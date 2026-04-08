歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
12
五月
亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演官方支付夥伴ㅤ與樂迷共享旅遊魅力 亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演官方支付夥伴ㅤ與樂迷共享旅遊魅力
大型盛事 節慶活動
亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演...
推介度：
12/05/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
舞．可能︰打破界限 點亮夢想
親子關係

舞．可能︰打破界限 點亮夢想

學趣談Teen
香港學生輔助會
學趣談Teen

　　在這個節奏急促的時代，舞蹈不僅是肢體的律動，更是心靈的表達。它能打破界限，點亮夢想，讓平凡的日子綻放出無限可能。東灣莫羅瑞華學校，多年來因學生自信不足和缺乏合適的指導教師，已在學界舞蹈節比賽中缺席了十多年，很多人都斷言學校無可能再次發展舞蹈項目。然而，一切在熱愛舞蹈的梁老師加入後悄然改變。他不僅帶來了專業的指導，更點燃了兩位中學生內心的火花，以下是他們的故事。

 

　　浩輝是一個自小就對舞蹈情有獨鍾的男孩，他從小學習拉丁舞，那種熱情奔放的節奏，讓他感受到生命的活力。但在學校裡，他從未想過要站上舞台，因為這裡沒有人喜歡跳舞。梁老師發現浩輝的潛力，鼓勵他挑戰自我，首次參加學界舞蹈節的「當代舞獨舞」項目。這對浩輝來說，是個巨大的躍進——從熟悉的拉丁舞轉向當代舞，需要重新適應身體的語言和情感的深度。但浩輝沒有退縮，他決定用舞蹈講述一個關於成長的故事。

 

舞．可能︰打破界限 點亮夢想

 

　　浩輝的表演作品名為《April Whispers》，選用林家謙的歌曲《四月物語》作為配樂，旋律柔和；舞蹈則以當代舞為主調，展示人在迷失時的情感歷程：從放下到不捨，由不捨轉向放棄的掙扎過程，最後以回望作結。浩輝在舞台上，用肢體詮釋這段心路歷程，盡力將意境透過舞蹈表達出來。

 

舞．可能︰打破界限 點亮夢想

 

　　與浩輝不同，振鴻是一個徹頭徹尾的K-pop迷。他的日常生活充滿了K-pop的節奏：每天早上，他都會在校門外的天橋上觀賞K-pop視頻，那些動感的舞蹈和強勁的音樂，讓他沉迷其中。在學校的聖誕聯歡會上，他也總是主動表演，贏得同學的掌聲。但振鴻有一個更大的夢想，就是在中學生涯中，能夠參加一次正式的舞蹈比賽。梁老師的到來，讓這個夢想變得觸手可及。他鼓勵振鴻將K-pop元素融入當代舞，創造屬於自己的風格。

 

舞．可能︰打破界限 點亮夢想

 

　　於是，振鴻決定參賽，表演作品名為《K-pop Star》。這支舞蹈以K-pop音樂為主，融合強勁的節拍和動作，展現只屬於自己的一個舞台。振鴻的表演從一個簡單的pose開始：他站在舞台中央，燈光聚焦，象徵孤獨卻堅定的起點。隨著音樂爆發，他的動作變得激烈，快速的腳步、流暢且有力的身體動作，盡顯年青人的澎湃活力。

 

舞．可能︰打破界限 點亮夢想

 

　　最終，浩輝和振鴻分別奪得「優等獎」和「甲級獎」，這不僅是對他努力的肯定，更是對他們勇氣的嘉許。過去數月，二人的練習時間比別人短，面對的壓力亦大，但他們不怕艱辛。即使被梁老師狠批，他們也沒有輕言放棄。相反，他們將批評轉化為動力，為的就是達成自己的跳舞夢想。在這個過程中，他們學會了堅持、學會了從失敗中站起。更重要的是，他們證明了「世界充滿無限可能」。學校十多年沒參賽，卻在梁老師的帶領下，重返舞台；兩個普通中學生，從自信不足到奪獎而歸。這一切，都源於勇敢踏出第一步。舞蹈─不只是動作，還是勇氣的表現，更是可能的化身。浩輝和振鴻，用他們的舞步，撰寫了一段關於「可能」的故事，專屬於他們自己的成長印記。

Tags:#親子關係
Add a comment ...Add a comment ...
關鍵角色
更多學趣談Teen文章
關鍵角色
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處