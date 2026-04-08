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病從口入｜23歲女子頭痛7日心臟驟停，醫生揭雪櫃隱形殺手恐致植物人
健康Tips

病從口入｜23歲女子頭痛7日心臟驟停，醫生揭雪櫃隱形殺手恐致植物人

健康解「迷」
健康解「迷」

　　進食不潔食物隨時病從口入，甚至引發嚴重健康危機！深圳一名23歲女子因持續頭痛7日，其後突然心臟驟停，經多次搶救才脫離生命危險。醫生追查後發現，幕後「隱形殺手」竟是潛伏於雪櫃內的「1種細菌」。

 

23歲女頭痛一周 揭感染李斯特菌致心臟驟停

 

　　據內媒《紅星新聞》報道，事發於2025年底，來自深圳的23歲女事主張小小（化名）起初出現頭痛症狀時未有正視，僅自行服藥緩解。惟7日後她突然陷入昏迷，送院時已心臟驟停，情況危殆。檢查結果顯示，李斯特菌已入侵其血液及大腦，引致嚴重顱內感染及腦出血，最終導致心臟驟停。

 

　　張小小經醫院搶救20天後，被轉入深圳市第二人民醫院神經重症監護室。此時的她，腦內出現血腫、腦積水、爆發性心肌炎、多器官功能不全、全身凝血紊亂以及下腔靜脈血栓等問題，幾乎每個器官都亮起紅燈。醫生坦誠告知家屬，即使能夠救活，亦有可能變成植物人。該院神經重症監護室主任黃賢鍵帶領醫療團隊，為張小小進行了3次開顱手術。住院52天後，她的生命體徵終於趨於穩定，脫離生命危險。

 

李斯特菌可在低溫環境中存活 剩菜奶製品易成溫床

 

　　醫生指出，李斯特菌又稱「雪櫃殺手」，能在攝氏5度以下的低溫環境中存活，常見於剩菜、冷切肉、未經巴士德消毒的奶製品等食物。一般感染可引起腸道不適，嚴重者可引致腦膜炎、敗血症。孕婦受感染後，甚至可能導致胎兒感染或流產。

 

　　該菌是常見的食源性致命病菌，死亡率介乎20%至50%，在攝氏0至45度之間均可存活，並能在雪櫃冷藏環境中繁殖。其主要透過受污染的食物經消化道傳播，未徹底加熱的冷藏奶、雪糕、生食蔬果、冷盤熟食等均容易帶菌。

 

　　健康成年人感染後，多數只出現輕微腸胃或感冒症狀，可自行痊癒。但孕婦、新生兒、長者及免疫力較低人士的感染風險極高，是否預防李斯特菌感染7大方法

 

　　本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

 

1.充分洗淨及煮熟食物

2.處理生食後應徹底清潔雙手、刀和砧板

3.已煮熟的食物及生食材要分開擺放

4.盡快進食容易變壞的食物

5.剩食要徹底翻熱才能進食

6.購買食材時要小心查看，食物包裝是否完好無缺

7.留意食物標籤上的食用日期，尤其是保質期較長的冷藏即食食物

資料來源：香港食安中心

 

9大高風險食物

 

1.未經巴士德消毒法處理的奶

2.芝士（尤其軟芝士和半硬芝士）

3.冰凍甜品

4.已經煮熟的凍食肉類

5.水果

6.預製或預先包裝沙律

7.刺身

資料來源：香港食安中心

 

4大食安貼士

 

1.容易變壞的食物應存放在攝氏4度或以下的雪櫃內，並避免交叉污染；

2.盡快食用雪櫃內容易變壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱；

3.避免進食高風險食物（如保質期超過五天的冷藏即食食物）;

4.一般煮食溫度可殺死李斯特菌，所以只進食徹底加熱烹煮的食物。

資料來源：香港食安中心

 

處理食物常見4大謬誤

 

　　前中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀曾表示，很多市民儲存食物時都出現常見謬誤，例如經常在飯後沒即時將需要留起的餸菜放入雪櫃，而急凍食物的解凍過程過長，也增加細菌滋生的風險。常見4大謬誤如下：

　　

 

謬誤1：餸菜放涼後放入雪櫃
食物放在室溫的時間過長，例如長於1至2小時，就有機會滋生細菌。若有需要留起餸菜，應盡快放入雪櫃。

 

謬誤2：蛋、菇類、海鮮、菜當隔夜餸
此類食物容易滋生細菌，不建議作為隔夜餸菜。

 

謬誤3：利用電飯煲保暖翻熱
從雪櫃中取出熟食，要徹底翻熱才可進食。避免只利用電飯煲的保暖功能翻熱，因為熱力未必夠攝氏80度。

 

謬誤4：解凍時間過長
急凍的食物應該在前一晚放於攝氏4度的雪櫃格解凍。不建議從冰格取出後，置於室溫解凍或放在水中解凍，因為在解凍過程中會增加細菌感染風險。

資料來源：前中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀

 

安全食用隔夜飯6大重點

 

　　台灣泌尿科醫生高銘鴻就曾於社交平台發文，講解食用隔夜餸6大安全貼士，避免過夜飯菜上滋生大量細菌，而影響食用者健康：

 

1. 避免沾到口水
隔日吃的餸菜應事先分開存放，避免食物沾到口水滋生細菌。進食也可養成用公筷、公羹的好習慣，避免感冒交換傳染及食物沾到口水。

 

2. 煮熟食物避免室溫放太久
為免細菌增長，盡量在兩小時內、放涼不燙手就可放入雪櫃冷藏。

 

3. 海鮮、內臟不隔夜
海鮮及內臟類食品易腐壞和滋生細菌，建議當餐食用完畢。

 

4. 避免反覆加熱
反覆加熱不僅會令營養流失，也更易滋生細菌，加熱以1次為限。

 

5. 冷藏兩天內吃完，冷凍最多1個月
勿不斷添加新食材重新烹調，避免變質。

 

6. 加熱到70度以上
高溫可殺死很多細菌，吃隔夜餸前一定要充分加熱。

資料來源：台灣泌尿科醫生高銘鴻

　

Tags:#食品安全#李斯特菌#頭痛#心臟驟停#雪櫃#剩菜#奶製品#食源性疾病#孕婦#食品安全貼士#香港#深圳
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