荔枝令血糖升還是降？營養師揭荔枝病3大致命因素

每逢天氣回暖街市開始見到荔枝，網上的健康資訊便會出現：空肚唔好食荔枝、成人每日最多10粒、小心「荔枝病」引發低血糖，嚴重可昏迷致命。但與此同時，另一批文章又會引述某專家提醒你荔枝升糖指數高，食多會令血糖急升。若你曾疑惑：一種水果怎可能同時令血糖上升又下降？

答案是：兩個警告都有真實的科學基礎，但針對的是截然不同人，對於一個健康、飲食正常、在街市買熟荔枝的港人而言，兩者所描述的風險其實都不適用。

「荔枝病」是甚麼？

「荔枝病」確實存在，但它的來源背景至關重要。現有記錄的嚴重及致命個案，絕大多數來自印度最大荔枝產區。自1990年代中起，每逢荔枝採收季節，當地均有大批兒童出現抽搐、意識改變及嚴重低血糖，送院搶救，成因謎底困擾研究人員逾二十年。

2017年，一項研究終於揭開謎底。研究確認荔枝果實含有兩種天然化合物：次甘氨酸A（Hypoglycin A）及亞甲基環丙基甘氨酸（MCPG）。兩者均會抑制人體產生葡萄糖的能力，同時阻礙脂肪酸氧化。當兩條供能途徑同時被封鎖，血糖便可能跌至危及生命的水平。

然而，研究同樣清楚指出發病者的共同特徵：幾乎全部來自貧困家庭的兒童，患有營養不良、肝醣儲備嚴重不足，發病前一晚未有進食晚餐，且大量食用直接從果園地面撿拾的未熟或半熟荔枝。未熟荔枝的毒素濃度遠高於成熟果實。缺少其中任何一項條件，風險便會大幅降低。

三個條件同時出現才會出現荔枝病

上述研究在2014年爆發期間，於穆扎法爾布爾的醫院招募受影響兒童進行分析，主要發現如下：

• 66%的患兒尿液中檢出Hypoglycin A及MCPG代謝物，對照組則完全未見

• 90%的患兒有脂肪酸氧化受阻的代謝異常指標

• 患兒在發病前24小時內曾進食荔枝，且前一晚未有吃晚飯，兩項因素均與發病風險顯著相關。

另外，廣東省疾病預防控制中心2023年亦明確指出，荔枝病致命須同時符合三個條件：空腹、大量、未成熟荔枝，三者缺一不可。

針對中國荔枝品種的化學分析亦確認，毒素濃度因品種、成熟度及儲存時間而異，成熟果肉的含量遠低於未熟或落地果實。荔枝核的毒素濃度最高，任何情況下均不應食用。

荔枝真的高糖？非也

高升糖指數的警告是另一議題。網上文章經常有專家列出荔枝屬於高升糖指數食物，其指數值超過70。我不知道究竟這個數字從哪裏來；事實上，荔枝一直都被視為低升糖指數食物，其指數值是約50。每100克果肉，提供約15克糖，與其他水果糖分含量相若。例如，一個蘋果、一個橙、一碗車厘子，都是提供約15克糖。

在網上閱讀含果核水果，首先要明白當中所提到的重量，是否包括果核在內。讀者傳送給我的網絡文章，某些建議分量是100克，某些則建議300克。此分別，最主要是說100克的，通常只是關於荔枝肉；建議300克的，是你我於超市購買時連外皮連核重量。

建議100克荔枝肉分量，大約是來自10粒荔枝。當然，當造時候荔枝甜美，你我未必會進食10粒後會停止；如果進食過多，糖分攝取量就多過15克了。

香港食安中心建議

食安中心建議成人每日不超過10粒荔枝、兒童每次不超過5粒。此建議較為嚴謹，當中背後的考量是水果的整體攝取量控制，而非源自毒理學研究的安全閾值。

營養資料庫：荔枝肉（ 10粒）

熱量： 66卡

脂肪： 0.5克

碳水化合物： 16.5克

糖： 15克

膳食纖維：一克

蛋白質： 0.8克

維他命C： 72毫克

鉀質： 171毫克

升糖指數： 50 （低）

營養師四個實際建議

1. 選購熟荔枝：在街市或超市購買顏色鮮紅、香氣濃郁的荔枝，避免外皮青綠或未熟的果實

2. 餐後食用：跟其他水果一樣，餐後進食最佳，利用餐中蛋白質及脂肪穩定及降低升糖反

3. 荔枝核切勿食用，其Hypoglycin A及MCPG濃度最高，且毫無食用價值

4. 兒童可如常享用荔枝，毋須過度限制。文獻記錄的嚴重個案，均涉及營養不良、空腹及食用大量未熟荔枝，這些情況與香港一般家庭的飲食環境截然不同