家居衛生｜浴室高濕高菌易交叉污染，醫生揭8大壞習慣，2大致病源頭

不少人認為飲食與運動是健康的基石，卻往往忽略日常生活的細節亦隱藏健康危機。有醫生提醒，浴室環境具備「高濕、高菌、易交叉污染」的特性，若長期維持8大錯誤的使用習慣，日積月累下，恐引發皮膚問題或感染風險，甚至導致慢性不適。

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，臨床上常見的健康問題，往往源於看似不起眼的生活習慣。他表示：「很多人以為只有飲食和運動重要，但在臨床上，我們更常看到的是藏在最不起眼的生活細節裏。」他舉例，部分人雖然勤於刷牙，卻將牙刷放在馬桶旁；有人愛乾淨，卻一條毛巾連用一星期。

黃軒坦言：「這些不是危言聳聽，而是微小但長期的風險累積。」他指出，從醫學角度來看，浴室其實是一個高濕、高菌、易交叉污染的環境，如果習慣不正確，可能帶來皮膚問題、感染風險，甚至慢性不適。

醫生揭8大浴室衛生陋習

針對民眾日常容易忽略的細節，黃軒整理出以下8個浴室衛生陋習，呼籲大眾重新檢視生活習慣：

1. 沖廁不蓋馬桶蓋：沖水時若未蓋上，含有細菌的水霧會隨之四處擴散，增加環境污染風險。

建議：沖水前先蓋上馬桶蓋，並定期清潔馬桶。

2. 牙刷放置不當：牙刷若長期處於潮濕狀態，或放置於馬桶附近，極易成為微生物滋生的溫床。

建議：保持距離、使用透氣牙刷套、定期更換牙刷。

3. 毛巾疏於更換：毛巾在潮濕環境下容易滋生細菌與黴菌，需定期清洗及更換。

建議：每2至3天更換一次，並完全曬乾。

4. 洗澡水溫過高：洗澡時間過長或水溫過熱，均會破壞皮膚屏障，引發乾癢不適。

建議：水溫37至40°C、洗澡時間10至15分鐘、洗後保濕。

5. 洗手時間不足：洗手若少於20秒，將難以有效去除手部病菌。

建議：掌心、手背、指縫、指尖都要洗到。

6. 沐浴球未乾透：沐浴球長期潮濕，同樣會變成黴菌滋生的「重災區」。

建議：每次使用後徹底晾乾，並每3至4周更換。

7. 共用肥皂：雖然肥皂本身不易滋生細菌，但共用時仍可能透過接觸傳播皮膚上的微生物。

建議：家人共用問題不大，但若皮膚有傷口或感染，建議使用個人肥皂或洗手乳。

8. 久坐馬桶滑手機：長時間坐在馬桶上會增加肛門壓力、痔瘡發作，顯著提升患痔瘡的風險。

建議：避免滑手機久坐，排便時間盡量控制在5分鐘內。

黃軒強調，提出這些建議並非要引起恐慌，而是希望民眾透過調整細微習慣來降低健康風險。他建議應先從最基本的日常做起，包括：沖廁蓋上馬桶蓋、定期更換並晾乾毛巾、落實正確洗手步驟、控制洗澡水溫，以及戒掉久坐滑手機的習慣。從源頭減少病菌滋生，才是維持健康的長遠之道。

資料來源：台灣重症科醫生黃軒

5大習慣預防真菌感染

呼吸內科副主任羅虎曾指出，真菌通常在衛生條件差、潮濕的環境中容易繁殖，例如浴室、游泳池以及鞋襪內部等地區容易滋生霉菌。此外，某些動物如鴿子、鸚鵡和家禽可能攜帶隱球菌，接觸這些環境中的真菌後可能會發病。

他也提到，免疫力較低的人群更容易感染，例如患有基礎疾病，如糖尿病、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張、腫瘤等、長期使用抗生素或激素的患者需特別小心。

因此，他建議大家在日常生活中保持良好的衛生習慣，可以從以下方面着手：

1. 家中通風

2. 勤換洗衣物

3. 定期對衣物進行消毒

4. 積極防治基礎疾病（如糖尿病、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張、腫瘤等）

5. 避免濫用藥物

資料來源：呼吸內科副主任羅虎

洗衣機需定期清洗

紐約大學醫學院微生物學和病理學教授Philip Tierno在其著作《細菌的秘密生活》（The Secret Life of Germs）中指出，單靠洗衣液無法清除所有污垢和細菌，而細菌亦會沾在洗衣機內，最好使用熱水或漂白水，此外讓衣服在陽光下晾乾也可以殺菌。另外，定期清洗洗衣機也是非常重要。

本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康曾受訪表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。他列出兩大導致洗衣機骯髒的原因：

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

● 洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部分洗衣水會流到兩者之間的防水圈。

● 清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

2. 積存殘留物

包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用分量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

劉敬康指，洗衣機用得愈久，積聚的污垢愈多，亦代表愈來愈多細菌依附衣服，形成臭味。以下為使用洗衣機的4大貼士，有助減少污垢積藏：

洗衣機清潔4大貼士



1. 洗衣粉愈多愈骯髒

若使用過多洗衣粉，殘餘洗衣粉永遠沖不走，一直留在機內，要拆機才能洗乾淨。

注意：不少品牌洗衣粉均附量匙，並指示使用份量，通常每次不多於一量匙。



2. 勿用太黏稠的柔順劑

難沖入洗衣機，即使用熱水亦很難化開，或會在洗衣粉格沉積，滋生細菌並形成臭味。

建議：使用黏稠的柔順劑前，先加水沖稀



3. 洗衣機門緊閉

完成清洗程序後，洗衣機仍有約1公升水存於機內。

應長期打開洗衣機門，讓餘下的水蒸發，以免加快細菌滋生速度。



4. 洗衣機不宜放廁所

廁所濕氣重，容易令洗衣機積存細菌。

若須放在廁所，要加勤清潔洗衣機。

注意：為洗衣機加外套，會阻礙洗衣機蒸發濕氣。

資料提供：洗衣機維修專家 劉敬康