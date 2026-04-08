抗癌食物｜42歲女子乳癌3期，醫生推介每日食白蘿蔔，19年未復發

飲食得宜有助抗癌！台灣一名42歲女子患上三陰性乳癌第3期，診治醫生指情況並不樂觀，惟事主不捨家中幼子，因此在努力完成治療後，再向醫生求助，欲找到調養方法，盼可延長生命、陪孩子長大。醫生了解後提出3大抗癌建議，推薦對方食白蘿蔔，事主癌症19年未復發。

台灣腎臟科醫生江守山早前於當地健康節目 「健康好生活」中分享上述病例，指該名女子罹患三陰性乳癌第3期，當時診治醫生強調狀況並不樂觀，因此她切除乳房、再完成化療及電療後，又找上江醫生求助。

她向江醫生解釋，指自己孩子才剛剛就讀小學一年級，擔心自己很快便會離世，因此想問醫生還可以做些甚麼來延長生命。江醫生則表示，對方目前「該做的都做了」，之後生活上建議可作出一些調整，因此提出以下3大抗癌建議：

3大抗癌建議

1.晚上睡覺要關燈

2.避開生活中塑膠等毒素

3.每天至少吃一次白蘿蔔或高麗菜（椰菜/包菜）等十字花科類蔬菜

資料來源：台灣腎臟科醫生江守山

食白蘿蔔癌症19年未復發

江醫生續指，該名女子之後每日食用白蘿蔔等十字花科蔬菜，至今19年癌症未復發，效果極好。他強調，白蘿蔔又被譽為「平民人參」，具有極高營養價值，除了富含維生素C及E、多酚、類胡蘿蔔素、葉酸、鉀、膳食纖維外，最重要具有硫代葡萄糖苷，進入體內後會轉換為次級代謝產物，如吲哚類、蘿蔔琉素等所謂抗癌物質。

不過這些抗癌物在切塊後，需要一些時間才產生，因此烹調時便要注意，切塊後需靜置10分鐘後才下鍋，雖然吃起來會稍微辣一些，但效果會比較好。

白蘿蔔有助抑制8類癌症

江醫生表示，白蘿蔔營養豐富，可有助降低胰島素阻抗、保護心臟外，基本上看得到固體性腫瘤的癌細胞，例如以下8類癌症皆可抑制：

1.直腸癌

2.血癌

3.肺癌

4.胃癌

5.結腸癌

6.乳腺癌

7.膀胱癌

8.前列腺腫瘤

資料來源：台灣腎臟科醫生江守山

抗癌飲食關鍵3招

台灣毒物專家譚敦慈曾於台灣健康節目強調，指抗癌及化療時飲食極為重要，以下3招可有助增強體力及抵抗力：

1.料理分裝成小分，避免反覆加熱再吃

2.先吃肉再吃菜，正確順序有助抗癌

3.多使用辛香料調味

資料來源：台灣毒物專家譚敦慈