致癌風險｜食1份鹽酥雞身體發炎72小時？致癌元兇完全代謝需6年！醫生教排毒3招

外食族注意！炸雞香脆可口，誘人的炸皮更讓人垂涎三尺，教人如何拒絕這美味的一口。但有醫生指出，烹煮炸物所用的「萬年油」是致癌元兇，單吃1份就足以讓身體發炎，甚至需要6年才能將促炎物質完全代謝出體外。

「萬年油」是發炎元兇 完全代謝排出體外需6年

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文指出，餐廳與夜市小吃攤幾乎九成以上都使用大豆油、葵花油、玉米油等精煉種子油，並將油品重複回鍋使用翻炸食物。此類油品富含「亞油酸」，屬於Omega-6脂肪酸，在人體內氧化後會形成名為OXLAMs（氧化亞油酸代謝物）的促發炎物質。

OXLAMs過往已被大量研究證實與心血管疾病、癌症、阿茲海默症、非酒精性脂肪性肝炎（NASH），甚至慢性疼痛都有直接關聯。李思賢引用2023年發表於國際期刊《Nutrients》的一份研究報告指出，亞油酸在人體脂肪組織中的半衰期約為680天，將近兩年。換言之，即使從今天開始完全不攝取種子油，也要約兩年才能代謝掉一半，要將近6年才能消除95%的儲存量。李思賢強調，亞油酸在過去50年間於美國人脂肪組織中的比例已從9.1%上升至21.5%，增幅達136%。

吃1份炸雞 身體發炎72小時

另外，台灣家醫科醫生王姿允亦在其Facebook專頁發文提醒大眾，指出高溫氧化油脂對身體的影響分為三個階段，吃完炸物後：

● 2至4小時：三酸甘油脂飆升、血管擴張能力下降，2022年美國研究證實，單次高脂餐會「暫時性但明確地」造成血管內皮功能受損。

● 6至24小時：發炎訊號開始出現，胰島素敏感性下降，血糖波動加劇，身體開始傾向儲存脂肪。夜市常見的反覆加熱油會帶入大量氧化脂質，啟動慢性發炎路徑。

● 24至72小時：2025年的氧化脂質飲食研究顯示，高脂與氧化油產物會在幾天內直接改變腸道菌組成，使壞菌上升、好菌下降，腸道屏障變差，讓身體容易發炎、代謝異常。

王姿允提醒，有不少人在第3天之後的代謝仍未恢復，胰島素阻抗持續，讓人想再吃高油高糖食物。

3招逆轉傷害

儘管體內累積的亞油酸代謝耗時，李思賢強調人體脂肪會持續更新，只要從現在開始調整飲食結構，身體就會一天一天地把Omega-6換成更健康的脂肪酸。故此，他提出3大飲食建議：

● 居家烹飪改用特級初榨橄欖油、牛油果油、椰子油或草飼牛油

● 外食時避開煎、炸食物，多選擇蒸、燙、燉的料理

● 增加Omega-3攝取，稀釋Omega-6的負面影響，如多攝取魚油、三文魚、鯖魚、沙丁魚

相隔至少兩星期吃一次 植物性飲食可清腸胃

除了種子油本身的問題，反覆加熱的「萬年油」會產生更高濃度的OXLAMs，炸物正是OXLAMs的最大來源。王姿允提醒，用於炸食物的油，不管是好油還是壞油，所有的油在高溫氧化後都會傷身。有動物實驗也證實，長期食用反覆加熱的大豆油會導致血壓升高，並與血管發炎有關。

故此，王姿允建議，不管有沒有代謝問題，炸物應該「兩周吃一次」即可。她解釋，吃一份炸物會讓身體發炎3天，如果每2至3天就吃一次，代表身體沒有一天在恢復，長期下來將引發慢性發炎、腸道菌失衡、高血脂等問題，應避免讓吃炸物成為日常習慣。

對於已經放縱飲食的情況，王姿允指出，放縱後回到低脂、低碳的植物性飲食可幫助「清理戰場」。2023年《Advances in Nutrition》回顧指出，植物性飲食可同時達到改善血脂、胰島素阻抗、發炎的效果。而2025年發表於《Foods》期刊的系統性回顧亦證實，植物性飲食對血糖控制、胰島素敏感性及血脂改善均有潛在益處。

6種常見致癌物

日常生活中不經意會接觸到不同毒物，日積月累在體內儲存，最終致癌。根據世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究機構（IARC）長期研究指出，許多日常可見的物質已被正式列入「一級致癌物」。

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文，整理出6種生活中常見的一級致癌物，雖然平日生活上無法完全避免接觸，但從飲食與生活習慣著手，確實能有效降低癌症風險。

1. 黃麴毒素：毒性最強天然肝癌致癌物

李思賢指出，黃麴毒素主要來自受潮或變質的花生、粟米與堅果，是目前已知毒性最強的天然肝癌致癌物之一。如需存放應保持乾燥，平日亦避免食用發霉的食物，故此他亦表示自己平時不吃花生，降低接觸致癌物的風險。

2. 苯：損害骨髓提高血癌風險

苯常見於香煙煙霧、汽車廢氣、油漆與溶劑中，長期吸入會損害骨髓功能，大幅提高白血病與淋巴癌風險。他建議，平日應遠離吸煙環境與二手煙，亦避免長時間暴露於交通廢氣密集區；使用油漆、溶劑時，應確保空間通風。

3. 甲醛：新裝潢隱形殺手

甲醛普遍存在於新裝潢家具、建材、黏着劑與煙品中，長期吸入恐導致鼻咽癌與白血病。現代人因居住空間密閉，暴露風險更高。他建議，裝潢後務必保持室內通風數周，且選購標示低甲醛的綠色建材產品，屋內亦可放置空氣清淨機輔助淨化室內空氣。

4. 多環芳香烴：烤肉焦黑部位藏危機

這類致癌物常來自焦黑的烤肉、煙燻食品與交通廢氣，與肺癌、皮膚癌有密切關聯。李思賢特別提醒，高溫烹調產生的致癌物質不容忽視。他建議，減少食用煙燻、燒烤類食品，烹調時亦避免過度高溫而燒焦食材，烤肉時若出現焦黑部位應立即丟棄。

5. 乙醛：酒精代謝產物的致癌風險

乙醛由酒精代謝與香煙煙霧產生，與口腔癌、食道癌高度相關。特別是「臉紅體質」族群，因乙醛代謝效率較慢，酒後更易累積致癌物。他建議，大眾應節制飲酒，避免暴飲，尤其是易臉紅體質者應特別注意酒精攝取；吸煙者建議戒煙，避免雙重致癌風險。

6. 丙烯醯胺：高溫烹調的隱形危機

丙烯醯胺多出現在炸薯條、餅乾、咖啡與烤麵包中，經高溫油炸、烘焙過程產生，與腎癌與子宮內膜癌風險有關。他建議，減少攝取焦脆的油炸、烘焙食品，改採低溫烹調方式，如蒸、煮、滷；避免食用過度烘烤的麵包與餅乾。

李思賢強調，這些致癌物質雖然看不見、摸不着，卻實際存在於生活每一處。他鼓勵大眾可以透過日常小習慣的累積，逐步建立防癌生活模式，例如從今天起少吃一次焦黑的烤肉、少喝一杯酒等。

6類常見環境致癌物

台灣家醫科醫生李唐越曾指出，環境荷爾蒙可以透過空氣、水、食物及皮膚接觸等途徑進入與累積在人體內，進而危害健康。生活中常見環境致癌物有以下6類，應盡量避免。

1. 溴化阻燃劑（BFRs）：家具、衣物防火塗料恐影響發育

溴化阻燃劑（BFRs）廣泛用於床墊、沙發、窗簾及電子產品外殼，以提高防火性能。李唐越表示，BFRs中的「多溴二苯醚」具有高脂溶性，化學結構類似甲狀腺素，可能干擾胎兒及青少年成長。環保署毒管處過去公告指出，此類物質不易分解，長期接觸恐導致內分泌失調。

2. 全氟／多氟烷基物質（PFAs）：不沾鍋、食品包裝藏危機

PFAs因防水、防油特性，常見於不沾鍋（如鐵氟龍塗層）、烤箱紙、爆米花袋及速食包裝。李唐越警告，PFAs半衰期長達4至5年，易在人體累積，且研究顯示可透過胎盤傳給胎兒，可能影響免疫系統。美國環保署（EPA）已將部分PFAs列為「可能致癌物」，建議民眾避免高溫烹調不沾鍋，減少使用一次性防水包裝。

3. 羥基苯甲酸酯（Paraben）：化妝品、食品防腐劑恐擾亂激素

Paraben是常見的防腐劑，用於化妝品、保養品及加工食品。李唐越解釋，此物質可能模仿雌激素作用，過量接觸恐增加乳腺癌風險。歐盟已限制部分Paraben用於兒童尿布，建議消費者選購時留意成分標示，優先選擇「Paraben-free」產品。

4. 雙酚A（BPA）：罐頭、收據熱感紙是主要來源

BPA多用於罐頭內襯、塑膠容器及超商收據熱感紙。李唐越指出，BPA會模仿雌激素，可能導致兒童性早熟、成人不孕。衛福部已禁止嬰幼兒奶瓶使用BPA，建議民眾避免加熱塑膠餐具，並減少觸摸熱感紙後直接取食。

5. 塑化劑（Phthalates）：PVC製品緩釋毒素，飄散空氣中

塑化劑賦予塑膠柔軟性，常見於PVC地板、雨衣、玩具及香水。李唐越強調，塑化劑未與塑膠牢固結合，會逐漸釋放到空氣中，經呼吸或皮膚吸收，可能影響男性生殖功能。研究顯示，孕婦暴露於高濃度塑化劑環境，恐導致胎兒生殖器發育異常。

6. 戴奧辛（Dioxin）：燃燒廢塑膠產生，列「人類一級致癌物」

戴奧辛主要來自垃圾焚燒、工業排放，會附於空氣微粒或沉積於土壤、水源。李唐越警告，戴奧辛被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，長期暴露可能損害免疫、神經系統，並導致畸胎。建議民眾遠離露天燃燒廢棄物，食用肉類、魚類時去除脂肪（戴奧辛易累積於動物脂肪）。

長期接觸恐增致癌危機

這些生活環境中的毒素會透過經常接觸或吸入，累積在體內且不容易被排除，長期會誘發癌症。李唐越續指，這些環境荷爾蒙只需要極少量就能夠影響身體技能。它們能夠偽裝成女性體內的雌激素，產生致癌性代謝物。以下綜合一些可能誘發的隱患，包括男女頭號癌症殺手：

● 女性：乳癌、子宮內膜異常增生

● 男性：前列腺癌、睪丸癌、不正常性發育、降低生殖力、腦下垂體及甲狀腺功能異常等

● 其他：大腦神經內分泌障礙、脂肪肝、甲狀腺功能不全、脂肪堆積、代謝紊亂

10招遠離環境致癌物

如何避免生活中的環境荷爾蒙？李唐越建議，從日常用品和食物入手減少攝入環境荷爾蒙，當中包括一些使用習慣和飲食器皿，例如不少人會習慣直接不洗穿上新衣，或是貪方便快捷經常吃外賣或加工食品，營養不均衡之餘，亦會導致肥胖，從而增加患上癌症的機會。

1. 使用玻璃產品代替塑料製品

2. 不要用塑膠製品裝熱食或微波

3. 若非用不可，選擇1、2或5標籤的塑膠製品

4. 減少罐頭食品和加工品

5. 補充維他命A、B、C、E、GSH穀胱甘肽

6. 多喝水，多吃綠葉蔬菜、十字花科

7. 少吃肥肉或在做飯時把油脂瀝乾

8. 保持室內空氣清新

9. 勤洗手、減少皮膚接觸

10. 慎選塗抹擦洗的產品，新衣服過水再穿