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名人健康｜44歲黃建東拍攝《正義女神》時瘦了30多磅，網民關注健康出問題，親解激瘦真相
健康Tips

名人健康｜44歲黃建東拍攝《正義女神》時瘦了30多磅，網民關注健康出問題，親解激瘦真相

健康解「迷」
健康解「迷」

　　由佘詩曼、陳煒及譚耀文主演的TVB熱播新劇《正義女神》中，飾演阮官（阮博君）的黃建東（Derek）因身形明顯消瘦，引發網民關注其健康狀況。黃建東在社交平台分享多張花絮照，指自己成功減掉30多磅，並解釋消瘦原因，坦言：「大家唔使擔心，托賴身體尚算健康。」

 

暴瘦30磅驚變紙片人

 

　　現年44歲的黃建東近日於Instagram分享多張拍攝新劇《正義女神》的花絮照片，不少網民留意到他身形明顯消瘦，紛紛表示擔憂。對此，黃建東親自解畫，指兩年前因拍攝《福祿壽訓練學院》時「扚起心肝」決心減肥，最終成功減去逾30磅。

 

　　不過，黃建東坦言，雖然拍攝《正義女神》時瘦了30多磅，「個身係fit咗好多」，更由以往要穿加碼衣服，到現在能穿回大碼甚至接近中碼的服裝，但他承認自己樣子看上去略顯憔悴，「好似睇落冇精神咁」。

 

明星近況｜44歲TVB綠葉王黃建東暴瘦30磅驚變紙片人　親解激瘦真相：未嘗唔係好事

不少網民留意到他身形明顯消瘦。（IG圖片）

 

親解激瘦真相：未嘗唔係好事
 

　　他直言：「我肥啲感覺開心啲、舒服啲、親和啲」，然而他亦認為，瘦下來後戲路反而更廣，「可以飾演重病嘅人、命苦爸爸、失業漢等，個戲路可以完全改變咗，作為演員都未嘗唔係一件好事。」他更反問網民：「其實我係適合瘦啲定肥啲？」

 

　　此外，黃建東亦分享首次飾演法官的經歷，直言下了不少苦功，「拍攝之前去咗幾次唔同嘅法庭度旁聽，庭接庭去聽唔同case，跟住發現現實中嘅法官原來審訊時候講嘢好似平時啲人講嘢咁，原來嗰個法官腔係做戲先有，即刻 note to self。」他同時大讚劇本質素極高，「淨係睇第一集已經令你睇到唞唔過氣，超正！」

 

明星近況｜44歲TVB綠葉王黃建東暴瘦30磅驚變紙片人　親解激瘦真相：未嘗唔係好事

黃建東在《正義女神》中飾演阮官（阮博君）。（IG圖片）

 

明星近況｜44歲TVB綠葉王黃建東暴瘦30磅驚變紙片人　親解激瘦真相：未嘗唔係好事

黃建東曾參與《福祿壽訓練學院》。（IG圖片）

 

　　黃建東曾在2011年參加香港先生選舉，奪得「演藝潛能大獎」後入行，先後參演劇集《食為奴》、《陀槍師姐2021》等，並在綜藝節目《全能司儀選拔大賽2022》奪冠軍。而他曾透露，在2024年2月成功減去30磅，主要靠減少進食澱粉質及糖份，同時勤做運動。

 

Tags:#黃建東#減肥#健康問題#養生#網絡熱話#演員
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