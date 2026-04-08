春困不適｜復活節假放完更疲倦？中醫針灸疏通能量通道助重拾狀態

昨天，Tracy走進診室，坐下後先打了一個呵欠。

「不好意思，譚博士。」她尷尬地笑了笑，「放完復活節長假回來，我明明睡夠8小時，但整個人像被抽乾了一樣。上班沒精神，回家不想動，生活一團糟。西醫檢查過，說沒問題，但我真的很累。」

她嘆了口氣：「我知道春困這個詞，但我以前從來不會這樣。到底怎麼了？針灸可以幫到我嗎？」

我看著她，也看到她眼裏那種「明明應該有能量卻提不起勁」的無奈。

我答：「中醫怎麼看：相對於一些氣血不足或經絡堵塞的體質，春天本來就容易累。

春困，不是因為你懶，也不是因為你睡不夠。

中醫認為，春天是萬物生發的季節。人體的能量（陽氣）也應該像樹木一樣，從身體深處往外升發。但問題來了：要把能量從裏面送到外面，是需要力氣的。

如果你的身體本身氣血不足，或者能量升發的道路不通暢，春天不但不會讓你神清氣爽，反而會讓你更累。因為身體在努力做一件它力不從心的事。

經詳細診斷後，Tracy你的情況，再加上復活節假期作息亂了、吃多了、玩累了，身體本來就處於（虛）的狀態，一碰上春天這個需要大量能量的季節，自然就撐不住。」

Tracy 續問：「針灸可以怎麼幫忙？」

我答：「用穴位打通能量通道同時提升臟腑和氣血功能。

針對春困和長假後的疲勞，我會用一組穴位，像打開身體的幾個關鍵閘門：

第一，頭頂的百會穴。 百會是所有陽氣匯聚的地方。針刺這裏，像拉開窗簾，讓昏沉的腦袋清醒起來。你會感覺到一種輕微的脹麻感往頭皮擴散，那是陽氣被喚醒的信號。

第二，手腳的四關穴（合谷配太衝）。 合谷在虎口，太衝在腳背。這兩個穴位一上一下、一手一腳，是身體氣機的總開關。針刺它們，能讓全身鬱結的氣重新流動。很多病人針完這組穴位，會覺得胸口鬆了、呼吸順了。

第三，小腿的足三里和豐隆。 足三里是健脾補氣的第一要穴，能幫身體製造能量。豐隆是化痰要穴，能把假期積累的濕氣濁氣清走。這組穴位像幫疲憊的廚房請來兩個好幫手，讓消化系統重新運轉。

第四，手腕的內關和神門。 內關是心包經的穴位，能安定心神、緩解心悸。神門是心經的原穴，專門對付（想睡但睡不沉）的問題。針刺這裏，能讓浮躁的心安定下來。

第五，肚臍下的氣海和關元。 氣海是元氣之海，關元是元氣之關。這兩個穴位像身體的電池，針刺或艾灸它們，能補充最根本的能量。很多長期疲勞的人，針完這組穴位會覺得腳底發暖，那是能量被啟動的感覺。

每一針下去，都是在告訴身體，春天來了，請你醒過來。」

Tracy問：「為甚麼西醫說我沒問題，我卻這麼累？」

我答：「西醫看的是（病），你沒有病，所以檢查正常。但中醫看的是（狀態）——你可能沒有病，但你的狀態不對。

針灸最擅長的就是調整，無論：狀態、臟腑功能、氣血能量，也能一併調整，讓功能好起來，健康提升。它不但直接給你能量，還幫你把身體裏本來就有的能量找出來、疏通開、送到該去的地方調整。所以，針灸為甚麼對春困特別有效。」

Tracy問：「譚博士，請問你有沒有一些獨特的日常保健心得？」

我答：「有的。

一、飲食「少吃生冷」。 春天需要陽氣往外走，生冷食物會把陽氣往下拉。長假後尤其要戒掉沙律、冰飲，改吃溫熱的粥、湯、熟食。早上喝一碗小米粥，最能養胃氣。（進食食療前，建議先諮詢註冊中醫。）

二、中午（小憩15分鐘）。 中午11點到1點是心經當令，這時閉目養神15分鐘，能養心陰、補精力。不用睡着，只要閉上眼睛、放鬆呼吸，效果就很好。

真正的療癒，是順應天地的節奏

針灸治療完成後，Tracy說：「譚博士，好神奇，我現在彷彿回了魂一樣，精神明顯好了。

我真的可以擺脫這種疲勞嗎？」

我看着她說：「可以。但不是靠蠻力，而是靠順應。春天是大自然要你動起來的季節，但你不需要衝刺，只需要醒來。針灸幫你醒來，生活習慣幫你保持清醒。當身體的節奏和天地的節奏對上了，你就不會覺得疲累。」

Tracy點點頭，臉上有了真正的笑容。

春困不是病，但它會讓你覺得生活很辛苦。只要找對方法，幫身體把陽氣升發出來，那種「明明睡夠卻還是累」的感覺便會消失。而那個精力充沛、生活有序的自己，會重新回來。