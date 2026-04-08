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細菌溫床｜研究揭百潔布含362種細菌，專家教改用1物菌量大跌9成
健康Tips

細菌溫床｜研究揭百潔布含362種細菌，專家教改用1物菌量大跌9成

健康解「迷」
健康解「迷」

　　洗碗是許多家庭每天的日常，但原來有些習以為常的洗碗習慣，卻可能養出超多細菌，暗藏健康風險！德國一項微生物研究發現，廚房常用的百潔布竟是細菌溫床，每立方厘米蘊藏多達540億細菌，濃度堪比廁所水。當中竟含有362種細菌，其中包括沙門氏菌、大腸桿菌等常見致命細菌。有專家更指，清洗海綿未必真能殺菌，反而可能助長一些細菌滋生，而改用「1物」後細菌量則大大減少。

 

百潔布｜百潔布含菌量驚人 多過全球人口8倍

 

　　德國富特旺根大學（Furtwangen University）的研究團隊過去於《科學報告》（Scientific Reports）發表一項研究。研究人員從一般家庭搜集了14塊家用百潔布進行分析檢驗，發現當中竟含有362種細菌，其中包括沙門氏菌、大腸桿菌等常見致命細菌。更驚人的是，百潔布每立方厘米含有540億個細菌，細菌總量相當於全球人口的7至8倍。

 

　　據研究人員指，潮濕溫熱的環境是細菌的溫床，而百潔布吸收了碗碟的污垢及殘渣後，為細菌提供充足的養分生長，讓百潔布成為「家中最大的細菌集中營」。

 

百潔布｜用漂白水浸泡、微波爐加熱也殺不死惡菌？

 

　　據《CNN》報道，更令人憂慮的是，即使使用微波爐加熱、漂白水浸泡或放入洗碗機清洗，均無法徹底消滅所有細菌。部分清潔方式甚至可能助長如「莫拉氏菌」及「金黃葡萄球菌」等菌種的繁殖。挪威食品研究所的專家Trond Møretrø亦強調，單一塊百潔布所能藏匿的細菌數量，可能比地球上的人還多。

 

專家改用洗碗刷 細菌量跌9成

 

　　面對百潔布帶來的衛生隱患，竹製洗碗刷近年逐漸成為替代首選。一項挪威研究團隊進行的實驗比較了來自葡萄牙20個百潔布、挪威14個百潔布及35把竹製洗碗刷的細菌含量。結果顯示，洗碗刷上的細菌數量遠低於百潔布。

 

　　研究人員解釋，洗碗刷上的細菌量明顯低於百潔布，主要原因在於刷毛乾得快，不利細菌生存，加上有把手設計，可以避免雙手直接接觸清潔表面。專家建議，洗碗刷大約每3至4個月更換一次即可，遠比百潔布耐用。

 

　　微生物學家Markus Egert也做過類似研究，如今已經改用洗碗刷洗碗。他建議，如果比較習慣使用百潔布，可約每2至3周更換一次。

 

竹製洗碗刷7大優點

 

　　竹製洗碗刷之所以能成為廚房清潔的新寵，主要基於其7大功能上的優點：

 

1. 不利細菌滋生：研究顯示，其物理結構不像多孔海綿般容易積藏污垢與水分，細菌滋生量較低。

2. 乾燥速度快：刷毛材質及設計方式使其乾燥速度遠快於百潔布，而乾燥環境能有效抑制如沙門氏菌等細菌生存。

3. 耐用性高：相較於需頻繁更換的傳統百潔布，竹製洗碗刷更為耐用，一般建議約3至4個月更換一次，長期使用更經濟實惠。

4. 強效去污：堅挺的刷毛設計，對於清除鍋具上燒焦或頑固污漬尤其有效。

5. 節省清潔劑：由於不會像海綿般大量吸附洗潔精，有助減少每次洗碗的清潔劑用量。

6. 保護雙手：通常附有把手設計，讓使用者在清洗時避免雙手直接接觸油污及化學清潔劑，減低皮膚受損或過敏的機會。

7. 一物多用：除了清洗碗碟，乾淨的刷子亦適用於刷洗馬鈴薯、紅蘿蔔等根莖類蔬果表面的泥沙。

 

百潔布正確使用方法

 

　　百潔布由美國公司3M發明並申請專利，旗下日本分公司「スリーエム ジャパン株式会社」曾在節目《月曜から夜ふかし》上解釋百潔布的正確用法。

 

百潔布｜研究揭百潔布含362種細菌 　專家教用1物清潔細菌量大跌9成

日本3M職員指出其實際用途為幫助洗潔精起泡。（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

 

百潔布｜研究揭百潔布含362種細菌 　專家教用1物清潔細菌量大跌9成

至於平時洗碗碟則建議使用絲瓜質狀的粗纖維。（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

 

　　3M職員表示，黃色海綿是由聚氨脂（PU）製成，布滿細孔，雖然也可以用作洗碗，但清潔力會較弱，難以清除污垢；其真正作用為幫助洗潔精起泡，因為洗潔精和水滲入細孔後，可透過按壓摩擦產生大量泡沫，繼而增加洗潔精分量和提升清潔力。

 

1.先將整塊百潔布用水弄濕

2.加入洗潔精，用手輕輕搓揉數下至起泡

3.洗碗時再轉用綠色百潔布洗擦

資料來源：3M旗下日本分公司スリーエム ジャパン株式会社

 

　　職員續指，當初設計百潔布海綿時，其實絲瓜質狀的百潔布才是具有清潔功能的工具。正確使用方法為先將整塊百潔布用水弄濕，然後加一點洗潔精，用手輕輕搓揉數下便能起泡，洗碗時再轉用清潔及去污能力較強的綠色百潔布洗擦。

 

　　不過部分餐具如易潔鑊、啞光面餐具或杯子等，其質地較為細緻及容易刮花，職員就指可以使用海綿部分來清洗，或購買專門洗細緻餐具的百潔布，至於一般餐具則仍是建議照樣用百潔布來清洗最有效率。

 

清洗碗筷5大建議

 

用餐後盡快清洗碗筷

  • 若需要浸泡碗碟以軟化頑固污跡，亦切勿超過20分鐘

 

合理水量充分沖洗

  • 尤其是有凹槽或細水縫隙的器具
  • 省水：可使用節水噴嘴
  • 先將碗筷上的大部分污漬刮掉再進行清洗

 

完全晾乾後收納

  • 使用碗架或晾乾網來加速乾燥過程

 

立着放置

  • 立着放置在碗架或晾乾架上
  • 將碗筷分開放置
  • 有助於空氣流通，避免濕氣積聚
  • 使用專門的烘碗機

 

定期更換洗碗布

  • 每周更換一次
  • 平日將洗碗布徹底清洗乾淨，再進行消毒處理
  • 洗碗布要保持乾爽

資料來源：台灣胸腔及重症專科醫生　黃軒

 

資料來源：《科學報告》、《CNN》、《ScienceDirect》、《應用微生物學雜誌》、《Huffpost

Tags:#百潔布#細菌#廚房衛生#洗碗#沙門氏菌#大腸桿菌#富特旺根大學#科學報告#CNN#挪威食品研究所#竹製洗碗刷
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