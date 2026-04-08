按摩風險｜33歲男子按摩突半身癱瘓腦中風，醫生警告切勿按此位置

按摩雖能紓緩疲勞，但力度與位置若掌控不當，隨時可能釀成嚴重後果。內地一名33歲男子因長期受肩頸痛困擾，接受強力頸部按摩後，竟引發椎動脈血管夾層，導致腦中風、左半身癱瘓。綜合中醫師診斷，頸部有兩個「致命位置」必須避開，並提醒有6類人士不宜接受按摩。

無三高無煙酒習慣 按摩後左半身癱瘓

據內媒《生命時報》引述《長江日報》報道，該名33歲男子身形勻稱，沒有高血壓、糖尿病，亦無吸煙飲酒習慣，完全不屬於腦中風的常見高危族群。他因工作長期久坐、肩頸痛難耐，在農曆新年期間光顧按摩店，並誤以為「力度愈大，效果愈好」，全程接受高強度的頸部按壓。

按摩後他已感到頸部隱隱作痛，但未加理會，隨後數天仍頻繁自行用力揉捏頸部。直至事發當天，他在機場候機時突然天旋地轉、眼前一黑，短暫休息後左半身竟完全失去知覺、癱瘓倒地。送院後醫生確診，其頸部因不當強力按壓，引發椎動脈血管夾層，最終導致腦中風。

中醫師警告：頸側、頸前屬高危位置

江蘇省名中醫、江蘇省省級機關醫院針灸推拿科主任歐陽鋼指出，按摩時可按揉頸後肌群，但頸側及頸前部位屬「致命位置」，絕對不能亂按。他解釋，頸部匯集大量通往腦部的關鍵血管，亦有一個名為「頸動脈竇」的壓力感測器。正常的輕柔按摩一般不會構成問題，但如果力度過大、手法粗暴，便可能撕裂動脈血管壁，形成血管夾層；不當按壓亦可能造成短暫性腦缺血，引發頭暈甚至暈厥。

「頸前三角區」極高危 三高人士忌同時按壓兩側

台灣家醫科醫師陳欣湄亦曾指出，頸部有一個「頸前三角區」，若同時按壓兩側，或過度刺激頸動脈竇，身體可能誤判出現異常，導致心律減慢、血壓驟降，引發心律不正或暈眩。對於三高人士而言，頸部血管可能已存有斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓，若隨血液流到腦部，隨時可引發腦中風。

6類人士不宜按摩

江蘇省中西醫結合醫院推拿科主治中醫師張夢佛提醒，並非所有人都適合接受按摩，尤其是頸肩部位。以下6類人士需格外留神：

有感染、皮膚病、皮膚破損，或有嚴重出血傾向的人士： 按摩可能加劇感染或影響傷口癒合。

按摩可能加劇感染或影響傷口癒合。 患有骨折、骨結核，或嚴重骨質疏鬆的人士： 按摩極易造成骨骼損傷。

按摩極易造成骨骼損傷。 有嚴重的心、腦、肝、腎、肺等器官疾病的人士： 不當按摩可能誘發病情急劇波動。

不當按摩可能誘發病情急劇波動。 處於過度疲勞、醉酒狀態的人士： 此時身體機能失衡，按摩可能帶來反效果。

此時身體機能失衡，按摩可能帶來反效果。 有不明原因的疼痛、發燒、眩暈，且未有明確診斷的人士： 按摩或會掩蓋真實病情，延誤治療。

按摩或會掩蓋真實病情，延誤治療。 正值經期或懷孕期間的女性：應避免對腰腹部進行按摩，頸肩按摩亦需格外謹慎。

按摩後出現6大症狀 恐屬血管受損

此外，若按摩後出現以下任何一種症狀，恐血管已經受損，必須立即求醫：

1.頭暈

2.頭痛加劇

3.肢體無力

4.行走不穩

5.噁心嘔吐

6.說話含糊不清

醫生：1個位置絕不能按

神經外科專科醫生黃秉康曾於節目中受訪時便拆解按頸致命風險，並提醒一個部位不要亂按，他指，頸部有個稱為胸鎖乳突肌的位置，感到肩頸痠痛時，一旦按壓可幫助放鬆，不過要注意的是，由於它旁邊就是頸動脈，主要用來供血給眼睛及大腦。因此若果頸動脈因按壓受損，出現血管撕裂，輕則視力受損及腦部缺血中風，中風或會導致半身癱瘓，更嚴重可致腦細胞壞死致命。

除此之外，黃秉康又提到按摩時要小心後頸位置的兩條頸椎動脈，是用於供血給小腦及腦幹位置，受損的話可致視覺重影、說話不流利及經常暈眩。為了安全，因此他建議按摩時盡量避免被人「啪頸」。

推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。注意3大要點：

勿集中痛點按摩

推拿按摩按壓範圍應由遠至近，先由痛點附近的肌肉適當地按鬆，然後再到痛點接壓，力度亦應該淺入深，效果較佳。

頸椎按壓不宜用力

頸椎位置涉及椎動脈，尤其是頸椎第五、六節不應太大力按壓；耳朵、耳附近及後腦位置亦不適宜用力按壓。

留意有否暈眩麻痹

按摩推拿前要留意除了肌肉疲倦外，是否有伴隨其他徵狀，例如頭暈、眼花、手腳麻痹等等，如有此等徵狀，建議勿胡亂按壓，宜找中醫師進行診斷。

資料來源：中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

半邊臉無法郁動

視野變窄

一邊手腳無知覺

說話有困難

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉