體味迷思｜小紅書熱議香港人特殊體味，網民爭論到底是香還是臭？

近日有內地網民在小紅書發文，指在港鐵車廂或商場等人流密集處，能聞到港人身上一種獨特的「特殊味道」，形容其「像爽身粉混着淡淡奶香」，令人感到舒服。帖文引起網民熱議，到底這種味道是香還是臭呢？

內地網民不解：「香港人身上飄着特別氣味」

有網民在小紅書發帖好奇詢問：「搭港鐵、逛商場時，大家有沒有聞到香港人身上飄着一種『特別的氣味』？」事主形容這種氣味「聞起來還挺舒服的」，且「跟香水味完全不同」。另一位內地民眾也補充，這種味道在街上也能聞到，引發不少共鳴。

帖文下吸引大量兩地網民留言，不少人嘗試解開這個「氣味之謎」。有網民分析認為，這與港人的生活習慣密切相關，指出「香港人特別在意身上有沒有味道，早晚沖涼要用香氛沐浴露」。另有意見認為「香氛洗衣凝珠的功勞」不可或缺，因為「香港又濕又熱，衣服全靠乾衣機，在家洗衣服都愛狂加柔順劑和留香珠」。

香氣源自洗衣液／柔順劑？網民：係勤力同衛生嘅體現

許多港人現身說法，指香味來源來自於「洗衣液、洗衣香珠加柔順劑，洗出來的衣服真的很香，我每次回內地，朋友都問我怎麼那麼香。」亦有網民分享家庭趣事：「我表姪女都係，送啲舊衫畀佢哋，佢話香港表姨啲衫有陣香味，之後先知原來佢哋唔用柔順劑。」

此外，個人衛生習慣也是關鍵因素。有網民總結：「因為香港節奏急促，無論返工定出街，一日落嚟身體容易沾滿灰塵同汗水，好多港人習慣一日沖涼兩次，甚至更頻密。」這種對潔淨的追求，加上「每日更換衣物、使用濃郁嘅沐浴露同衣物柔順劑，久而久之就形成咗一種獨特氣味。」甚至有人表示，在夏天「每日洗澡3次」是等閒事。同時，「香港人很多都有用止汗劑」的習慣也被視為原因之一。一位網民更總結道：「呢種味道其實係勤力同衛生嘅體現。」

反應兩極：有人大讚乾淨 有人聞到臭味

對於這種「特殊味道」，網民反應兩極。大部分參與討論的網民視之為正面象徵，認為這反映了香港人對衛生的重視。有內地網民表示：「去過香港，城市和人都沒有異味，很乾淨的城市，人也很有禮貌，喜歡香港。」

然而亦有網民持相反意見，直言「我怎麼不知道有這種味啊？莫名其妙」。更有人表示，近年在公共交通工具上聞到的更多是難聞氣味：「不覺得香港人身上有香味！只發現夏天一到，身邊很多人身上有臭味」、「十幾年前還好，依家覺得地鐵車廂好臭」。甚至有人抱怨「巴士臭到嘔」，認為並非所有港人都散發着香味。

消委會建議使用止汗劑最佳時間

香港氣候潮濕炎熱，使用止汗劑或體香劑確是不少人的習慣。消委會建議，若要減少汗味，應注意個人衛生，每天洗澡，穿着鬆身透氣的衣物，並減少進食咖喱、大蒜等氣味濃烈的食物。此外，使用止汗劑的最佳時機是在晚上睡覺前，此時汗腺不活躍，能讓止汗劑有足夠時間發揮作用。

5類食物易引發體臭問題

台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁發文，表示雖然嚴重臭狐可以透過手術根治，但其實市民也可以透過調整飲食和生活習慣改善問題。她指出，出現體臭的原因可能與我們平日攝取的食物有關，並列出以下5類容易引發體味食物，建議市民減少食用。

1. 重口味食物

食物例子：炸物、咖喱、辣的食物等

油炸物會刺激皮膚分泌大量油脂，而皮膚上的細菌分解油脂後，就容易產生異味

調味較重的食物會刺激汗腺分泌，食物會在排出的汗水中揮發

2. 酒精

酒精會刺激汗腺分泌，而長期飲酒會降低肝臟代謝能力，導致身體無法正常透過尿液排毒。當人體只能透過汗水排毒，便會導致體味加重。

3. 海鮮

海鮮含有大量蛋白質，人體在吸收蛋白質時會產生氨，因此過量攝取便容易導致體味。

4. 紅肉及加工肉

人體代謝時會產生乳酸、尿素等酸性物質，含有酸性物質的汗水在接觸空氣中的細菌後，就會產生異味

5. 濃茶和咖啡

濃茶和咖啡也會刺激汗腺分泌，加重體味問題

7種食物飲品助除汗臭淡化體味

高敏敏表示，若想減少出汗、淡化體味，可多吃以下7種食物及飲品，有助淡化體味、改善臭汗問題。

1. 深綠色蔬菜

食物例子：莧菜、芹菜、菠菜等

富含鉀、鈣、鎂等營養素，有助維持體內酸鹼平衡，從而淡化體味

2. 有助排便的水果

食物例子：菠蘿、香蕉、奇異果

有益於消化道健康，可降低體內毒素堆積，從而減少體味產生

3. 飲水充足

飲水有助增加體內代謝，促進排便，從而減少體味產生

建議每日飲水量：體重(kg)乘以30-40mL

5個生活習慣改善體臭問題

除了調整飲食之外，市民也可以透過改善生活習慣改善問題，高敏敏就提出以下5個建議，供有需要人士參考。

1. 維持標準體重

過重及肥胖人士有更多皮膚皺摺，因此容易導致細菌積存，也較難清潔。

2. 放鬆心情

人在壓力大和緊張時，容易使掌管汗腺的交感神經活躍，導致汗腺分泌更多汗水，加重體味問題。

3. 多清潔

汗水在接觸空氣中的細菌後容易產生異味，建議平日多清潔和盡量保持皮膚乾燥，有助減少細菌滋生。

4. 局部脫毛／抑汗

避免汗水和細菌附着毛髮上，也可以適當使用止汗劑產品抑制汗腺分泌。

5. 求助醫生

市民若真的深受體臭問題困擾，可考慮尋求專業醫生的幫助和指導。