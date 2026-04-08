風濕關節痛｜轉季、潮濕、下雨天易引發？4招自救，教你遠離「天氣痛」！

經常聽身邊人說：「應該準備翻風落雨，因為我又關節痛啦！」感覺大家都成為天氣預言家，一感到關節痛，就知道準備天氣有變了！

香港長期處於潮濕狀態，特別每逢三、四月，天氣逐漸回暖，濕氣重、早晚溫差大，特別容易誘發關節痛。每逢翻風落雨，受風濕痛困擾人士更會感覺到身體的關節如膝蓋、膊頭、腰部、髖關節等部位開始有疼痛、僵硬及關節活動受阻等不適症狀。突如其來的疼痛感覺，甚至比天氣報告來得更準。

為甚麼一到「轉季、潮濕、下雨天」就容易關節痛？

● 肌肉僵硬、張力增加

濕度及低溫會讓肌肉收縮，活動度下降；周邊肌肉緊繃時，關節也更容易產生疼痛或卡住的感覺。

● 關節滑液變黏、摩擦增加

關節內的「潤滑液」變得黏稠，滑動不順，走路或彎曲時更容易感覺痠痛、卡卡作響。

● 氣壓、濕度改變影響關節壓力

當氣壓下降、濕度上升，如下雨或颱風前夕，大氣壓力會降低，使關節周邊的肌肉、肌腱和滑膜組織輕微膨脹，導致壓迫神經，引發「天氣痛」。

● 舊患或軟組織更敏感

曾經扭傷、開刀的人，長期受潮的空間或冷氣房出入的溫差，令人感覺疼痛變得更明顯，與神經敏感度提升、周邊組織纖維化有關。

4招自救！教你遠離「天氣痛」

1. 養成規律運動習慣



養成規律運動不只有促進氣血循環的作用，更重要的是，它還能鍛鍊肌肉、提升肌耐力及關節穩定度，減少關節負擔。

適宜進行低衝擊運動：例如快走、游泳、騎腳踏車等。

2. 補充關節營養素

透過飲食或保健品補充4大關節營養素，有效強化關節結構，減輕疼痛與不適。

葡萄糖胺（Glucosamine）：提供關節所需的營養，促進軟骨修復和再生，減緩關節退化速度，減輕關節痛，並改善關節靈活性和功能。

軟骨素（Chondroitin）：具有潤滑關節、維持關節液黏稠度的作用，有助減少關節摩擦，緩解關節痛，並能夠修復軟骨組織。

有機硫（MSM）： 緩解發炎、關節腫脹與僵硬。

維他命D3：有助鈣質吸收，維持骨骼健康。

3. 善用行氣祛濕食療

平時也可以適度喝些能驅寒、散瘀、行氣、活血的薑母茶，去除體內風寒濕等邪氣。此外，性味平和的五苓散，也有助甩掉體內多餘濕氣和水分。

4. 保持環境乾爽

回南天時應全天候開抽濕機，將室內濕度控制在40%-60%之間，減少濕氣積聚。若鞋襪受潮應即時更換，避免因潮濕悶熱而滋生細菌或引起不適。

建立健康底子，輕鬆應對天氣起伏

天氣變化我們雖然無法掌控，但身體對天氣的反應卻可以透過日常習慣慢慢調整。只要平日維持適量運動、保持居家乾爽，並配合當季食療與充足的關節營養補充，痛覺就不會被輕易放大。長遠而言，建立好強健體魄的底子，身體自然更能從容應對變幻莫測的天氣起伏。