嶺大賽馬會樂齡科技與智能安老計劃 │ 推動長者科技落地與社會創新

筆者作為院舍的營運者及長者用品專門店的經營者，對於「樂齡科技」的發展以至於整個產業生態圈的形成有很深刻的體會，可說是經歷了這十多年來的催化和試煉。看著長者科技從個別產品、經過業界的努力匯聚成產業鏈，更成為普羅大眾開始認識的詞彙——「樂齡科技」，不但是以長者用家設計為主，讓長輩們用得愉快，更與好的生活質素掛鉤；樂齡科技能夠應付諸實行，將更便利照顧者支援和鼓勵我們長者更自主；而樂齡科技能夠落地，將覆蓋和惠及更多居家安老的長者。

「樂齡科技」要落地，要從理解和教育開始。筆者認為樂齡科技的教育離不開長者、照顧者和年輕人的參與，而全港其實已經有不少介紹「樂齡科技」的體驗館和資源中心讓大眾體驗和了解。今次筆者的訪問對象是嶺南大學研究生院高級講師蕭珮而博士（Dr Chloe Siu）分享嶺南大學從2019開展的樂齡科技推廣計劃，校舍內除了特設2,000呎「嶺大賽馬會樂齡科技體驗館」，並創辦兩大樂齡科技相關的證書課程，讓參與者不只「接收」資訊，更能把這些資訊轉化為社區推廣的知識與能力。

「嶺大賽馬會樂齡科技與智能安老計劃」從科技體驗館走到社區

香港正面臨高齡化社會的挑戰，如何讓長者在熟悉的社區安享晚年，成為了公共政策與社會創新的核心議題。嶺南大學於2019年得到「行政長官社會資助計劃」的推薦，並獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，於2019至2022年推行「嶺大賽馬會樂齡科技與智能安老計劃」，鼓勵樂齡科技及智能安老社會創業發展，並透過舉辦以「樂齡科技在醫、食、住、行」為主題的活動及教育平台，培育樂齡科技人才；亦進行基線研究，建立樂齡科技產品及服務研發、社會創新及創業的數據庫，為業界提出創新發展方案。這個計劃其後得到賽馬會慈善信託基金支持並延續第二期至2025年。

整個計劃分為三個部分，透過設立「嶺大賽馬會樂齡科技體驗館」、教育課程和社區外展的混合模式，真正讓樂齡科技走入不同持分者的生活。「嶺大賽馬會樂齡科技體驗館」展出逾200件產品，6年來累計近2萬人參觀，其中約半數原本對樂齡科技欠缺認識，卻在這個展館找到了切入點。計劃更有社區外展的部分，走遍了全港18區，觸及超過3.5萬社區人士，顯示需求與興趣在社區的高度覆蓋性。

「嶺大賽馬會樂齡科技體驗館」展出逾200件產品，6年來累計近2萬人參觀，其中約半數原本對樂齡科技欠缺認識，卻在這個展館找到了切入點。

對於照顧者為何需要及早認識樂齡科技，作為計劃的推動者之一的蕭珮而博士分享了自身照顧患認知障礙症爺爺的經驗。她指出，若能更早認識相關工具，照顧過程或可減輕壓力。她分享當時爺爺送院後自理能力迅速衰退，最終入住安老院舍，令她深刻體會到「教育要及早，照顧者要有渠道」的重要性。同時，蕭博士強調，照顧長輩是一種福氣，而不應看成是厭惡的工作，若能透過科技讓長者在家或熟悉的社區安享晚年，相信更能讓家庭照顧者更有信心讓長輩居家安老。她希望透過樂齡科技把這份祝福延伸至更多家庭，並提醒社會必須建立一個能夠支持照顧者的生態系統。



嶺南大學研究生院高級講師蕭珮而博士 (右二) 分享了自身照顧患認知障礙症爺爺的經驗。她指出，若能更早認識相關工具，照顧過程或可減輕壓力。

兩大證書課程 讓樂齡科技的知識和應用從校園延伸至社區

同時，嶺大的樂齡科技項目把教育放在計劃的核心，推出了受大眾人士歡迎的樂齡科技證書課程及社會企業家培訓證書課程，兩大證書課程分別聚焦於生活應用與社會創新：前者讓長者與照顧者掌握醫療、居住、出行等六大範疇的科技工具；後者則培養年輕人理解銀髮市場與社會企業的可能性。至今已有逾3600人參與，部分學員更成為「樂齡科技大使」，把知識轉化為社區推廣層面。

● 樂齡科技證書課程：涵蓋醫療、飲食、居住、出行、運動、學習六大範疇，透過體驗式學習讓長者與照顧者掌握工具的實際用途。自2019年開辦至今已舉辦41期，累計近2000人參與。

● 社會企業家培訓證書課程：聚焦銀髮市場與社會創新，涵蓋財務管理、營銷策略、計劃書撰寫等技能，主要吸引年輕人參與，但亦有長者關注「人生後半場」的創業可能。至今已開辦38期，累計逾1600人參與。

這些努力建立了社會互助的資本及看到普遍人士對樂齡科技和社會創新的支持。年輕人透過交流改變刻板印象，理解設計必須以人為本，理解長者的生活經歷；長者則由「被照顧」的角色走向「助人自助」，更有信心面對未來生活；而照顧者也因共同學習而增進連結。課程也有年輕人及長者參與，而跨代共融亦透過課堂呈現，並透過具體的教育與互動讓樂齡科技的知識和應用逐步落地。

嶺大的計劃更走訪社區不同的長者服務單位、學校和公眾地方等舉辦樂齡科技教育活動及擺放展覽，支援樂齡科技在社區的推廣，把不同的長者生活輔具和科技產品帶進香港市民的生活，外展所接觸的人士高達35800位。透過與社區人士的互動和接觸，樂齡科技大使更能直接教授樂齡科技的知識、示範各式用品和分享選擇樂齡科技的要點，避免長者和照顧者純粹以價格便宜而購買非合適的產品。

透過與社區人士的互動和接觸，樂齡科技大使更能直接教授樂齡科技的知識、示範各式用品和分享選擇樂齡科技的要點，避免長者和照顧者純粹以價格便宜而購買非合適的產品。

樂齡科技設計比賽 促跨代共融與長者賦能

嶺大的樂齡科技項目透過6年來不斷在社區的深耕帶來了多更多社會影響。蕭博士分享，計劃每年還會舉行樂齡科技為主題的設計比賽，並邀請不同年齡的學生參與，加深學生對樂齡科技以人為本的特性與思考。「小學生曾設計「六合一」拐杖，雖然功能繁多，但也提醒設計需考慮安全與易用性。這些交流讓年輕人理解長者需求，避免單憑想像設計出不切實際的產品。」她補充，樂齡科技的理念與教育會繼續延伸，並融入不同學科，追求跨學科共融。比如，嶺南大學已將相關元素融入本科與碩士課程，並計劃持續透過體驗館與設計比賽推動交流。

另外，體驗館將繼續作為教育樞紐與科技公司社區的載體，定期舉辦開放日，展示最新產品並收集用戶回饋。嶺大於2024年起更把長者「出門三寶」設計比賽恆常化，鼓勵大學生設計適合認知障礙症長者的外出工具。

建構以人為本的樂齡科技生態 不應因價格而忽略品質

除了教育，面對科技日新月異的發展和不同人士的需求，樂齡科技的挑戰仍在。產品落地需要政府、學界、業界與用戶的協作；如數據與政策的整合不足，令成效難以全面呈現；安全與選購風險亦不容忽視，長者往往因價格導向而忽略品質。蕭博士分享，曾有長者在網上購物時購買輪椅，因承重不足而出現危險，她提醒教育不應只談價格，更要讓長者理解產品如何配合身體機能與實際需要。她同時以自身照顧患有認知障礙症的爺爺的經驗，指出若能更早認識相關工具，照顧過程或可減輕壓力。這也突顯了教育要「及早」，提供照顧者有關樂齡科技認知的渠道和機會，否則科技再先進也難以真正「入屋」改善生活。

面對科技日新月異的發展和不同人士的需求，樂齡科技教育不應只談價格，更要讓大眾理解產品如何配長者身體機能與實際需要，及早認識相關工具，照顧過程或可減輕壓力。

樂齡科技的重要性在於如何讓長者不再只是「被照顧者」，而是能夠自我探索、持續投入社會資本的一員。嶺南大學的樂齡科技項目，正為教育、社區、產業和政策提供一個香港甚至海外值得參考的創新例子。樂齡科技的推出更需要真正回應使用者的需要，同時得到使用者的意見、回饋和討論，才能構建一個以人為本的樂齡科技生態系統，讓香港在高齡化挑戰中找到更積極的未來，也讓不同人士理解樂齡科技市場發展是「銀髮經濟」的正面趨勢，不僅能促進健康與醫療科技的提升，更達成人文關懷。