歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

5大輕奢小眾品牌手袋推介:凱特王妃愛牌DeMellier、征...
Fashion

5大輕奢小眾品牌手袋推介:凱特王妃愛牌DeMellier、征...
風濕關節痛|轉季、潮濕、下雨天易引發？4招自救，教你遠離「天...
健康飲食 樂本健．健康教室

風濕關節痛|轉季、潮濕、下雨天易引發？4招自救，教你遠離「天...
3分鐘熱炒股點評

【3分鐘熱炒股點評】中移動派息比率達75%，專家稱股價跌過龍籲買入
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人保養｜64歲林韋辰腰患復發一度癱瘓暴瘦，康復後分享4招逆齡20年
健康Tips

名人保養｜64歲林韋辰腰患復發一度癱瘓暴瘦，康復後分享4招逆齡20年

健康解「迷」
健康解「迷」

　　63歲前「亞視一哥」林韋辰曾因早前腰患復發，導致坐骨神經劇痛至只能躺臥床上休養，嚴重時甚至不能下床和靠助行器才能稍微走動，暴瘦15磅。近日他更新近況，病癒後的他容光煥發，復胖之餘更分享自己逆齡秘密。

 

4招逆齡20年 病癒後容光煥發

 

　　63歲前「亞視一哥」林韋辰近年進軍內地市場，活躍於小紅書分享日常。過去幾年曾因腰患復發而導致嚴重坐骨神經痛，一度難以下床險半癱，暴瘦15磅。如今他已經病癒且復胖，容光煥發分享自己養生秘密是「做減法」：

 

1. 保持情緒穩定

林韋辰「登六」後深深體會到很多的疾病與情緒有很大關係，如果每天情緒暴躁，常常發脾氣，就會大大增加生病機會。就算再多的靈丹妙藥，心態不好還是枉費的。

 

2. 每餐吃7分飽

平日飲食簡單為主，每餐7分飽就可以。即使進食分量減少，但種類和營養要豐富和吃足，不要挑食。

 

明星養生｜64歲林韋辰曾腰患纏身一度癱瘓暴瘦　病癒後活得似40歲　公開頂級養生術：靠4大減法

 

3. 少捱夜

睡眠不足會容易生病，他指，身體休息不夠就會容易讓疾病有機可乘，所以平日要好好讓身體休息。

 

4. 不計較

保持心胸廣闊，很多問題都會變得渺小，他指，要時常保持一個「不大喜不大悲」的心態，保持思想正面，身心的壓力都會減少。

 

明星養生｜64歲林韋辰曾腰患纏身一度癱瘓暴瘦　病癒後活得似40歲　公開頂級養生術：靠4大減法

 

舊患復發　劇痛無法落床
 

　　62歲林韋辰上月中在抖音上載短片，透露自己舊患復發，是以往拍戲時的傷患，導致坐骨神經痛，嚴重時甚至連行路都成問題。在短片中，他躺在床上，勉強下床時需要靠助行架走動。雖然他面帶笑容，但狀甚嚴重。在上月19日，他再上載短片，只見他躺在車內座椅上，腰間戴著腰封，下半身似乎動彈不得，只能夠勉強郁動手部，「腳踝神經又開始痛啦，痛到後腳跟嗰個位，而家要出去搵醫師做復位，希望今次最後一次見佢啦。」

 

明星養生｜64歲林韋辰曾腰患纏身一度癱瘓暴瘦　病癒後活得似40歲　公開頂級養生術：靠4大減法

 

休養1個多月　暴瘦15磅

 

　　林韋辰從上月起持續拍片更新病情，指自己整整1個多月在家休養，坦言沒想過需要休息那麼久，亦指舊患復發毫無先兆。有不少人指他消瘦了不少，他上磅亦驚訝發現自己「瘦了足足一隻大髀」，一共7公斤（約15磅）。

 

明星養生｜64歲林韋辰曾腰患纏身一度癱瘓暴瘦　病癒後活得似40歲　公開頂級養生術：靠4大減法

林韋辰指自己60多歲第一次上救護車。（抖音截圖）

 

 

拍片報平安 慢慢學行路病情有起色

 

　　他坦言病情「好難捱、好痛」，但感恩自己收到來自各界朋友和網民的關心慰問和鼓勵，亦有熱心網民提供各種療法建議，讓他非常感恩，給予他很大的支持和幸福感，猶如「塞翁失馬，焉知非福」，慶幸因為傷患而拉近人與人之間的距離。

 

毫無預兆舊患復發 警世切勿太拼搏

 

　　林韋辰早前因脊柱第4及第5節壓迫到椎間盤，壓住坐骨神經，導致左腿劇痛。為此，林韋辰曾入院、看中醫、針灸、復位等各種不同療法減輕疼痛。他亦透露因為舊患而試過在半夜突然痛醒，感慨地謂，「原來一個咁簡單嘅行路動作、一個與生俱來就識嘅動作，可以一夜之間變得如此困難。雖然身受劇痛，但他仍面帶笑容交代病情，估唔到活到60幾歲人，第一次坐救護車、第一次住醫院。他自言在病床上，真的百般感受在心頭。

 

明星養生｜64歲林韋辰曾腰患纏身一度癱瘓暴瘦　病癒後活得似40歲　公開頂級養生術：靠4大減法

林韋辰曾先後效力於亞視及TVB。（《福爾摩師奶》劇照）

 

Tags:#健康與養生#明星生活#林韋辰#亞視#無綫電視#逆齡#情緒健康#飲食與營養#睡眠衛生#心態#坐骨神經痛
Add a comment ...Add a comment ...
新年飲食開運指南｜命理師推介8大富貴菜，轉運聚財添福驅霉氣
更多健康解「迷」文章
新年飲食開運指南｜命理師推介8大富貴菜，轉運聚財添福驅霉氣
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處