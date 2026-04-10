大腸癌警示｜最新研究揭暴走式突變，無瘜肉直接確診晚期

血便別再以為只是痔瘡，最近有新研究發現，年輕人確診大腸癌的先兆愈來愈不明顯，甚至容易與痔瘡混淆，這類年輕病人一旦確診就已經是中晚期。有醫生提醒，要預防大腸癌必須從根本做起，飲食和生活習慣尤其重要。

50歲以下留意3大隱藏徵狀 無瘜肉暴走式確診大腸癌

台灣大腸直腸肛門外科醫生黃郁純在其Facebook專頁發文，引述頂尖醫學期刊《Cancers》今年2月發表的最新研究，指出50歲以下的早發性大腸癌患者，其病灶特徵與年長者存在「根本性差異」，不僅症狀極具欺騙性，癌細胞更可能跳過瘜肉階段直接突變，導致許多年輕人一確診就是中晚期。

70%病灶藏腸道末端 鮮紅血便易誤認痔瘡

研究顯示，年輕患者有超過70%的病灶集中在腸道最末端、靠近直腸的位置，主要症狀是排出「鮮紅色血便」，與痔瘡症狀完美重疊。許多患者因自認年輕、加上症狀相似，常自行購買藥膏緩解，從症狀出現到確診的時間不斷拉長，因而錯失黃金治療期。黃郁純醫生指出，相較之下，年長患者的病灶往往長在升結腸或盲腸，容易引發「隱性貧血」，這類症狀通常會讓醫生立刻提高警覺，反而較能早期發現。

平坦型病灶檢查難度倍增

黃郁純醫生續指，年輕患者的病灶更高比例屬於「非隆起型」（醫學上稱平坦型或凹陷型）。傳統大腸鏡檢查的邏輯是尋找「隆起」的瘜肉，但這類平坦病灶顏色與周圍黏膜相近，有時會被誤認為一般發炎或腸道皺褶而遭到忽略，增加檢查難度。

跳過瘜肉「暴走式」確診大腸癌

研究亦發現，年長大腸癌患者通常可觀察到明顯的「腺瘤演變成癌症」演化過程，腸道周邊往往伴隨良性腫瘤。然而年輕患者的腸道背景往往「非常乾淨」，沒有太多前驅瘜肉，癌症是直接從正常的黏膜細胞「暴走式突變」而成。故此，有些年輕人一發現就已確診第三期甚至第四期，癌化速度又快又急，加上年輕族群因自認免疫力佳而輕忽身體警訊，導致延誤診斷。

血便超過兩周速做精密檢查

黃郁純醫生提醒，在現代高加工飲食、微塑膠污染及生活壓力的多重催化下，年輕族群反而比老年人更容易面臨癌化風險。她呼籲，若血便超過兩周，或排便習慣出現莫名的改變、異常貧血等情況，切勿只去藥局買痔瘡藥膏，應盡速安排一次精密的大腸鏡檢查。

痔瘡與腸癌「血便」大不同

肛腸科醫生劉志先曾指出，痔瘡與腸癌都可能造成便血，但兩者仍可從表現上初步區分：

● 痔瘡出血：通常呈鮮紅色，多半與糞便分離，常見於排便後滴血，或擦拭時發現血跡。

● 腸癌出血：顏色往往偏暗紅，可能混有黏液或膿液，甚至直接與糞便混在一起，容易被誤認或忽略。

除了便血，若出現以下任何一種「危險信號」，也應高度警惕：

● 排便習慣改變（持續腹瀉、便秘或交替出現）

● 大便形狀變細或變扁

● 裏急後重（總感覺有便意卻排不乾淨）

● 不明原因的體重下降

● 貧血等

愈早發現做檢查 治療成效愈佳

劉醫生提醒，一般人士從40歲起就應定期接受腸癌篩檢；若本身有家族病史，或已出現排便習慣改變（如次數異常增加、糞便變細、形狀不規則等），則應將篩檢年齡提前至35歲，以提高早期發現與治療機會。

3大症狀恐是癌症前兆

台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒在其Facebook專頁發文分享，門診中常見有患者因排便習慣改變而求診，例如便秘與腹瀉交替出現、大便變細，或糞便帶有黏液及顏色異常等情況。惟許多人因自覺症狀輕微，未有即時正視，往往拖延半年甚至一年後才接受檢查，結果發現已長出大腸瘜肉，甚至確診為早期大腸癌。不少患者事後都表示後悔，慨嘆若能及早檢查，或可更早處理，降低病情惡化的風險。

卓韋儒強調，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過兩周，務必盡快求醫檢查：

● 排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

● 便意頻繁但排不淨：經常排不乾淨，同時大便變細

● 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈曾表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志曾稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

預防患大腸癌5大方法

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查



資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

宜兩年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每兩年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

大腸癌10大高危人士

50歲以上

● 超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲

不健康飲食

● 尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常

● 如長期便秘

愛吃紅肉

遺傳性非瘜肉性大腸癌

家族性多發性瘜肉症候群

罹患其他大腸相關疾病

● 如潰瘍性大腸炎

● 克隆氏腸炎

● 曾罹患大腸癌並已治癒

資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學