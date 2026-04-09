名人健康｜56歲李綺虹自爆曾患抑鬱想自殺，鼓勵同路人公開康復關鍵

現年56歲的前港姐季軍李綺虹（Theresa）曾於1995年古天樂版《神鵰俠侶》中飾演郭襄，自此獲封為「最美郭襄」，淡出幕前多年後近日罕有受訪，罕談當年因抑鬱症退出娛樂圈的心路歷程，以及轉行成為精神科護士後的平淡生活。

憶抑鬱症最嚴重時 連起床刷牙都很困難

「最美郭襄」李綺虹近日接受移居加拿大的藝人夫婦杜挺豪和黃璦瑤主持的網上節目《杜挺好味道》訪問，坦言曾患抑鬱症，而病情最嚴重的時候，她連起床刷牙都做不到。

我真係起唔到身，我只係喺度睇我個好靚嘅洗手間，睇住我個牙刷喺度。我想逼自己起身刷牙，但成日都起唔到，眼淚就咁一直流，流咗幾個鐘。

她透露，最黑暗的時候曾想過開車衝橋自殺，幸得當時仍是男友、後來成為丈夫的Corey不離不棄陪伴，才慢慢走出陰霾。她憶述當時的無力感，就如「腦袋入面不斷諗好多好壞、好壞嘅嘢，嗰種感覺，真係好可怕。」

李綺虹近日接受訪問，罕談當年患抑鬱症的心路歷程。（YouTube截圖）

藥物只能輔助 需靠意志力逼自己

李綺虹回憶，起初她嘗試輔導、自然療法、行路、曬太陽，但發現力量仍然不足。後來，她去看家庭醫生，醫生診斷她患抑鬱症並開抗抑鬱藥給予她。她指，服藥後對於病情有一定幫助，但最終走出陰霾都是靠自己的意志力。她坦言自己非常幸運，約花了6個月時間就逐漸走出低谷。

我記得嗰個轉折點，有一天喺中環散步嘅時候，突然感覺心裏好似有一片烏雲散去，然後便有突破。

鼓勵同路人 康復關鍵是選擇

康復後，李綺虹選擇成為精神科護士，「把自己活過的經歷，變成幫助別人的方法」。她見過不少人被困在情緒低谷多年，以過來人身份鼓勵正在掙扎的人：

藥物係幫你唔好再跌落去，但要自己 mindset轉過嚟，你要逼自己行出去、曬太陽、見人、打電話畀朋友出嚟飲杯嘢，唔好一直喺屋企望住手機或電腦、飲酒。每日都要選擇起身，呢個係一個選擇，要迫自己。

定居華人稀少城鎮 享受素顏樸實生活

李綺虹目前與丈夫及21歲的兒子Sebastian定居於加拿大卑詩省的甘露市（Kamloops）。她形容當地與許多華人聚居的多倫多有天壤之別，華人設施非常罕見。她笑言：「完全冇茶餐廳，只有兩間唐人舖，唔係超市，只係士多。」她習慣了生活純樸，喜歡素顏示人，經常因素顏、不刻意打扮被網民討論外形，但她毫不在意。

不打扮、最自然真實嘅狀態，先係令我感到最舒服嘅生活方式。

兒子目標成為奧運選手 對演戲仍有熱情

李綺虹與兒子Sebastian感情甚佳，兒子是滑雪射箭運動員，在加拿大年齡組排名前12，目標是成為奧運選手。雖然身兼護士與家庭重任，李綺虹並未放棄對演戲的熱愛。她去年為宣傳主演的電影《今天應該很高興》露面，更透露有製作方主動與她接洽，邀請她拍攝內地短劇，她抱持開放態度，只要時間與能力許可，樂於嘗試。

曾陷容貌及年齡焦慮

李綺虹久違幕前，去年復出參演電影《今天應該很高興》，飾演一名地產經紀，黃秋生、譚耀文、鮑起靜及蝦頭（楊詩敏）亦有份參演該電影。從電影社交平台發布的片段可見，戲中的她打扮樸素，身形比起以往圓潤不少，臉容亦略顯老態及憔悴。

她曾在拍攝期間接受陳倩揚訪問，提及今次的拍攝日程緊湊，但就覺得氣氛較為輕鬆，並坦言過往劇接劇時感覺疲累很多，更曾陷入容貌及年齡焦慮：

成日都要keep住自己，成日覺得自己唔夠靚、唔夠瘦，又唔夠後生，好似好多因素咁個人會好down、好有壓力，會覺得自己永遠係唔夠。

無懼變老曬「零濾鏡」大頭素顏照

去年她出席新戲記者會時，以藍色唐裝襯牛仔褲的裝扮登場，臉上近乎素顏，打扮十分樸素隨意，照片曝光後隨即掀起網民熱議，不少人指她看起來比年長20年的鮑起靜還要老，有人則感嘆「最美郭襄也會老」、「年輕時的活潑開朗消失了」，不過亦有人力撐她「自然優雅地老去」，在高清鏡頭前還敢勇於展露最真實狀態，比某些不自然的醫美好得多。但李綺虹毫不介意，更曾多次在社交平台大方公開零濾鏡素顏自拍，大方展現真實自我。

從她的自拍照中可見，儘管她的臉頰、眼袋下等位置有不少雀斑，更出現頸紋，下巴、鼻頭及人中位置亦有發紅、紅疹的問題，但她都毫不畏懼大方展現。被詢問是否有皮膚敏感情況，李綺虹回覆稱可能是更年期所引起，更表示這是她的「個人風格」，因實在懶得化妝。

李綺虹於2004年與外藉老公結婚，同年誕下兒子。

94年香港小姐季軍

港姐出身的李綺虹，6歲隨家人移居加拿大，13歲時，母親患上精神病，所以少年時李綺虹已經要分擔家庭的工作。

1994年，她回港參加香港小姐競選，獲季軍和最受傳媒歡迎獎入行。出道即受到TVB力捧，同年在黎明主演的台慶劇《阿Sir早晨》任女主角。翌年，在《神鵰俠侶》演郭襄，人氣再急升。於1999年往台灣拍《絕代雙驕》，在當地大受歡迎。