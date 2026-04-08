歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
四月
旺角朗豪坊｜全球首發！輕鬆小熊魔法系列夢幻登場　朗豪坊打造《Rilakkuma’s Enchanted Wishes POP-UP SHOP》　3.5米魔法師小熊萌爆亮相 旺角朗豪坊｜全球首發！輕鬆小熊魔法系列夢幻登場　朗豪坊打造《Rilakkuma’s Enchanted Wishes POP-UP SHOP》　3.5米魔法師小熊萌爆亮相
展覽 文化藝術
旺角朗豪坊｜全球首發！輕鬆小熊魔法系列夢幻登場　朗豪坊打造《Rilakkuma’s Enchante...
推介度：
01/04/2026 - 26/04/2026
免費
19
五月
尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會 尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜尹光爆笑勁歌晒冷演唱會
推介度：
19/05/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
風濕關節痛｜轉季、潮濕、下雨天易引發？4招自救，教你遠離「天氣痛」！
食得有營

風濕關節痛｜轉季、潮濕、下雨天易引發？4招自救，教你遠離「天氣痛」！

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　經常聽身邊人說：「應該準備翻風落雨，因為我又關節痛啦！」感覺大家都成為天氣預言家，一感到關節痛，就知道準備天氣有變了！

 

　　香港長期處於潮濕狀態，特別每逢三、四月，天氣逐漸回暖，濕氣重、早晚溫差大，特別容易誘發關節痛。每逢翻風落雨，受風濕痛困擾人士更會感覺到身體的關節如膝蓋、膊頭、腰部、髖關節等部位開始有疼痛、僵硬及關節活動受阻等不適症狀。突如其來的疼痛感覺，甚至比天氣報告來得更準。

 

為甚麼一到「轉季、潮濕、下雨天」就容易關節痛？

 

●    肌肉僵硬、張力增加
濕度及低溫會讓肌肉收縮，活動度下降；周邊肌肉緊繃時，關節也更容易產生疼痛或卡住的感覺。

●    關節滑液變黏、摩擦增加
關節內的「潤滑液」變得黏稠，滑動不順，走路或彎曲時更容易感覺痠痛、卡卡作響。

●    氣壓、濕度改變影響關節壓力
當氣壓下降、濕度上升，如下雨或颱風前夕，大氣壓力會降低，使關節周邊的肌肉、肌腱和滑膜組織輕微膨脹，導致壓迫神經，引發「天氣痛」。

●    舊患或軟組織更敏感
曾經扭傷、開刀的人，長期受潮的空間或冷氣房出入的溫差，令人感覺疼痛變得更明顯，與神經敏感度提升、周邊組織纖維化有關。

 

4招自救！教你遠離「天氣痛」

 

1.    養成規律運動習慣

 

風濕關節痛｜轉季、潮濕、下雨天易引發？4招自救，教你遠離「天氣痛」！

 
　　養成規律運動不只有促進氣血循環的作用，更重要的是，它還能鍛鍊肌肉、提升肌耐力及關節穩定度，減少關節負擔。

  • 適宜進行低衝擊運動：例如快走、游泳、騎腳踏車等。

 

2.    補充關節營養素

 

風濕關節痛｜轉季、潮濕、下雨天易引發？4招自救，教你遠離「天氣痛」！

 

　　透過飲食或保健品補充4大關節營養素，有效強化關節結構，減輕疼痛與不適。

  • 葡萄糖胺（Glucosamine）：提供關節所需的營養，促進軟骨修復和再生，減緩關節退化速度，減輕關節痛，並改善關節靈活性和功能。
  • 軟骨素（Chondroitin）：具有潤滑關節、維持關節液黏稠度的作用，有助減少關節摩擦，緩解關節痛，並能夠修復軟骨組織。
  • 有機硫（MSM）： 緩解發炎、關節腫脹與僵硬。
  • 維他命D3：有助鈣質吸收，維持骨骼健康。

 

3.    善用行氣祛濕食療

 

風濕關節痛｜轉季、潮濕、下雨天易引發？4招自救，教你遠離「天氣痛」！

 

　　平時也可以適度喝些能驅寒、散瘀、行氣、活血的薑母茶，去除體內風寒濕等邪氣。此外，性味平和的五苓散，也有助甩掉體內多餘濕氣和水分。

 

4.    保持環境乾爽

 

風濕關節痛｜轉季、潮濕、下雨天易引發？4招自救，教你遠離「天氣痛」！

 

　　回南天時應全天候開抽濕機，將室內濕度控制在40%-60%之間，減少濕氣積聚。若鞋襪受潮應即時更換，避免因潮濕悶熱而滋生細菌或引起不適。

 

建立健康底子，輕鬆應對天氣起伏

 

　　天氣變化我們雖然無法掌控，但身體對天氣的反應卻可以透過日常習慣慢慢調整。只要平日維持適量運動、保持居家乾爽，並配合當季食療與充足的關節營養補充，痛覺就不會被輕易放大。長遠而言，建立好強健體魄的底子，身體自然更能從容應對變幻莫測的天氣起伏。

Tags:#食得有營#風濕#關節痛#潮濕#天氣痛#濕氣重#膊頭痛#肌肉僵硬#關節滑液#運動#氣壓#關節營養素#葡萄糖胺#軟骨素#有機硫#維他命D3#薑母茶#五苓散#抽濕機#食療
Add a comment ...Add a comment ...
逆齡神器｜肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教你如何挑選抗衰老保健品
更多樂本健．健康教室文章
逆齡神器｜肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教你如何挑選抗衰老保健品
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處