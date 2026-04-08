舞．可能︰打破界限 點亮夢想

在這個節奏急促的時代，舞蹈不僅是肢體的律動，更是心靈的表達。它能打破界限，點亮夢想，讓平凡的日子綻放出無限可能。東灣莫羅瑞華學校，多年來因學生自信不足和缺乏合適的指導教師，已在學界舞蹈節比賽中缺席了十多年，很多人都斷言學校無可能再次發展舞蹈項目。然而，一切在熱愛舞蹈的梁老師加入後悄然改變。他不僅帶來了專業的指導，更點燃了兩位中學生內心的火花，以下是他們的故事。

浩輝是一個自小就對舞蹈情有獨鍾的男孩，他從小學習拉丁舞，那種熱情奔放的節奏，讓他感受到生命的活力。但在學校裡，他從未想過要站上舞台，因為這裡沒有人喜歡跳舞。梁老師發現浩輝的潛力，鼓勵他挑戰自我，首次參加學界舞蹈節的「當代舞獨舞」項目。這對浩輝來說，是個巨大的躍進——從熟悉的拉丁舞轉向當代舞，需要重新適應身體的語言和情感的深度。但浩輝沒有退縮，他決定用舞蹈講述一個關於成長的故事。

浩輝的表演作品名為《April Whispers》，選用林家謙的歌曲《四月物語》作為配樂，旋律柔和；舞蹈則以當代舞為主調，展示人在迷失時的情感歷程：從放下到不捨，由不捨轉向放棄的掙扎過程，最後以回望作結。浩輝在舞台上，用肢體詮釋這段心路歷程，盡力將意境透過舞蹈表達出來。

與浩輝不同，振鴻是一個徹頭徹尾的K-pop迷。他的日常生活充滿了K-pop的節奏：每天早上，他都會在校門外的天橋上觀賞K-pop視頻，那些動感的舞蹈和強勁的音樂，讓他沉迷其中。在學校的聖誕聯歡會上，他也總是主動表演，贏得同學的掌聲。但振鴻有一個更大的夢想，就是在中學生涯中，能夠參加一次正式的舞蹈比賽。梁老師的到來，讓這個夢想變得觸手可及。他鼓勵振鴻將K-pop元素融入當代舞，創造屬於自己的風格。

於是，振鴻決定參賽，表演作品名為《K-pop Star》。這支舞蹈以K-pop音樂為主，融合強勁的節拍和動作，展現只屬於自己的一個舞台。振鴻的表演從一個簡單的pose開始：他站在舞台中央，燈光聚焦，象徵孤獨卻堅定的起點。隨著音樂爆發，他的動作變得激烈，快速的腳步、流暢且有力的身體動作，盡顯年青人的澎湃活力。

最終，浩輝和振鴻分別奪得「優等獎」和「甲級獎」，這不僅是對他努力的肯定，更是對他們勇氣的嘉許。過去數月，二人的練習時間比別人短，面對的壓力亦大，但他們不怕艱辛。即使被梁老師狠批，他們也沒有輕言放棄。相反，他們將批評轉化為動力，為的就是達成自己的跳舞夢想。在這個過程中，他們學會了堅持、學會了從失敗中站起。更重要的是，他們證明了「世界充滿無限可能」。學校十多年沒參賽，卻在梁老師的帶領下，重返舞台；兩個普通中學生，從自信不足到奪獎而歸。這一切，都源於勇敢踏出第一步。舞蹈─不只是動作，還是勇氣的表現，更是可能的化身。浩輝和振鴻，用他們的舞步，撰寫了一段關於「可能」的故事，專屬於他們自己的成長印記。