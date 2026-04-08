名人保養｜64歲林韋辰腰患復發一度癱瘓暴瘦，康復後分享4招逆齡20年

63歲前「亞視一哥」林韋辰曾因早前腰患復發，導致坐骨神經劇痛至只能躺臥床上休養，嚴重時甚至不能下床和靠助行器才能稍微走動，暴瘦15磅。近日他更新近況，病癒後的他容光煥發，復胖之餘更分享自己逆齡秘密。

4招逆齡20年 病癒後容光煥發

63歲前「亞視一哥」林韋辰近年進軍內地市場，活躍於小紅書分享日常。過去幾年曾因腰患復發而導致嚴重坐骨神經痛，一度難以下床險半癱，暴瘦15磅。如今他已經病癒且復胖，容光煥發分享自己養生秘密是「做減法」：

1. 保持情緒穩定

林韋辰「登六」後深深體會到很多的疾病與情緒有很大關係，如果每天情緒暴躁，常常發脾氣，就會大大增加生病機會。就算再多的靈丹妙藥，心態不好還是枉費的。

2. 每餐吃7分飽

平日飲食簡單為主，每餐7分飽就可以。即使進食分量減少，但種類和營養要豐富和吃足，不要挑食。

3. 少捱夜

睡眠不足會容易生病，他指，身體休息不夠就會容易讓疾病有機可乘，所以平日要好好讓身體休息。

4. 不計較

保持心胸廣闊，很多問題都會變得渺小，他指，要時常保持一個「不大喜不大悲」的心態，保持思想正面，身心的壓力都會減少。

舊患復發 劇痛無法落床



62歲林韋辰上月中在抖音上載短片，透露自己舊患復發，是以往拍戲時的傷患，導致坐骨神經痛，嚴重時甚至連行路都成問題。在短片中，他躺在床上，勉強下床時需要靠助行架走動。雖然他面帶笑容，但狀甚嚴重。在上月19日，他再上載短片，只見他躺在車內座椅上，腰間戴著腰封，下半身似乎動彈不得，只能夠勉強郁動手部，「腳踝神經又開始痛啦，痛到後腳跟嗰個位，而家要出去搵醫師做復位，希望今次最後一次見佢啦。」

休養1個多月 暴瘦15磅

林韋辰從上月起持續拍片更新病情，指自己整整1個多月在家休養，坦言沒想過需要休息那麼久，亦指舊患復發毫無先兆。有不少人指他消瘦了不少，他上磅亦驚訝發現自己「瘦了足足一隻大髀」，一共7公斤（約15磅）。

林韋辰指自己60多歲第一次上救護車。（抖音截圖）

拍片報平安 慢慢學行路病情有起色

他坦言病情「好難捱、好痛」，但感恩自己收到來自各界朋友和網民的關心慰問和鼓勵，亦有熱心網民提供各種療法建議，讓他非常感恩，給予他很大的支持和幸福感，猶如「塞翁失馬，焉知非福」，慶幸因為傷患而拉近人與人之間的距離。

毫無預兆舊患復發 警世切勿太拼搏

林韋辰早前因脊柱第4及第5節壓迫到椎間盤，壓住坐骨神經，導致左腿劇痛。為此，林韋辰曾入院、看中醫、針灸、復位等各種不同療法減輕疼痛。他亦透露因為舊患而試過在半夜突然痛醒，感慨地謂，「原來一個咁簡單嘅行路動作、一個與生俱來就識嘅動作，可以一夜之間變得如此困難。雖然身受劇痛，但他仍面帶笑容交代病情，估唔到活到60幾歲人，第一次坐救護車、第一次住醫院。他自言在病床上，真的百般感受在心頭。

林韋辰曾先後效力於亞視及TVB。（《福爾摩師奶》劇照）