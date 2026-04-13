產品測試︱消委會測試30款防曬：6款獲滿分高效抗UV，$68 Nivea跟$520 Chanel同分！

夏天要和陽光玩游戲就更加要做好防曬！消委會測試30款日常防曬乳液，包括14款SPF值數標示為「SPF30至50」高度保護防曬產品，及16款防曬系數為SPF50+極高保護防曬產品。測試結果有6款獲得5分滿分評價，其中一款開架品牌售價$68，媲美$520專櫃防曬，兩者價錢相差逾7倍。

14款SPF30至50（高度保護）防曬樣本比拼

消委會第528期《選擇》月刊指出，市面上的防曬主要分為物理性防曬、化學性防曬，以及混合性防曬。物理性防曬產品性質相對溫和，較少機會造成敏感，但顏色偏白質地黏稠， 較難平均地塗抹；化學性防曬產品質地稀薄，塗後感覺清爽，惟對皮膚或眼部的刺激可能較大，較容易引致過敏。

消委會分別根據國際標準ISO24444:2010防曬系數（Sun Protection Factor SPF）-皮膚測試標準和ISO 24443:2012體外UVA遮光防護測試標準進行評測，並按歐盟《化妝品條例 》進行分析。結果發現，有超過8成的樣本防曬，未能達到產品所標示的SPF防曬值數。

而在14款高度保護防曬產品中，僅6款測試的SPF值數是高於或者等於產品上標示的SPF數值；亦只有4款獲得總分5分。詳細產品名單如下（由低至高評分排列）：

SPF30至50（高度保護）防曬產品



Sofina - 高保濕活膚防曬乳液 SOFINA beaute UV cut emulsion

大約售價：$130

產地：日本

標示重量／容量：30g

測試SPF值：12.9

總評：2星



Curél - 輕透清爽防曬水凝乳液 UV Protection Essence

大約售價：$180

產地：日本

標示重量／容量：50g

測試SPF值：9.8

總評：2星



ÍPSA - 抗敏防曬保護霜 PROTECTOR SENSITIVE

大約售價：$280

產地：日本

標示重量／容量：30g

測試SPF值：16.9

總評：2.5星



Suisse Programme - 瑞士葆麗美 SUN BLOCK LOTION FACE & BODY

大約售價：$192

產地：瑞士

標示重量／容量：50ml

測試SPF值：24.3

總評：3.5星



Olay - 輕透隔離防曬乳液 White Radiance Ultra UV Protective Fluid

大約售價：$139

產地：／

標示重量／容量：40ml

測試SPF值：33.4

總評：3.5星



Estée Lauder - Perfectionist Pro Multi defense UV liquid

大約售價：$430

產地：比利時

標示重量／容量：30ml

測試SPF值：30.1

總評：3.5星



Cosme Decorté - COSME DECORTÉ AQMW EXTRA PROTECTION（SPF40 PA++）

大約售價：$550

產地：日本

標示重量／容量：52ml／2.1oz.

測試SPF值：38.6

總評：3.5星



Lancôme - UV Expert Youth Shield Aqua gel

大約售價：$505

產地：日本

標示重量／容量：30ml

測試SPF值：43.3

總評：4星



SkinCeuticals - BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30

大約售價：$240

產地：法國

標示重量／容量：30ml

測試SPF值：37.3

總評：4.5星



Apivita - 平衡油脂防曬面霜 Oil Balance Light Texture Face Cream SPF 30 - High Protection

大約售價：$320

產地：希臘

標示重量／容量：50ml

測試SPF值：26.9

總評：4.5星



Vichy - 清爽保濕防曬日霜 UV Protect Skin Defense Daily Care

大約售價：$240

產地：法國

標示重量／容量：40ml

測試SPF值：58.8

總評：5星



SebaMed 施巴 - Multi-Protect sun lotion

大約售價：$206

產地：德國

標示重量／容量：150ml

測試SPF值：58

總評：5星



Nivea - 冰感防曬乳液SPF50 SUN Protect ＆ Refresh Refreshing Sun Lotion SPF50

大約售價：$68

產地：泰國

標示重量／容量：125ml

測試SPF值：64.6

總評：5星



Chanel - UV Essentiel Protection Globale Complete Protection UV Pollution

大約售價：$520

產地：法國

標示重量／容量：30ml／1fl.oz.

測試SPF值：65.9

總評：5星

資料來源：消委會

【4款獲滿分】SPF30至50防曬樣本

1. CHANEL UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution

2. NIVEA 冰感防曬乳液 SPF50 SUN Protect & Refresh Refreshing Sun Lotion SPF50

3. SebaMed Multi protect sun lotion

4. Vichy 清爽保濕防曬日霜 UV Protect Skin Defense Daily Care

16款SPF50+（極高度保護）防曬樣本比拼

而在16款極高度保護防曬產品中，消委會發現只有「Bioderma高效輕爽防曬乳液」完全符合歐盟要求，防曬產品測試的SPF值數為87.2，是所有防曬產品中最高。詳細產品名單如下（由低至高評分排列）：

SPF50+（極高度保護）防曬產品

Bio-Essence - 水感舒緩防曬保濕霜 Bio-Water Sensitive pH Sunscreen SPF50+ PA++ （Hydrating）

大約售價：$158

產地：馬來西亞

標示重量／容量：40ml

測試SPF值：11.7

總評：1.5星



Fancl - 高效防曬露 Sunguard 50+ Protect

大約售價：$168

產地：日本

標示重量／容量：60ml

測試SPF值：14.3

總評：2星



Shiseido - Perfect UV Protector H

大約售價：$340

產地：日本

標示重量／容量：50ml

測試SPF值：43.9

總評：2.5星



Kosé - KOSÉ COSMEPORT SUNCUT UV GEL（SPF50+ PA++++）

大約售價：$110

產地：日本

標示重量／容量：100g

測試SPF值：27.7

總評：3星



SUNPLAY - 超保濕水感防曬露 SUNPLAY SKIN AQUA UV SUPER MOISTURE GEL

大約售價：$76

產地：中國

標示重量／容量：80g

測試SPF值：44.1

總評：3.5星



Innisfree - Daily Mild Sunscreen SPF50+ PA++++

大約售價：$80

產地：韓國

標示重量／容量：50ml

測試SPF值：30.6

總評：3.5星



Eau Thermale Avène - 高效礦物防曬乳SPF50+ Mineral Lotion SPF50+

大約售價：$280

產地：法國

標示重量／容量：100ml

測試SPF值：44.7

總評：3.5星



Dermacept - Vitamin C Multi-Protect UV milk

大約售價：$320

產地：日本

標示重量／容量：30ml

測試SPF值：43.1

總評：3.5星



Anessa - Perfect UV Sunscreen Mild Milk <For sensitive skin>

大約售價：$219

產地：日本

標示重量／容量：60ml

測試SPF值：44.9

總評：3.5星



Laneige - Watery Sun Cream

大約售價：$190

產地：韓國

標示重量／容量：50ml

測試SPF值：47.8

總評：4星



La Roche-Posay - Anthelios XL Dry Touch Gel Cream 全效啞緻清爽防曬乳

大約售價：$223

產地：法國

標示重量／容量：50ml

測試SPF值：37.6

總評：4星



Bioré - Bioré水凝長效保濕防曬乳

大約售價：$99.9

產地：日本

標示重量／容量：50g

測試SPF值：56.1

總評：4星



Neutrogena - Fine Fairness Multi-protect UV fluid 細白活肌防曬隔離乳

大約售價：$160

產地：韓國

標示重量／容量：30ml

測試SPF值：53.7

總評：4.5星

ALLIE - ALLIE EX UV 高效防曬水凝乳 ALLIE EX UV Protector Gel

大約售價：$189

產地：日本

標示重量／容量：90g

測試SPF值：61.7

總評：4.5星



Cancer Council AU Sensitive Sunscreen

大約售價：$98

產地：澳洲

標示重量／容量：110ml

測試SPF值：58.4

總評：5星



Bioderma - 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF50+

大約售價：$220

產地：法國

標示重量／容量：40ml

測試SPF值：87.2

總評：5星

資料來源：消委會

【2款獲滿分】SPF50+防曬樣本

1. BIODERMA 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+

2. Cancer Council AU 敏感型防曬霜 SPF50+ Broad spectrum UVA protection

消委會6款5星滿分防曬產品

Chanel - UV Essentiel Protection Globale Complete Protection UV Pollution

SPF50／$520／PA++++

總評：5分

Nivea - 冰感防曬乳液

SPF50／$68／PA++++

總評：5分

SebaMed - 防曬潤膚露

SPF50／$206／UVA24

總評：5分

Vichy - 清爽水潤防曬日霜

SPF50／$450／PA++++

總評：5分

Bioderma - Photoderm 高效輕爽防曬乳液

SPF50+／$220／UVA24

總評：5分

Cancer Council AU - 敏感型防曬霜

SPF50+／$139／Broad spectrum UVA protection

總評：5分

4款4.5星高分防曬

有4款防曬獲得不俗的評價，有4.5星高分，包括：

1. Apivita 平衡油脂防曬面霜Oil Balance Light Texture Face Cream SPF 30 - High Protection

測試SPF值：26.9

2. SkinCeuticals BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30

測試SPF值：37.3

3. ALLIE EX UV高效防曬水凝乳

測試SPF值：61.7

4. Neutrogena Fine Fairness Multi-protect UV fluid 細白活肌防曬隔離乳

測試SPF值：53.7

其中「ALLIE EX UV高效防曬水凝乳」SPF值量為SPF61.7，達到歐盟標準的SPF60數值。

水中銀8款無毒安全防曬霜

水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀），早前為市面24款防曬霜產品樣本進行檢測，發現眾多防曬霜含有多種類雌激素成分，如較常見的防紫外線化學成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯」、「丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷」及「二苯酮-3」。世界衛生組織與聯合國已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病，如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

測試樣本中有8款被評為「品質卓越」，通過毒性測試，可放心使用：

W.LAB 水光防曬啫喱

SPF50+

PA+++

品牌所在地：韓國

HK$90／50mL

淘寶售價：$68

* 此商品僅於淘寶有售



Bioré 水凝長效保濕防曬乳

SPF 50+

PA ++++

品牌所在地：日本

HK$84.9／50g

莎莎售價：$69.90



OLAY Total Effects 7 In One Anti-Aging Moisturizer With Sunscreen

SPF 15

PA++

品牌所在地：美國

HK$172.5／50g

萬寧售價：$179.90

Ultrasun 抗光老化低敏防曬乳面霜

SPF 30

PA+++

品牌所在地：瑞士

HK$169／50mL

HKTVmall售價：$225.00



Coppertone 水寶寶嬰幼兒輕薄防曬露

SPF 50

品牌所在地：美國

價格：HK$159.9／177mL



ANESSA 極防水美肌UV乳液

SPF 50+

PA ++++

品牌所在地：日本

HK$209／60mL

官方售價：$219.00

Fotoprotector Isdin 多維光護沁融水感防曬液

SPF 50+

品牌所在地：西班牙

HK$107／30mL

龍豐售價：$108.00



DECORTÉ 多重防曬乳

SPF 50+

PA ++++

品牌所在地：日本

HK$210／35mL

HKTVMall售價：$225.00

日本《LDK》16款面部防曬霜比拼

日本知名家品雜誌《LDK the Beauty》與專業人士，早前針對市面16款熱門面部防曬霜進行比較測試，從防曬效能、成分到使用體驗，為大家選出兼具高效防護力，以及親膚性的優質防曬產品。

《LDK》指出，挑選防曬霜時應根據實際使用情況來決定合適的防曬系數。若是日常短時間外出，例如上班、散步或附近購物，SPF30搭配PA+++的產品已能提供足夠保護；然而當遇到陽光強烈或需要長時間戶外活動時，則建議選擇SPF30以上且PA++++的高係數防曬，以確保肌膚免受紫外線侵害。

詳細產品名單如下（由低至高評分排列）：

第16名

INNISFREE Green Tea Hyaluronic Sun Serum

$126（日圓兌港幣）

評級：C

防曬能力：3

成分：3.5

抗脫落：2

使用感：3

美肌功效：0

防水性：0

總分：2.69



第15名

Torriden Dive In Moisture Sun Cream

$119（日圓兌港幣）

評級：C

防曬能力：4.5

成分：3.5

抗脫落：1

使用感：3

美肌功效：0

防水性：0

總分：2.84



第14名

RMK UV Face Protector Enhancer

$208（日圓兌港幣）

評級：C

防曬能力：4

成分：3

抗脫落：1.5

使用感：4

美肌功效：5

防水性：0

總分：3.03



第13名

SHIRORU Crystal Wrinkle UV Day Cream

$179（日圓兌港幣）

評級：B

防曬能力：4

成分：4

抗脫落：1.5

使用感：4

美肌功效：0

防水性：0

總分：3.12



第12名

unlabel LAB Vitamin C Tone Up UV Derma Serum

$82（日圓兌港幣）

評級：B

防曬能力：4.5

成分：4.5

抗脫落：1

使用感：3.5

美肌功效：0

防水性：0

總分：3.13



第11名

SRICHAND Sun Lotion W

$16（日圓兌港幣）

評級：B

防曬能力：4.5

成分：4

抗脫落：1.5

使用感：3.5

美肌功效：0

防水性：0

總分：3.17



第9名

LUNASOL Glow Day Serum UV

$281（日圓兌港幣）

評級：B

防曬能力：2.5

成分：3.5

抗脫落：3

使用感：4.5

美肌功效：5

防水性：0

總分：3.22



第9名

SRICHAND Sun Lotion A

$16（日圓兌港幣）

評級：B

防曬能力：4

成分：4

抗脫落：1.5

使用感：4.5

美肌功效：0

防水性：0

總分：3.22



第8名

FAS The Black Day Cream

$361（日圓兌港幣）

評級：B

防曬能力：3

成分：4

抗脫落：3

使用感：4.5

美肌功效：5

防水性：0

總分：3.46



第7名

SOFINA iP Skin Care UV 03 Brightening

$158（日圓兌港幣）

評級：B

防曬能力：4.5

成分：4

抗脫落：3

使用感：3

美肌功效：0

防水性：0

總分：3.51



第6名

Mediplus UV Milky Gel

$180（日圓兌港幣）

評級：B

防曬能力：3.5

成分：4

抗脫落：4.5

使用感：3

美肌功效：0

防水性：0

總分：3.65



第5名

POLA 美白精華 UV

$289（日圓兌港幣）

評級：B

防曬能力：4

成分：4

抗脫落：2.5

使用感：5

美肌功效：5

防水性：0

總分：3.70



第4名

Upt Moist UV Essence

$132（日圓兌港幣）

評級：B

防曬能力：4.5

成分：4.5

抗脫落：2.5

使用感：4

美肌功效：5

防水性：0

總分：3.75



第3名

ETVOS 礦物質UV水感防護霜

$207（日圓兌港幣）

評級：A

防曬能力：3.5

成分：5

抗脫落：5

使用感：3

美肌功效：0

防水性：0

總分：3.99



第2名

ANESSA全效濾光活膚UV乳液

$163（日圓兌港幣）

評級：A

防曬能力：4.5

成分：4

抗脫落：4

使用感：3.5

美肌功效：5

防水性：5

總分：4.09



第1名

SKN REMED Derma Serum UV

$162（日圓兌港幣）

評級：A

防曬能力：4

成分：5

抗脫落：5

使用感：3

美肌功效：0

防水性：5

總分：4.23

資料來源：《LDK》

【3款A級】防曬面霜推薦

在這次《LDK》評測中，有3款產品以綜合優異表現奪得A級評價，分別是：

● SKN REMED Derma Serum UV

● ANESSA全效濾光活膚UV乳液

● ETVOS 礦物質UV水感防護霜

其中獲得最高分的SKN REMED Derma Serum UV，被評含有兩種活性成分，可呵護乾燥的皮膚並防止紫外線傷害，防水性極佳，獲評「最值得推薦」。

選購及使用防曬貼士

消委會提醒市民，在日常生活中應盡量避免皮膚曝曬，減低紫外線對皮膚的傷害。另在選購及使用防曬產品時，可留意以下幾點：

● 應細閱當中成分會否導致過敏，如果有皮膚敏感病史或濕疹，可考慮選用物理性防曬，減低過敏的風險。

● SPF50的防曬產品基本上可為皮膚提供98%保護，SPF數值太高反而有機會堵塞毛孔或引起皮膚過敏。

● 進行戶外活動前，應參考天文台每日公布的紫外線指數，並按活動類型、時間，選擇合適的防曬產品。

● 按產品標示的適當用量塗抹，以臉部面積而言，塗抹量約為1茶匙左右，最好每隔2至3小時補充防曬。

● 使用防曬產品後，應該按包裝指示，使用卸妝液或洗面產品清洗，以防殘留物質影響皮膚健康。

● 注意產品的有效日期，若已過期便須丟棄，以免因開封後存放太長時間。