肝安神重啟入睡能力
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春季失眠與情緒不穩，針灸疏肝降火 ，養肝安神重啟入睡能力

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　那天，Alice走進診室，臉色有點疲憊。

 

　　「譚博士，我已經好幾個星期沒睡好了。」她揉揉眼睛，「春天來了，本來應該是開心的季節，但我反而更煩躁、更睡不著。晚上躺在床上，腦袋像跑馬拉松，停不下來。」

 

　　她嘆了口氣：「我不想吃安眠藥，怕一吃就戒不掉。聽說你是針灸專家，我想問：從中醫角度，失眠和情緒問題是怎麼回事？可以用針灸處理嗎？」

 

　　我看著她，也看到她眼底那圈疲憊的青色，答：「那不是普通的黑眼圈，是身體在說：（我累了，但我停不下來。）

 

　　至於中醫怎麼看你這個問題，首先要知道，春天和肝，有密切關係。

 

　　在中醫理論裏，春天對應的是（肝）。

 

　　肝有兩個主要功能：一是（藏血），二是（主疏泄）。

 

　　（藏血）的意思是，晚上我們睡覺時，血液會回到肝臟休息。如果肝臟的功能欠佳，血回不去，人就會睡不著。

 

　　（主疏泄）的意思是，肝負責讓全身氣機順暢流動，像交通指揮官。當肝的功能正常，人的情緒就平穩；當肝的功能受阻，氣就會堵住，人就會煩躁、易怒、胸悶。

 

　　春天是肝氣最旺盛的季節。對肝好的人來說，春天是神清氣爽的；但對肝本來就氣血不足的人來說，春天反而會讓問題放大。

 

　　經詳細診斷後，Alice你的情況，就是肝氣太旺、肝血不足。

 

　　肝氣太旺，所以你出現煩躁、靜不下來；

 

　　肝血不足，所以就睡不著、睡不好。

 

　　我明白你不想倚賴西藥，擔心一吃就難以戒掉。

 

　　理解你的擔心。安眠藥像一張厚被子，把你整個人蓋住，強迫你睡著。它初期有效，但身體會慢慢習慣，需要的劑量將會愈來愈多。而且很多人發現，停了藥之後，睡眠反而比以前更差。

 

　　針灸的思路不一樣。針灸不是強迫你睡，而是幫身體找回自己入睡的能力。」

 

　　Alice追問：「針灸怎麼幫忙？」

 

　　我答：「針對Alice你的情況，我會從三方面入手：

 

　　第一，疏肝降火。 選腳上的太衝穴、手上的合谷穴。這兩個穴位配合，能讓太旺的肝氣平復下來。肝氣不那麼旺了，煩躁的感覺就會減輕。

 

　　第二，養肝安神。 選手腕的神門穴、內關穴，頭頂的百會穴。神門是心經的原穴，最能安定心神；百會是諸陽之會，能讓浮越的陽氣回到身體深處。

 

　　第三，引血歸肝。 選腳上的三陰交、太谿穴。這兩個穴位能滋養肝血和腎陰。肝血足了，晚上血液就能順利回到肝臟，人自然睡得安穩。

 

　　每一針下去，都是在告訴身體，可以放鬆了，可以休息了，同時我們要幫肝降火，幫血回家。」

 

　　Alice問：「身體會有甚麼反應？」

 

　　我答：「當身體慢慢恢復，身體給你的回饋，不只是睡得好。

 

　　你會發現：

 

　　情緒會變穩定，不再動不動就心煩。

 

　　頭腦會變清晰，不再整天昏昏沉沉。

 

　　眼睛會變舒服，不再乾澀疲勞。

 

　　整個人會變輕鬆，不再像繃緊的弦。

 

　　這些都是身體開始好轉的信號。」

 

　　Alice續問：「你有沒有一些簡單的日常心得？」

 

　　我答：「分享幾個適合春天的方法：

 

　　一、晚上十一點前睡。 中醫說「子時養肝」。晚上十一點到凌晨一點是膽經當令，凌晨一點到三點是肝經當令。這兩個小時，是肝血回歸、身體修復的黃金時間。錯過了，就很難補回來。

 

　　二、飲食「少酸多甘」。 春天適合少吃酸味（酸入肝，會讓肝氣更旺），多吃甘味（甜味入脾，能安撫肝氣）。可以多吃紅棗、桂圓、小米、山藥。睡前喝一小碗小米紅棗粥，對睡眠很有幫助。（因體質差異，建議服用食療前先諮註冊中醫。）

 

　　三、日間「散步疏肝」。 每天找時間出去走走，最好在上午，最好有陽光。散步時把手放鬆，輕輕擺動，讓腋下（肝經經過的地方）保持通暢。大約走十五分鐘。

 

　　真正的療癒，是找回身體的節奏。」

 

　　Alice針灸治療完畢離開時，眉頭鬆了，人也變得輕鬆了。

 

　　Alice問我：「譚博士，我真的可以不用吃安眠藥就睡好嗎？」

 

　　我看著她說：「你的身體本來就會睡覺。嬰兒不需要吃藥就能睡，因為他們的身體沒有被干擾。我們要做的，不是給你一個新的能力，而是幫你找回本來就有的能力。

 

　　春天是肝氣最旺的時候，對你來說可能有點辛苦。但只要順著這個季節的特點，幫肝氣找到出口，幫肝血補充足夠，你會發現，身體會恢復並且找到生命的節奏。」

 

　　Alice點點頭，臉上帶著釋然的笑意。

 

　　春天來了，萬物生長。對有些人來說，這是生機勃勃的季節；對另一些人來說，這可能是情緒起伏的時候。但只要懂得照顧身體，順應天時，每個季節都可以是安穩的季節。

 

　　我相信，當Alice的肝氣慢慢平復、肝血漸漸充足，那個被失眠困擾的她，會重新找回——能安然入睡、心情平靜的自己。

 

Tags:#中醫#針灸#穴位#失眠#情緒不穩#肝氣#藏血#疏泄#肝血#春天#疏肝降火#養肝安神#少酸多甘#散步#睡眠
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