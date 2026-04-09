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鯁喉事故｜4日4宗長者鯁喉意外，2人食燒賣打邊爐不治，消防處教急救法
健康Tips

鯁喉事故｜4日4宗長者鯁喉意外，2人食燒賣打邊爐不治，消防處教急救法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近日長者進食鯁喉事故頻發生，4日內共錄得4宗個案，其中兩人分別於進食燒賣及打邊爐期間鯁喉身亡。消防處近日亦透過社交平台發文，講解鯁喉的急救處理方法，並提醒市民，一旦發現有人鯁喉，除立即撥打999召喚救護車外，亦可為仍然清醒的患者施行「謙烈治法」，嘗試協助其吐出阻塞氣道的異物。

 

4日發生4宗長者鯁喉事件

 

　　本港4日內已發生四宗長者鯁喉事件，其中兩人不幸身亡。於3月8日跑馬地樂活道6號比華利山一名91歲馬姓老婦，在進食雞蛋時懷疑鯁喉暈倒。救護人員接報趕至現場時，事主已轉醒，其後由救護車送院治理，幸無大礙。

 

　　而在周日（5日）一名88歲姓陳老翁於筲箕灣工廠街7至9號進食燒賣時鯁喉昏迷，送抵東區醫院搶救後，延至翌日凌晨1時許不治。

 

　　周一（6日）一名77歲蔡姓婦人在沙田新城市廣場一間台式火鍋店打邊爐期間，疑進食時鯁喉暈倒，昏迷後被送往沙田威爾斯親王醫院，其後證實不治。

 

　　周二（7日）跑馬地毓秀街18至20號毓秀大廈一名年約九旬老婦，亦在進食期間鯁喉昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救。

 

消防處教「謙烈治法」急救

 

　　鑑於近日接連發生長者進食鯁喉事故，本港消防處於7日在其Facebook專頁發文，向公眾講解鯁喉的正確急救方法。

 

鯁喉意外｜4日4宗長者鯁喉事故　2人食燒賣、打邊爐不治　比華利山91歲婦食炒蛋鯁喉

本港消防處向公眾講解鯁喉的正確急救方法。（FB圖片）

 

　　消防處呼籲市民，進食時應細嚼慢嚥，小心吞嚥。若遇見有人進食時鯁喉，要保持冷靜，鼓勵患者咳嗽，並密切觀察其狀況。如患者無法咳嗽，須立即致電999召喚救護車，並為仍然清醒的患者施行「謙烈治法」。具體步驟如下：

 

　　1.在患者背後企穩，用雙臂環抱其腰部。

　　2.一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。

　　3.將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。

　　4.以適當力度往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。

　　5.重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

 

「謙烈治法」示範短片：https://youtu.be/YitzSy6ltpo?si=op5qu9GFZpxfcNr1

以下是多張示範截圖可供參巧：

 

鯁喉意外｜4日4宗長者鯁喉事故　2人食燒賣、打邊爐不治　比華利山91歲婦食炒蛋鯁喉

鯁喉意外｜4日4宗長者鯁喉事故　2人食燒賣、打邊爐不治　比華利山91歲婦食炒蛋鯁喉

鯁喉意外｜4日4宗長者鯁喉事故　2人食燒賣、打邊爐不治　比華利山91歲婦食炒蛋鯁喉

鯁喉意外｜4日4宗長者鯁喉事故　2人食燒賣、打邊爐不治　比華利山91歲婦食炒蛋鯁喉

鯁喉意外｜4日4宗長者鯁喉事故　2人食燒賣、打邊爐不治　比華利山91歲婦食炒蛋鯁喉

鯁喉意外｜4日4宗長者鯁喉事故　2人食燒賣、打邊爐不治　比華利山91歲婦食炒蛋鯁喉

 

6類鯁喉高危食物

 

　　本港食物安全中心曾分享6大鯁喉高危食物，不論是成年人或是小童，進食時需多加注意：

 

 

濕滑食物：蒟蒻、香腸、珍珠奶茶的丸子

球體食物：提子、車厘茄、魚蛋

過長難咬斷食物：腐竹

黏性食物：塗上花生醬的麵包、湯圓、年糕、軟糖

韌性難咀嚼食物：多筋肉類

堅硬食物：花生、果仁、硬糖

 

資料來源：食物安全中心

 

鯁骨3大處理伏位

 

　　魚骨鯁喉如處理不當，後果可大可小。本港耳鼻喉專科醫生黃德彰曾受訪指出，以下方法可能令喉嚨傷上加傷：

 

1）扣喉拍背

扣喉有機會令喉部損傷更嚴重

 

2）飲醋

醋並不足以溶掉食物的酸性，更可能刺激喉部傷口

 

3）大口吞飯

固體食物有可能將骨頭愈推愈入，或將其推至食道等更深位置，可致生命危險

 

資料來源：耳鼻喉科專科醫生黃德彰

 


鯁骨嚴重程度+處理方法

 

　　至於鯁骨的嚴重程度，則需視乎骨頭大小及位置而定，骨頭愈大危險程度愈高；而就位置而言，則可以喉核為界：

 

鯁骨嚴重程度 + 處理方法

 

1. 處於喉核以上

代表骨頭較大機會留在扁桃腺、舌底、咽喉等位置，一般無即時危險

處理方法：可用電筒照射以確定骨頭位置，若位置方便的話可自行取出，亦可吞口水或飲水沖走，並觀察有沒有出現疼痛，才進食固體食物

 

2. 處於喉核以下

代表骨頭已進入食道，如未能即時處理，約2至3天就會引起食道炎，嚴重更可能刺穿食道，繼而進入胸腔損害其他器官

處理方法：盡快前往醫院處理，切勿自行取出

 

資料來源：耳鼻喉科專科醫生黃德彰

 

 

Tags:#健康問題#食用安全#健康養生#網絡熱話#魚#骨頭#花生#鯁喉#鯁魚骨
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