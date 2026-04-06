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全紅嬋的壓力肥拆解│致肥元兇皮質醇，與身體和解8招
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全紅嬋的壓力肥拆解│致肥元兇皮質醇，與身體和解8招

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　剛滿十九歲的全紅嬋，在鏡頭前哭著訴說自己體重失控、生理期來臨、外界的輿論像千斤壓頂，她說自己已一天只吃一餐了，還是肥，故萌生了退役的念頭，還請網民「請不要再罵我、我的家人和我的朋友」。我看著那張在奧運場上以完美入水驚艷世界的女孩，失去了那時在奧運場上跳蹦蹦的天真爛漫，現在是愁眉深鎖的無奈和無助，真不忍心。

 

　　很多人以為，瘦不下來，就是吃太多、動太少。但全紅嬋的例子，恰恰說明了另一種肥——一種與意志力無關、與壓力息息相關的肥——「壓力肥」。

 

　　壓力肥的元兇，叫「皮質醇」（Cortisol)。它是我們腎上腺分泌的一種激素，當我們長期處於壓力狀態，無論是身體的（如過度訓練、睡眠不足）還是心理的（如輿論壓力、自我期望），皮質醇便會長期偏高。當皮質醇長期在體內高企的時候，我們的自律神經就會開始失調。而皮質醇其中一個重要任務，就是向身體發出信號：「儲存能量，預備作戰！」。若身體長期從早到晚都在接收這個信號，就會令身體誤以為自己長期處於一個作戰狀態，於是就會非常有效率地將脂肪囤積起來，而且特別喜歡囤在腹部。這就解釋了為甚麼有些人明明四肢不胖，卻唯獨肚腩頑固不去——那正是所謂的「Cortisol Belly」（皮質醇大肚腩）。

 

　　全紅嬋說她想休息，調整狀態，再好好想想接下來要做甚麼。這句話，其實說中了改善壓力肥的第一個步驟，也是最關鍵的一步。要對抗「壓力肥」，不能靠更嚴厲的節食，因為節食本身也是一種身心壓力，只會令皮質醇更高，形成惡性循環。我們需要的，是一套與身體「和解」的策略，好讓我們的自律神經慢慢調回正常。以下是幾個切實可行的方法：

 

　　第一，先把覺睡好。睡眠不足是皮質醇的加速器。每晚七到八小時的高質量睡眠，是穩定壓力荷爾蒙的基礎。

 

　　第二，別再「餓」著自己。一日只吃一餐，只會讓身體進入饑荒模式，皮質醇飆升，脂肪更難分解。定時進食，確保蛋白質和優質脂肪足夠，才能讓身體感到安全，願意釋放脂肪。

 

　　第三，把高強度運動換成較低強度活動。對壓力肥的人來說，日日拼老命把自己身體軍訓——例如全速跑或做高強度間歇訓練，很多時會適得其反。反而是慢跑、瑜伽這類能讓負責令身體鬆弛的副交感神經啟動之活動，更有助降低皮質醇。

 

　　第四，刻意安排「放空」的時間。很多人把「忙」當成榮耀。但皮質醇不會騙人——皮質醇長期偏高就會變肥。所以，每天要給自己「Me time」，完全沒有目的、沒有手機、沒有資訊輸入，讓大腦真正關機。

 

　　第五，停止咖啡因攝取。壓力大的人，往往靠咖啡撐著，但咖啡因會刺激皮質醇分泌。

 

　　第六，學會說「不」。壓力肥的本質，是身體在替你承受你沒有說出口的「不」。不敢拒絕、不敢休息、不敢讓人失望，這些都是壓力荷爾蒙的「養分」。愛自己，就要學懂守護自己的界線。

 

　　第七，補充關鍵營養素。每天吸取足夠的鎂、維他命C、Omega 3和益生菌，有助調節皮質醇。

 

　　第八，不要心急。壓力肥的形成，不是一兩天的事，要逆轉也需要時間。給自己多一點時間和耐性。

 

　　我們常常把身體當成工具，要它配合我們衝、配合我們撐、配合我們追求一個又一個目標。我們的身體呀，也挺夠「義氣」的，默默跟我們撐著撐著，直至有一天，實在撐不了，它就會用它的方式告訴你：「我們都累了，我們都受壓了，一起停一停吧。」

 

　　全紅嬋的無助，有些朋友或許都經歷過。那種站在體重計上，看著數字不降反升的沮喪，那種明明已經很努力卻仍然失控的感覺。但請記住，這是你的身體在用脂肪替你擋著子彈。

 

　　真正要減的，或許不是那一餐飯，而是無形地壓在心頭、令你感到焦慮/徬徨/沒有安全感的那塊石頭。

 

Tags:#全紅嬋#壓力肥#皮質醇#肥胖#皮質醇大肚腩#肚腩#睡眠#定時進食#鎂#維他命C#Omega 3#益生菌#耐性#營養
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