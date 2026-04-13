產品測試︱消委會測試30款防曬：6款獲滿分高效抗UV，$68 Nivea跟$520 Chanel同分！
夏天要和陽光玩游戲就更加要做好防曬！消委會測試30款日常防曬乳液，包括14款SPF值數標示為「SPF30至50」高度保護防曬產品，及16款防曬系數為SPF50+極高保護防曬產品。測試結果有6款獲得5分滿分評價，其中一款開架品牌售價$68，媲美$520專櫃防曬，兩者價錢相差逾7倍。
14款SPF30至50（高度保護）防曬樣本比拼
消委會第528期《選擇》月刊指出，市面上的防曬主要分為物理性防曬、化學性防曬，以及混合性防曬。物理性防曬產品性質相對溫和，較少機會造成敏感，但顏色偏白質地黏稠， 較難平均地塗抹；化學性防曬產品質地稀薄，塗後感覺清爽，惟對皮膚或眼部的刺激可能較大，較容易引致過敏。
消委會分別根據國際標準ISO24444:2010防曬系數（Sun Protection Factor SPF）-皮膚測試標準和ISO 24443:2012體外UVA遮光防護測試標準進行評測，並按歐盟《化妝品條例 》進行分析。結果發現，有超過8成的樣本防曬，未能達到產品所標示的SPF防曬值數。
而在14款高度保護防曬產品中，僅6款測試的SPF值數是高於或者等於產品上標示的SPF數值；亦只有4款獲得總分5分。詳細產品名單如下（由低至高評分排列）：
SPF30至50（高度保護）防曬產品
Sofina - 高保濕活膚防曬乳液 SOFINA beaute UV cut emulsion
大約售價：$130
產地：日本
標示重量／容量：30g
測試SPF值：12.9
總評：2星
Curél - 輕透清爽防曬水凝乳液 UV Protection Essence
大約售價：$180
產地：日本
標示重量／容量：50g
測試SPF值：9.8
總評：2星
ÍPSA - 抗敏防曬保護霜 PROTECTOR SENSITIVE
大約售價：$280
產地：日本
標示重量／容量：30g
測試SPF值：16.9
總評：2.5星
Suisse Programme - 瑞士葆麗美 SUN BLOCK LOTION FACE & BODY
大約售價：$192
產地：瑞士
標示重量／容量：50ml
測試SPF值：24.3
總評：3.5星
Olay - 輕透隔離防曬乳液 White Radiance Ultra UV Protective Fluid
大約售價：$139
產地：／
標示重量／容量：40ml
測試SPF值：33.4
總評：3.5星
Estée Lauder - Perfectionist Pro Multi defense UV liquid
大約售價：$430
產地：比利時
標示重量／容量：30ml
測試SPF值：30.1
總評：3.5星
Cosme Decorté - COSME DECORTÉ AQMW EXTRA PROTECTION（SPF40 PA++）
大約售價：$550
產地：日本
標示重量／容量：52ml／2.1oz.
測試SPF值：38.6
總評：3.5星
Lancôme - UV Expert Youth Shield Aqua gel
大約售價：$505
產地：日本
標示重量／容量：30ml
測試SPF值：43.3
總評：4星
SkinCeuticals - BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30
大約售價：$240
產地：法國
標示重量／容量：30ml
測試SPF值：37.3
總評：4.5星
Apivita - 平衡油脂防曬面霜 Oil Balance Light Texture Face Cream SPF 30 - High Protection
大約售價：$320
產地：希臘
標示重量／容量：50ml
測試SPF值：26.9
總評：4.5星
Vichy - 清爽保濕防曬日霜 UV Protect Skin Defense Daily Care
大約售價：$240
產地：法國
標示重量／容量：40ml
測試SPF值：58.8
總評：5星
SebaMed 施巴 - Multi-Protect sun lotion
大約售價：$206
產地：德國
標示重量／容量：150ml
測試SPF值：58
總評：5星
Nivea - 冰感防曬乳液SPF50 SUN Protect ＆ Refresh Refreshing Sun Lotion SPF50
大約售價：$68
產地：泰國
標示重量／容量：125ml
測試SPF值：64.6
總評：5星
Chanel - UV Essentiel Protection Globale Complete Protection UV Pollution
大約售價：$520
產地：法國
標示重量／容量：30ml／1fl.oz.
測試SPF值：65.9
總評：5星
資料來源：消委會
【4款獲滿分】SPF30至50防曬樣本
1. CHANEL UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution
2. NIVEA 冰感防曬乳液 SPF50 SUN Protect & Refresh Refreshing Sun Lotion SPF50
3. SebaMed Multi protect sun lotion
4. Vichy 清爽保濕防曬日霜 UV Protect Skin Defense Daily Care
16款SPF50+（極高度保護）防曬樣本比拼
而在16款極高度保護防曬產品中，消委會發現只有「Bioderma高效輕爽防曬乳液」完全符合歐盟要求，防曬產品測試的SPF值數為87.2，是所有防曬產品中最高。詳細產品名單如下（由低至高評分排列）：
SPF50+（極高度保護）防曬產品
Bio-Essence - 水感舒緩防曬保濕霜 Bio-Water Sensitive pH Sunscreen SPF50+ PA++ （Hydrating）
大約售價：$158
產地：馬來西亞
標示重量／容量：40ml
測試SPF值：11.7
總評：1.5星
Fancl - 高效防曬露 Sunguard 50+ Protect
大約售價：$168
產地：日本
標示重量／容量：60ml
測試SPF值：14.3
總評：2星
Shiseido - Perfect UV Protector H
大約售價：$340
產地：日本
標示重量／容量：50ml
測試SPF值：43.9
總評：2.5星
Kosé - KOSÉ COSMEPORT SUNCUT UV GEL（SPF50+ PA++++）
大約售價：$110
產地：日本
標示重量／容量：100g
測試SPF值：27.7
總評：3星
SUNPLAY - 超保濕水感防曬露 SUNPLAY SKIN AQUA UV SUPER MOISTURE GEL
大約售價：$76
產地：中國
標示重量／容量：80g
測試SPF值：44.1
總評：3.5星
Innisfree - Daily Mild Sunscreen SPF50+ PA++++
大約售價：$80
產地：韓國
標示重量／容量：50ml
測試SPF值：30.6
總評：3.5星
Eau Thermale Avène - 高效礦物防曬乳SPF50+ Mineral Lotion SPF50+
大約售價：$280
產地：法國
標示重量／容量：100ml
測試SPF值：44.7
總評：3.5星
Dermacept - Vitamin C Multi-Protect UV milk
大約售價：$320
產地：日本
標示重量／容量：30ml
測試SPF值：43.1
總評：3.5星
Anessa - Perfect UV Sunscreen Mild Milk <For sensitive skin>
大約售價：$219
產地：日本
標示重量／容量：60ml
測試SPF值：44.9
總評：3.5星
Laneige - Watery Sun Cream
大約售價：$190
產地：韓國
標示重量／容量：50ml
測試SPF值：47.8
總評：4星
La Roche-Posay - Anthelios XL Dry Touch Gel Cream 全效啞緻清爽防曬乳
大約售價：$223
產地：法國
標示重量／容量：50ml
測試SPF值：37.6
總評：4星
Bioré - Bioré水凝長效保濕防曬乳
大約售價：$99.9
產地：日本
標示重量／容量：50g
測試SPF值：56.1
總評：4星
Neutrogena - Fine Fairness Multi-protect UV fluid 細白活肌防曬隔離乳
大約售價：$160
產地：韓國
標示重量／容量：30ml
測試SPF值：53.7
總評：4.5星
ALLIE - ALLIE EX UV 高效防曬水凝乳 ALLIE EX UV Protector Gel
大約售價：$189
產地：日本
標示重量／容量：90g
測試SPF值：61.7
總評：4.5星
Cancer Council AU Sensitive Sunscreen
大約售價：$98
產地：澳洲
標示重量／容量：110ml
測試SPF值：58.4
總評：5星
Bioderma - 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF50+
大約售價：$220
產地：法國
標示重量／容量：40ml
測試SPF值：87.2
總評：5星
資料來源：消委會
【2款獲滿分】SPF50+防曬樣本
1. BIODERMA 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+
2. Cancer Council AU 敏感型防曬霜 SPF50+ Broad spectrum UVA protection
消委會6款5星滿分防曬產品
Chanel - UV Essentiel Protection Globale Complete Protection UV Pollution
SPF50／$520／PA++++
總評：5分
Nivea - 冰感防曬乳液
SPF50／$68／PA++++
總評：5分
SebaMed - 防曬潤膚露
SPF50／$206／UVA24
總評：5分
Vichy - 清爽水潤防曬日霜
SPF50／$450／PA++++
總評：5分
Bioderma - Photoderm 高效輕爽防曬乳液
SPF50+／$220／UVA24
總評：5分
Cancer Council AU - 敏感型防曬霜
SPF50+／$139／Broad spectrum UVA protection
總評：5分
4款4.5星高分防曬
有4款防曬獲得不俗的評價，有4.5星高分，包括：
1. Apivita 平衡油脂防曬面霜Oil Balance Light Texture Face Cream SPF 30 - High Protection
測試SPF值：26.9
2. SkinCeuticals BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30
測試SPF值：37.3
3. ALLIE EX UV高效防曬水凝乳
測試SPF值：61.7
4. Neutrogena Fine Fairness Multi-protect UV fluid 細白活肌防曬隔離乳
測試SPF值：53.7
其中「ALLIE EX UV高效防曬水凝乳」SPF值量為SPF61.7，達到歐盟標準的SPF60數值。
水中銀8款無毒安全防曬霜
水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀），早前為市面24款防曬霜產品樣本進行檢測，發現眾多防曬霜含有多種類雌激素成分，如較常見的防紫外線化學成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯」、「丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷」及「二苯酮-3」。世界衛生組織與聯合國已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病，如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。
測試樣本中有8款被評為「品質卓越」，通過毒性測試，可放心使用：
W.LAB 水光防曬啫喱
SPF50+
PA+++
品牌所在地：韓國
HK$90／50mL
淘寶售價：$68
* 此商品僅於淘寶有售
Bioré 水凝長效保濕防曬乳
SPF 50+
PA ++++
品牌所在地：日本
HK$84.9／50g
莎莎售價：$69.90
OLAY Total Effects 7 In One Anti-Aging Moisturizer With Sunscreen
SPF 15
PA++
品牌所在地：美國
HK$172.5／50g
萬寧售價：$179.90
Ultrasun 抗光老化低敏防曬乳面霜
SPF 30
PA+++
品牌所在地：瑞士
HK$169／50mL
HKTVmall售價：$225.00
Coppertone 水寶寶嬰幼兒輕薄防曬露
SPF 50
品牌所在地：美國
價格：HK$159.9／177mL
ANESSA 極防水美肌UV乳液
SPF 50+
PA ++++
品牌所在地：日本
HK$209／60mL
官方售價：$219.00
Fotoprotector Isdin 多維光護沁融水感防曬液
SPF 50+
品牌所在地：西班牙
HK$107／30mL
龍豐售價：$108.00
DECORTÉ 多重防曬乳
SPF 50+
PA ++++
品牌所在地：日本
HK$210／35mL
HKTVMall售價：$225.00
日本《LDK》16款面部防曬霜比拼
日本知名家品雜誌《LDK the Beauty》與專業人士，早前針對市面16款熱門面部防曬霜進行比較測試，從防曬效能、成分到使用體驗，為大家選出兼具高效防護力，以及親膚性的優質防曬產品。
《LDK》指出，挑選防曬霜時應根據實際使用情況來決定合適的防曬系數。若是日常短時間外出，例如上班、散步或附近購物，SPF30搭配PA+++的產品已能提供足夠保護；然而當遇到陽光強烈或需要長時間戶外活動時，則建議選擇SPF30以上且PA++++的高係數防曬，以確保肌膚免受紫外線侵害。
詳細產品名單如下（由低至高評分排列）：
第16名
INNISFREE Green Tea Hyaluronic Sun Serum
$126（日圓兌港幣）
評級：C
防曬能力：3
成分：3.5
抗脫落：2
使用感：3
美肌功效：0
防水性：0
總分：2.69
第15名
Torriden Dive In Moisture Sun Cream
$119（日圓兌港幣）
評級：C
防曬能力：4.5
成分：3.5
抗脫落：1
使用感：3
美肌功效：0
防水性：0
總分：2.84
第14名
RMK UV Face Protector Enhancer
$208（日圓兌港幣）
評級：C
防曬能力：4
成分：3
抗脫落：1.5
使用感：4
美肌功效：5
防水性：0
總分：3.03
第13名
SHIRORU Crystal Wrinkle UV Day Cream
$179（日圓兌港幣）
評級：B
防曬能力：4
成分：4
抗脫落：1.5
使用感：4
美肌功效：0
防水性：0
總分：3.12
第12名
unlabel LAB Vitamin C Tone Up UV Derma Serum
$82（日圓兌港幣）
評級：B
防曬能力：4.5
成分：4.5
抗脫落：1
使用感：3.5
美肌功效：0
防水性：0
總分：3.13
第11名
SRICHAND Sun Lotion W
$16（日圓兌港幣）
評級：B
防曬能力：4.5
成分：4
抗脫落：1.5
使用感：3.5
美肌功效：0
防水性：0
總分：3.17
第9名
LUNASOL Glow Day Serum UV
$281（日圓兌港幣）
評級：B
防曬能力：2.5
成分：3.5
抗脫落：3
使用感：4.5
美肌功效：5
防水性：0
總分：3.22
第9名
SRICHAND Sun Lotion A
$16（日圓兌港幣）
評級：B
防曬能力：4
成分：4
抗脫落：1.5
使用感：4.5
美肌功效：0
防水性：0
總分：3.22
第8名
FAS The Black Day Cream
$361（日圓兌港幣）
評級：B
防曬能力：3
成分：4
抗脫落：3
使用感：4.5
美肌功效：5
防水性：0
總分：3.46
第7名
SOFINA iP Skin Care UV 03 Brightening
$158（日圓兌港幣）
評級：B
防曬能力：4.5
成分：4
抗脫落：3
使用感：3
美肌功效：0
防水性：0
總分：3.51
第6名
Mediplus UV Milky Gel
$180（日圓兌港幣）
評級：B
防曬能力：3.5
成分：4
抗脫落：4.5
使用感：3
美肌功效：0
防水性：0
總分：3.65
第5名
POLA 美白精華 UV
$289（日圓兌港幣）
評級：B
防曬能力：4
成分：4
抗脫落：2.5
使用感：5
美肌功效：5
防水性：0
總分：3.70
第4名
Upt Moist UV Essence
$132（日圓兌港幣）
評級：B
防曬能力：4.5
成分：4.5
抗脫落：2.5
使用感：4
美肌功效：5
防水性：0
總分：3.75
第3名
ETVOS 礦物質UV水感防護霜
$207（日圓兌港幣）
評級：A
防曬能力：3.5
成分：5
抗脫落：5
使用感：3
美肌功效：0
防水性：0
總分：3.99
第2名
ANESSA全效濾光活膚UV乳液
$163（日圓兌港幣）
評級：A
防曬能力：4.5
成分：4
抗脫落：4
使用感：3.5
美肌功效：5
防水性：5
總分：4.09
第1名
SKN REMED Derma Serum UV
$162（日圓兌港幣）
評級：A
防曬能力：4
成分：5
抗脫落：5
使用感：3
美肌功效：0
防水性：5
總分：4.23
資料來源：《LDK》
【3款A級】防曬面霜推薦
在這次《LDK》評測中，有3款產品以綜合優異表現奪得A級評價，分別是：
● SKN REMED Derma Serum UV
● ANESSA全效濾光活膚UV乳液
● ETVOS 礦物質UV水感防護霜
其中獲得最高分的SKN REMED Derma Serum UV，被評含有兩種活性成分，可呵護乾燥的皮膚並防止紫外線傷害，防水性極佳，獲評「最值得推薦」。
選購及使用防曬貼士
消委會提醒市民，在日常生活中應盡量避免皮膚曝曬，減低紫外線對皮膚的傷害。另在選購及使用防曬產品時，可留意以下幾點：
● 應細閱當中成分會否導致過敏，如果有皮膚敏感病史或濕疹，可考慮選用物理性防曬，減低過敏的風險。
● SPF50的防曬產品基本上可為皮膚提供98%保護，SPF數值太高反而有機會堵塞毛孔或引起皮膚過敏。
● 進行戶外活動前，應參考天文台每日公布的紫外線指數，並按活動類型、時間，選擇合適的防曬產品。
● 按產品標示的適當用量塗抹，以臉部面積而言，塗抹量約為1茶匙左右，最好每隔2至3小時補充防曬。
● 使用防曬產品後，應該按包裝指示，使用卸妝液或洗面產品清洗，以防殘留物質影響皮膚健康。
● 注意產品的有效日期，若已過期便須丟棄，以免因開封後存放太長時間。
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