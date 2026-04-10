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家居害蟲 │ 專家公開4招滅蝨，正確拆包裹紙箱防床蝨入屋
健康Tips

家居害蟲 │ 專家公開4招滅蝨，正確拆包裹紙箱防床蝨入屋

健康解「迷」
健康解「迷」

　　梅雨季潮濕暖和，是床蝨（木蝨） 繁殖的高峰期。不少人身上出現不明紅疹，或發現家中床單上有黑點，都會第一時間上網搜尋「滅蝨方法」，但誤用無效甚至有害的偏方反會令情況惡化更擾人。本文整合專家建議，教你正確的床蝨處理4大步驟，徹底奪回安樂窩。

 

甚麼是床蝨？

 

　　床蝨又稱木蝨或臭蟲，是一種以吸食人血為生的細小寄生昆蟲。成蟲體型扁平、呈棕紅色，喜歡躲藏在床褥縫位、床架、梳化、牆角線及電掣插座等陰暗處，夜間才出來活動。牠們繁殖速度快，且能長時間不進食，因此一旦入屋，若未用正確的滅蝨方法，很難徹底根除。

 

網傳2大「滅蝨謬誤」 恐累全屋擴散

 

　　專家指出，發現蝨蹤時，千萬不要亂試以下兩種常見但無效的方法，否則只會令床蝨蔓延全屋，甚至連累鄰居。

 

謬誤方法 無效原因 正確做法
1. 使用滅蝨煙霧彈/噴霧 煙霧會產生強烈刺激，非但不能殺死所有床蝨，反而會令牠們「受驚」四散，躲到更隱蔽的角落，導致蝨患擴散。 改用高溫蒸氣或DE粉作局部精準處理。
2. 擺放臭丸、艾草、沙薑 這些物品只有「驅趕」氣味，沒有殺滅功能。若家中已有床蝨，只會將牠們從一個房間趕到另一個房間，無法解決根源。 從源頭物理消滅（如高溫、吸塵），而非單純驅趕。

 

真正有效滅蝨4招

 

　　床蝨怕高溫，也不耐極端環境。以下是專家認證、能有效殺滅床蝨及蟲卵的方法：

 

　　●【高溫蒸氣處理】使用高溫蒸氣機（溫度達攝氏60度以上）噴射床褥表面、床架縫隙、梳化摺位及窗簾。高溫能瞬間殺死床蝨和蟲卵。

　　●【熱水清洗衣物】將所有床單、被套、枕袋及可清洗的衣物，用攝氏60度以上的熱水清洗，再配合高溫烘乾。

　　●【局部使用DE粉（矽藻土）】在床腳、牆角等乾燥位置撒上DE粉。DE粉能破壞床蝨表皮，使其脫水而死。注意：避免吸入粉塵，且不要用在潮濕或電掣附近。

　　●【斷捨離雜物】減少家中不必要的紙箱、布料堆積。床蝨特別喜歡藏在紙箱的夾層與底部。丟棄受感染物品前，務必用膠袋密封包好，寫上「內有床蝨」再棄置，避免害到清潔人員或鄰居。

 

　　最後，如果蝨患範圍大、反覆出現，或家中有長者、嬰兒，則建議直接求助專業滅蟲公司，使用更強效的藥劑和設備。

 

網購包裹拆箱4步驟預防床蝨入屋

 

　　紙箱是床蝨入侵家居的最大途徑之一。專家提醒，市民在收到購物包裹後，應在客廳或玄關進行以下4步檢查：

 

　　1. 鋪墊：先在地面鋪上膠墊或大張白紙；

　　2. 噴灑：使用70%消毒酒精噴灑包裹表面；

　　3. 檢查：在墊子上打開紙箱，仔細檢查紙箱中間的夾層、底部摺位以及內部商品，留意有無啡黑色小點（床蝨糞便）或會移動的細小蟲體；

　　4. 處理：確認無蟲後，立即將紙箱壓扁用垃圾袋密封丟棄，不要長時間放在家中。

 

專家教外遊防蝨貼士

 

　　撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強在訪問中曾時，就有提醒外遊入住酒店的旅客，做好防蝨3招，以防不小心將床蝨隨行李帶回家：

 

1. 行李不要放地下兼遠離床鋪
    

　　• 不要隨意將行李放在地上，因蝨蟲很容易走入行李篋內，尤其是在拉鏈位，可以藏有大量蝨卵。行李最好放在高處，他指將行李放在高處，可以減少惹蝨機會，如果沒有行李架，就放在枱上，行李篋亦要遠離床鋪

 
資料來源：撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強    

2.自備旅行寢具    
    

　　• 床鋪是床蝨最好的藏身之所，所以旅客可自行帶備旅行寢具，如床單、被單及枕頭套等。若沒有帶備寢具，最好帶備一支酒精清潔劑，首先噴床鋪，再噴行李箱外圍，以防有細小的蟲走入行李內

 

3. 回家後徹底清潔行李篋

    
　　• 因行李篋體積較大，難以浸洗，可在外噴上殺蟲水，再放入黑色大垃圾袋內焗2至3日滅蝨；行李篋焗完後，取出後用火酒或已稀釋的漂白水抹一次；因蝨可能留在行李篋的拉鏈位，應再以吸塵機清潔一次

 

資料來源：撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強    

 

　　此外，空姐藍海寧過去也曾撰文分享指，酒店是最易被床蝨纏上的高危地點。因為酒店房間多數鋪上地毯，而地毯正是蝨子最喜愛的繁殖地之一。她指為免床蝨鑽進行李篋轆，有些機艙服務員會將行李篋放在浴缸裏，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走，或者放在行李架。

 

Tags:#環境衞生#昆蟲#滅蟲#食用安全#消毒酒精#紅疹#消委會
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