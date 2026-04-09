高齡生育｜晚婚晚育高齡產婦比例增，醫生解析產檢重點及孕期迷思

晚婚晚育漸成常態，台灣惠心婦產科小兒科診所陳志忠院長曾表示，高齡產婦風險確實相對較高，但在醫療科技進步與團隊密切配合下，準爸媽毋須過度恐慌。不過產檢項目讓人眼花繚亂，孕期迷思更是充斥坊間，建議要掌握重點，並與醫生充分討論。

孕期出血、胎動變少要警惕？有異常應立即就醫

孕期任何變化都可能放大準爸媽的焦慮情緒，像是孕期出血、胎動變少等突發情況更容易讓人緊張。陳志忠院長表示，孕期異常出血可大可小，有時只是痔瘡發作，也可能涉及早產、子宮頸閉鎖不全等嚴重問題，應立即就醫交由醫療人員判斷，切勿拖延。

至於胎動，每位孕婦感受都不同，重點是「與自己平時的頻率相比」。若感覺胎動減少，可嘗試攝取糖分，或稍微搖搖肚子刺激寶寶，再觀察寶寶的活動狀態，仍有疑慮還是要覆診確認。

孕期飲食、用藥禁忌多？醫生破解迷思！

坊間常聽聞懷孕後吃錯會「傷胎」，令不少孕婦日日提心吊膽。陳志忠院長指出，從西醫觀點來看並無太多限制，除避免酒精、生食與成分不明補藥外，維持均衡飲食即可。另外，部分孕婦長期服用慢性病或身心科相關藥物，卻因擔心影響胎兒而自行停藥，陳院長表示並不建議這樣做，開始備孕和確認懷孕後，都應主動告知相關科別醫生，協助評估調整用藥，才能保障媽媽與胎兒的健康。

高齡產婦風險相對高 產檢依常規進行

陳志忠院長指出，滿34歲以上即為高齡產婦，本身較常有內科疾病，整體健康狀況也相對不如年輕族群，妊娠併發症和胎兒染色體異常的風險較高，但還是以一般產檢流程為主、加強監測即可。若是接受試管嬰兒療程的孕婦，也多屬高齡或免疫媽媽等高風險群，生殖中心通常會在前期密切追蹤，後轉由婦產科接手，醫生同樣會密切觀察，整體仍可遵循常規。

產檢重要項目一次看！何謂羊膜穿刺、NIPT和高層次超音波？

染色體檢測為產檢重要項目，陳志忠院長說明，羊膜穿刺是透過羊水直接取得胎兒的染色體DNA，其中結合核型染色體檢查與羊水晶片相對全面，但因具侵入性，部分人較難接受。目前也發展出非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）可供選擇，僅需抽取孕婦的血液，檢測其中游離的胎兒染色體DNA。至於要選擇何者，可與醫生充分討論，若NIPT呈陽性，通常建議進一步進行羊膜穿刺確認。

此外，懷孕20至24周進行的「高層次超音波」，則是系統性地全面檢查胎兒各器官構造，檢查時間也較一般門診超音波充裕，目前臨床可應用於各年齡層產婦。

孕期前中後產檢重點大不同 子癲前症現可及早介入

一般產檢頻率為懷孕28周前每月一次，28至36周每兩周一次，36周後則需每周返診，可根據個人狀況彈性調整。陳志忠院長說明，懷孕初期主要透過超音波評估胎兒發育狀況與校正預產期，同時進行海洋性貧血、德國麻疹抗體檢測和隱性疾病帶因篩檢等。

嚴重妊娠併發症如子癲前症有進展成重症的風險，現也可在懷孕初期進行篩檢，可找出高風險族群，並提早投藥預防。懷孕中期着重在高層次超音波與妊娠糖尿病篩檢等，後期則持續評估胎兒生長發育，以及生產相關衛教，例如辨識產兆、就醫時機等。他也提醒，產檢報告出現紅字未必是異常，例如白血球偏高對孕婦可能屬可接受範圍，建議可多向醫生詢問了解。

高齡風險高不等於失敗 準爸媽應保持信心

陳志忠院長分享，一名46歲的高齡孕婦，透過定期產檢監控孕期各階段健康狀況，最終也順利自然產，提醒準爸媽要保持信心，並配合醫療團隊做好風險管理。他強調，懷孕是正常的生理狀態，孕媽咪應盡量保持愉快心情，必要時也可進行子宮頸抹片或乳房檢查，媽媽健康才是寶寶健康的基礎；準爸爸則應盡量陪同產檢、提供生活上的協助等，透過全程陪伴與同理心，成為另一半的定心丸。