清明養生法｜雨水多易濕困疲倦，中醫推介2款食療＋2大穴位疏肝健脾袪濕

清明時節，天氣清澈明朗，萬物生機盎然，但同時也是氣候多變、雨濕纏綿之際。俗語話「清明時節雨紛紛」，春天濕氣重，若陽氣不足而被濕邪侵犯，脾虛濕困，便會導致嗜睡疲倦、肢重乏力、腸胃不適等一系列症狀，稱之為「春困」或「濕困」。清明時節要抓住那幾個養生重點？此時養生需順應「春氣升發」之性，兼顧「疏肝、健脾」兩大要點。

順應春氣，重在疏肝

春季對應五臟中的肝臟，若肝氣疏泄太過，容易出現血壓升高、頭痛、易怒、失眠；若肝氣鬱結，則易情緒低落、胸脅脹痛。清明掃墓易觸景傷情，應避免過度悲傷，保持心境平和。多聽紓緩音樂，多與親友交流，使肝氣條達。穴位保健：常按揉太衝穴（足背第一、二蹠骨結合部前方凹陷處），有助於疏解鬱滯。

太衝穴位置：足背第一、二蹠骨結合部前方凹陷處

防範濕邪，重在健脾

清明時節雨水增多，外界濕氣重，容易困阻脾胃，導致食慾不振、身體困重、大便黏膩。

飲食原則：宜增甘少酸。酸性收斂，不利於肝氣疏泄；甘味入脾，多吃健脾食物有利濕邪排出；少吃生冷、冰品及油膩厚味，以免損傷脾陽，加重內濕。

利水袪濕類：茯苓、白朮、赤小豆、生薏米、炒扁豆、黑豆、冬瓜、馬齒莧等；

健脾益氣類：太子參、蓮子、黨參、北茋、五指毛桃、陳皮、淮山、小米、枸杞、益智仁、大棗等。

穴位保健：足三里（外膝眼下四橫指）是健脾第一要穴，每日按揉或艾灸10分鐘，能增強脾胃功能。



足三里位置：外膝眼下3寸，距脛骨前嵴1橫指（約1.5cm），在脛骨前肌上

清明疏肝健脾食療

玫瑰佛手茶

材料：玫瑰花5克、佛手10克、有心茯神20克、紅棗3粒、陳皮3克。

做法：先將所有材料洗淨，玫瑰花備用。其他材料加入清水1升先煲20分鐘，最後放入玫瑰花焗3至5分鐘，代茶飲。

功效：疏肝解鬱。適合情緒鬱悶、脅肋脹痛、嘆氣頻繁者。

茯苓小米甜粥

材料：茯苓15克、小米30克、白米30克、白扁豆15克、無花果6粒、紅棗3粒。

做法：先將所有材料洗淨，放入煲內，加入適量清水，煮至粥稠即可。

功效：健脾袪濕，適合脾虛、便溏、乏力者。