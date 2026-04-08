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長者浴室防跌攻略：選購沐浴椅9大重點
照顧者

長者浴室防跌攻略：選購沐浴椅9大重點

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記

　　剛過去的長假期某一個下午，筆者在父母寓所，滿頭大汗地把弄着一堆鋁合金椅腳與塑膠座板，被一點點裝嵌技巧難倒了。不過是組裝一張浴椅，竟也弄得如此狼狽。

 

　　我後悔沒有遺傳父親的工藝巧手，甚至不敢直視他，害怕喚起他往日爽快㪣釘鑽牆、替我們克服一切裝嵌疑難的童年回憶。對照他現在腦退化至忘掉一切技能，唏噓以外，想到自己已經長大了，決意扛上原本屬於他的「重任」，希望他不要嫌棄女兒的三腳貓工夫，願意坐上浴椅「寶座」。

 

　　事情由父親上月治療副流感出院說起。也許因為曾經臥床四天，原本已流失的下肢力量，更形虛弱。長假期前夕，家人替他在企缸洗澡時，發現他偶爾疲累腳軟。

 

長者浴室防跌攻略：選購沐浴椅9大重點

筆者網購的沐浴椅，放在老家的企缸內。椅子有去水孔，座板也有防滑紋理。

 

門市選購 vs 網購  

 

　　這觸發了沐浴安全的警號。雖然已屬企缸，牆上又有扶手，看來需要增添浴椅，讓父親以坐姿洗澡，避免長時間站立令他體力透支及重心不穩，有助減低跌倒的風險。

 

　　就在快要衝往醫療用品店入貨之際，家人把我叫停：「商店的浴椅太貴了，唔抵呀，上網購買吧。」

 

　　內心有點忐忑。我對浴椅尚算薄有經驗，六年前使用那一張，由小叔於醫療用品店購買，有實物任摸任試，用料較堅固紮實，不易向後翻倒。我也試過於日本旅居時，於當地選購浴椅，勝在品牌商譽良好，也較容易組裝。

　

　　至於網購，老實說，在無法觸摸產品及試坐的情況下，我對於產品的可靠程度，沒有把握。

 

　　然而也要考慮家人作為主要照顧者的意願，擔心產品昂貴，加上腦退化長者往往抗拒使用陌生的輔助工具，萬一他不肯坐，浴椅便會淪為雜物兼造成浪費。不妨先順着家人的意思，當作是新嘗試。

 

長者浴室防跌攻略：選購沐浴椅9大重點

筆者過往在日本旅居期間，在當地Amazon網購的浴椅。

 

長者浴室防跌攻略：選購沐浴椅9大重點

旅日期間，自行裝嵌浴椅，產品手工和品質不俗，零件輕便，較易安裝。

 

配合腦退化需要   浴椅挑選貼士

 

　　綜合過往使用浴椅的經驗，再加上父親腦退化的特殊需要，我迅速羅列了選擇浴椅的條件：

 

1. 支架部分如椅腳等，使用鋁合金，防霉之外，也較穩固，避免翻倒。

2. 四隻椅腳能夠調整高度，底部附有防滑膠套。

3. 座板使用塑膠，需要多孔排水及透氣，以及刻有防滑紋理。

4. 必須有靠背。因為父親平日坐下時，也會本能地尋找椅背。若浴椅沒有靠背，擔心他在洗澡時，沒有力氣支撐上身。

5. 需有扶手。可設於座板上，也可以高於座板。

6. 必須留意承重量，保證足以承托父親的體重。

7. 避免有機關，例如摺椅設計。認知障礙的長輩，或會無意識地把玩椅子的機關，像摺椅的鉸位等，容易刮手甚至夾到雙手，或發出聲響令他們感到恐懼。

8. 毋須選擇附有滑輪的便椅式浴椅。一來老家的企缸有門檻，滑輪滑不進。二來父親還未到使用便椅的地步。

9. 留意椅子底盤闊度，能否放得進企缸。

 

長者浴室防跌攻略：選購沐浴椅9大重點

選購浴椅時，椅腳應可調校高度，底部附有防滑設計。

 

租賃輔具

 

　　按著這些條件網購的浴椅終於送達。花了一個小時，與一堆浴椅組件搏鬥完畢，製成品總算安全。不過父親已洗澡，他的浴椅用後感，留待下回分解。

 

　　其實，讀者還有多一個選擇，就是租賃浴椅，親身嘗試後，再作打算。

 

　　賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務，讓長者及復康人士租用輔助器材，包括輪椅、醫療床、特別功能床墊，扶手等。其中浴椅視乎型號，最優惠月費由169元起，領取綜援或高額傷殘津貼者適用，長生津和一般傷殘津貼亦另有優惠計劃。

 

　　由於我趕急在假期時使用浴椅，亦不符合優惠月費的資格，沒光顧a家。各位若曾使用a家的各種租賃服務，不妨分享經驗。畢竟使用輔助器材，為的是老友記有生活質素又安全，大家也心安。

 

長者浴室防跌攻略：選購沐浴椅9大重點

 筆者與照顧對象入住本地一間酒店時，曾借用沐浴椅。這款沐浴椅於醫療產品店，甚為常見，用料紥實，也不易翻倒。

 

長者浴室防跌攻略：選購沐浴椅9大重點

若有需要，讓長者使用輔具，保障生活安全且有質素。(圖：Ivan S@Pexels)

Tags:#浴室安全#沐浴椅#長者用品#長者防跌
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