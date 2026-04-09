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名人保養｜52歲陳煒30年前後相比照爆光，網民激讚似食咗防腐劑
健康Tips

名人保養｜52歲陳煒30年前後相比照爆光，網民激讚似食咗防腐劑

健康解「迷」
健康解「迷」

　　由佘詩曼、陳煒及譚耀文主演的TVB熱播新劇《正義女神》，劇中因探討「青少年犯罪問題」而成為城中熱話。在劇中飾演資深大律師「高淑樺」的陳煒，以強勢母親兼法庭「長勝將軍」的霸氣形象人氣急升。隨着劇集熱度爆發，近日有網民製作了一張對比圖，將現年52歲的陳煒於1996年奪得亞洲小姐冠軍時的樣貌與近照並列，隨即引發熱議。不少網民驚訝歲月未有在她臉上留下痕跡，激讚她「愈活愈年輕」，連陳煒也忍不住轉發回應：「呢個笑容同30年前真係有啲似」。

 

　　近日有網民將陳煒於1996年參選亞洲小姐時的舊照，與她近期的照片作對比。陳煒本人亦忍不住轉發至社交平台，大方分享並留言：「多謝網友cap圖，呢個笑容同30年前真係有啲似」。從照片可見，這張橫跨30年的對比照不僅展現了陳煒保養得宜的肌膚，更突顯出她隨年月增長的成熟優雅韻味，不少網民甚至認為她「比30年前更靚」。而宣萱亦有現身留言，以英文寫下：「I like the 2026 Alice」，並附上一個心心眼的表情符號。

 

正義女神｜陳煒30年前亞姐對比照曝光　網民激讚「食咗防腐劑」　揭當年因一事錯過選港姐

近日有網民將陳煒於1996年參選亞洲小姐時的舊照，與她近期的照片作對比。

 

 

揭當年因一事錯過選港姐
 

　　伴隨舊照出土，一段關於陳煒選美的有趣「冷知識」亦再次被翻出。這張對比圖附上一個冷知識，原來當年陳煒打算參選香港小姐，但因錯過報名日期，才轉而參選亞姐並最終奪冠。有網民更大膽假設若陳煒當年順利參加1996年的港姐，絕對有實力與當年的「4料冠軍」李珊珊一較高下。

 

正義女神｜陳煒30年前亞姐對比照曝光　網民激讚「食咗防腐劑」　揭當年因一事錯過選港姐

原來當年陳煒打算參加香港小姐，但因錯過報名日期，才轉而參選亞姐並最終奪冠。（影片截圖）

正義女神｜陳煒30年前亞姐對比照曝光　網民激讚「食咗防腐劑」　揭當年因一事錯過選港姐

原來當年陳煒打算參加香港小姐，但因錯過報名日期，才轉而參選亞姐並最終奪冠。（網上圖片）

 

陳煒獲網民激讚凍齡：「食咗防腐劑」

 

　　而帖文隨即引來大批網民留言洗版，紛紛激讚「靚過30年前，好勁呀！」、「2026仲靚女」、「煒哥比30年前仲靚」、「煒哥真係keep得好好，真係好靚」、「係唔係食咗防腐劑？凍齡女神」。其中一位網民更表示：「30年前嘅笑容仲可以俾人記住，仲要cap低，代表你喺某啲人心裡面一路都冇變過。唔係講個樣，係嗰份真。可以畀人有呢種感覺，好難得。」由此可見，陳煒無論是演技還是凍齡形象，在觀眾心中佔有極高評價。

 

正義女神｜陳煒30年前亞姐對比照曝光　網民激讚「食咗防腐劑」　揭當年因一事錯過選港姐

陳煒於2022年，與圈外醫生男友陳國強結婚。
 

Tags:#TVB劇集#正義女神#陳煒#佘詩曼#譚耀文#青少年犯罪#亞洲小姐#香港小姐#李珊珊#凍齡#社交平台
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