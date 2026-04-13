歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
五月
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》 尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
推介度：
22/05/2026 - 24/05/2026
23
三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻 西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
大型盛事 展覽
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+...
推介度：
23/03/2026 - 21/06/2026
免費
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
產品測試︱消委會測試30款防曬：6款獲滿分高效抗UV，$68 Nivea跟$520 Chanel同分！
消委會
健康Tips

產品測試︱消委會測試30款防曬：6款獲滿分高效抗UV，$68 Nivea跟$520 Chanel同分！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　夏天要和陽光玩游戲就更加要做好防曬！消委會測試30款日常防曬乳液，包括14款SPF值數標示為「SPF30至50」高度保護防曬產品，及16款防曬系數為SPF50+極高保護防曬產品。測試結果有6款獲得5分滿分評價，其中一款開架品牌售價$68，媲美$520專櫃防曬，兩者價錢相差逾7倍。

 

14款SPF30至50（高度保護）防曬樣本比拼

 

　　消委會第528期《選擇》月刊指出，市面上的防曬主要分為物理性防曬、化學性防曬，以及混合性防曬。物理性防曬產品性質相對溫和，較少機會造成敏感，但顏色偏白質地黏稠， 較難平均地塗抹；化學性防曬產品質地稀薄，塗後感覺清爽，惟對皮膚或眼部的刺激可能較大，較容易引致過敏。

 

　　消委會分別根據國際標準ISO24444:2010防曬系數（Sun Protection Factor SPF）-皮膚測試標準和ISO 24443:2012體外UVA遮光防護測試標準進行評測，並按歐盟《化妝品條例 》進行分析。結果發現，有超過8成的樣本防曬，未能達到產品所標示的SPF防曬值數。

 

消委會防曬推薦︱消委會測試30款防曬6款獲滿分　SPF50高效抗UV最平$68媲美$520專櫃防曬

 

　　而在14款高度保護防曬產品中，僅6款測試的SPF值數是高於或者等於產品上標示的SPF數值；亦只有4款獲得總分5分。詳細產品名單如下（由低至高評分排列）：

 

SPF30至50（高度保護）防曬產品                            
                            

Sofina - 高保濕活膚防曬乳液 SOFINA beaute UV cut emulsion                            
大約售價：$130                            
產地：日本                            
標示重量／容量：30g                            
測試SPF值：12.9                            
總評：2星                            
                            
Curél - 輕透清爽防曬水凝乳液 UV Protection Essence                            
大約售價：$180                            
產地：日本                            
標示重量／容量：50g                            
測試SPF值：9.8                            
總評：2星                            
                            
ÍPSA - 抗敏防曬保護霜 PROTECTOR SENSITIVE                            
大約售價：$280                            
產地：日本                            
標示重量／容量：30g                            
測試SPF值：16.9                            
總評：2.5星                            
                            
Suisse Programme - 瑞士葆麗美 SUN BLOCK LOTION FACE &amp; BODY                            
大約售價：$192                            
產地：瑞士                            
標示重量／容量：50ml                            
測試SPF值：24.3                            
總評：3.5星                            
                            
Olay - 輕透隔離防曬乳液 White Radiance Ultra UV Protective Fluid                            
大約售價：$139                            
產地：／                            
標示重量／容量：40ml                            
測試SPF值：33.4                            
總評：3.5星                            
                            
Estée Lauder - Perfectionist Pro Multi defense UV liquid                            
大約售價：$430                            
產地：比利時                            
標示重量／容量：30ml                            
測試SPF值：30.1                            
總評：3.5星                            
                            
Cosme Decorté - COSME DECORTÉ AQMW EXTRA PROTECTION（SPF40 PA++）                            
大約售價：$550                            
產地：日本                            
標示重量／容量：52ml／2.1oz.                            
測試SPF值：38.6                            
總評：3.5星                            
                            
Lancôme - UV Expert Youth Shield Aqua gel                            
大約售價：$505                            
產地：日本                            
標示重量／容量：30ml                            
測試SPF值：43.3                            
總評：4星                            
                            
SkinCeuticals - BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30                            
大約售價：$240                            
產地：法國                            
標示重量／容量：30ml                            
測試SPF值：37.3                            
總評：4.5星                            
                            
Apivita - 平衡油脂防曬面霜 Oil Balance Light Texture Face Cream SPF 30 - High Protection                            
大約售價：$320                            
產地：希臘                            
標示重量／容量：50ml                            
測試SPF值：26.9                            
總評：4.5星                            
                            
Vichy - 清爽保濕防曬日霜 UV Protect Skin Defense Daily Care                            
大約售價：$240                            
產地：法國                            
標示重量／容量：40ml                            
測試SPF值：58.8                            
總評：5星                            
                            
SebaMed 施巴 - Multi-Protect sun lotion                            
大約售價：$206                            
產地：德國                            
標示重量／容量：150ml                            
測試SPF值：58                            
總評：5星                            
                            
Nivea - 冰感防曬乳液SPF50 SUN Protect ＆ Refresh Refreshing Sun Lotion SPF50                            
大約售價：$68                            
產地：泰國                            
標示重量／容量：125ml                            
測試SPF值：64.6                            
總評：5星                            
                            
Chanel - UV Essentiel Protection Globale Complete Protection UV Pollution                            
大約售價：$520                            
產地：法國                            
標示重量／容量：30ml／1fl.oz.                            
測試SPF值：65.9                            
總評：5星                            

 

資料來源：消委會                            

【4款獲滿分】SPF30至50防曬樣本

 

1. CHANEL UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution

2. NIVEA 冰感防曬乳液 SPF50 SUN Protect & Refresh Refreshing Sun Lotion SPF50

3. SebaMed Multi protect sun lotion

4. Vichy 清爽保濕防曬日霜 UV Protect Skin Defense Daily Care

 

16款SPF50+（極高度保護）防曬樣本比拼

 

　　而在16款極高度保護防曬產品中，消委會發現只有「Bioderma高效輕爽防曬乳液」完全符合歐盟要求，防曬產品測試的SPF值數為87.2，是所有防曬產品中最高。詳細產品名單如下（由低至高評分排列）：

 

SPF50+（極高度保護）防曬產品                            

                       

Bio-Essence - 水感舒緩防曬保濕霜 Bio-Water Sensitive pH Sunscreen SPF50+ PA++ （Hydrating）                            
大約售價：$158                            
產地：馬來西亞                            
標示重量／容量：40ml                            
測試SPF值：11.7                            
總評：1.5星                            
                            
Fancl - 高效防曬露 Sunguard 50+ Protect                            
大約售價：$168                            
產地：日本                            
標示重量／容量：60ml                            
測試SPF值：14.3                            
總評：2星                            
                            
Shiseido - Perfect UV Protector H                            
大約售價：$340                            
產地：日本                            
標示重量／容量：50ml                            
測試SPF值：43.9                            
總評：2.5星                            
                            
Kosé - KOSÉ COSMEPORT SUNCUT UV GEL（SPF50+ PA++++）                            
大約售價：$110                            
產地：日本                            
標示重量／容量：100g                            
測試SPF值：27.7                            
總評：3星                            
                            
SUNPLAY - 超保濕水感防曬露 SUNPLAY SKIN AQUA UV SUPER MOISTURE GEL                            
大約售價：$76                            
產地：中國                            
標示重量／容量：80g                            
測試SPF值：44.1                            
總評：3.5星                            
                            
Innisfree - Daily Mild Sunscreen SPF50+ PA++++                            
大約售價：$80                            
產地：韓國                            
標示重量／容量：50ml                            
測試SPF值：30.6                            
總評：3.5星                            
                            
Eau Thermale Avène - 高效礦物防曬乳SPF50+ Mineral Lotion SPF50+                            
大約售價：$280                            
產地：法國                            
標示重量／容量：100ml                            
測試SPF值：44.7                            
總評：3.5星                            
                            
Dermacept - Vitamin C Multi-Protect UV milk                            
大約售價：$320                            
產地：日本                            
標示重量／容量：30ml                            
測試SPF值：43.1                            
總評：3.5星                            
                            
Anessa - Perfect UV Sunscreen Mild Milk <For sensitive skin>                            
大約售價：$219                            
產地：日本                            
標示重量／容量：60ml                            
測試SPF值：44.9                            
總評：3.5星                            
                            
Laneige - Watery Sun Cream                            
大約售價：$190                            
產地：韓國                            
標示重量／容量：50ml                            
測試SPF值：47.8                            
總評：4星                            
                            
La Roche-Posay - Anthelios XL Dry Touch Gel Cream 全效啞緻清爽防曬乳                            
大約售價：$223                            
產地：法國                            
標示重量／容量：50ml                            
測試SPF值：37.6                            
總評：4星                            
                            
Bioré - Bioré水凝長效保濕防曬乳                            
大約售價：$99.9                            
產地：日本                            
標示重量／容量：50g                            
測試SPF值：56.1                            
總評：4星                            
                            
Neutrogena - Fine Fairness Multi-protect UV fluid 細白活肌防曬隔離乳                            
大約售價：$160                            
產地：韓國                            
標示重量／容量：30ml                            
測試SPF值：53.7                            
總評：4.5星                            

ALLIE - ALLIE EX UV 高效防曬水凝乳 ALLIE EX UV Protector Gel                            
大約售價：$189                            
產地：日本                            
標示重量／容量：90g                            
測試SPF值：61.7                            
總評：4.5星                            
                            
Cancer Council AU Sensitive Sunscreen                            
大約售價：$98                            
產地：澳洲                           
標示重量／容量：110ml                            
測試SPF值：58.4                            
總評：5星                            
                            
Bioderma - 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF50+                            
大約售價：$220                            
產地：法國                            
標示重量／容量：40ml                            
測試SPF值：87.2                            
總評：5星                            

 

資料來源：消委會                            

 

【2款獲滿分】SPF50+防曬樣本

 

1. BIODERMA 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+

2. Cancer Council AU 敏感型防曬霜 SPF50+ Broad spectrum UVA protection

 

消委會6款5星滿分防曬產品

 

Chanel - UV Essentiel Protection Globale Complete Protection UV Pollution

SPF50／$520／PA++++

總評：5分

 

Nivea - 冰感防曬乳液

SPF50／$68／PA++++

總評：5分

 

SebaMed - 防曬潤膚露

SPF50／$206／UVA24

總評：5分

 

Vichy - 清爽水潤防曬日霜

SPF50／$450／PA++++

總評：5分

 

Bioderma - Photoderm 高效輕爽防曬乳液

SPF50+／$220／UVA24

總評：5分

 

Cancer Council AU - 敏感型防曬霜

SPF50+／$139／Broad spectrum UVA protection

總評：5分

 

4款4.5星高分防曬

 

　　有4款防曬獲得不俗的評價，有4.5星高分，包括：

 

1. Apivita 平衡油脂防曬面霜Oil Balance Light Texture Face Cream SPF 30 - High Protection

測試SPF值：26.9

 

2. SkinCeuticals BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30

測試SPF值：37.3

 

3. ALLIE EX UV高效防曬水凝乳

測試SPF值：61.7

 

4. Neutrogena Fine Fairness Multi-protect UV fluid 細白活肌防曬隔離乳

測試SPF值：53.7

 

　　其中「ALLIE EX UV高效防曬水凝乳」SPF值量為SPF61.7，達到歐盟標準的SPF60數值。

 

水中銀8款無毒安全防曬霜

 

　　水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀），早前為市面24款防曬霜產品樣本進行檢測，發現眾多防曬霜含有多種類雌激素成分，如較常見的防紫外線化學成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯」、「丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷」及「二苯酮-3」。世界衛生組織與聯合國已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病，如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

 

　　測試樣本中有8款被評為「品質卓越」，通過毒性測試，可放心使用：

   

W.LAB 水光防曬啫喱                
SPF50+                
PA+++                
品牌所在地：韓國                
HK$90／50mL                
淘寶售價：$68                
* 此商品僅於淘寶有售                
                
Bioré 水凝長效保濕防曬乳                
SPF 50+                
PA ++++                
品牌所在地：日本                
HK$84.9／50g                
莎莎售價：$69.90                
                
OLAY Total Effects 7 In One Anti-Aging Moisturizer With Sunscreen                
SPF 15                
PA++                
品牌所在地：美國                
HK$172.5／50g                
萬寧售價：$179.90                

Ultrasun 抗光老化低敏防曬乳面霜                
SPF 30                
PA+++                
品牌所在地：瑞士                
HK$169／50mL                
HKTVmall售價：$225.00                
                
Coppertone 水寶寶嬰幼兒輕薄防曬露                
SPF 50                
品牌所在地：美國                
價格：HK$159.9／177mL                
                
ANESSA 極防水美肌UV乳液                
SPF 50+                
PA ++++                
品牌所在地：日本                
HK$209／60mL                
官方售價：$219.00                

Fotoprotector Isdin 多維光護沁融水感防曬液                
SPF 50+                
品牌所在地：西班牙                
HK$107／30mL                
龍豐售價：$108.00                
                
DECORTÉ 多重防曬乳                
SPF 50+                
PA ++++                
品牌所在地：日本                
HK$210／35mL                
HKTVMall售價：$225.00                

 

日本《LDK》16款面部防曬霜比拼

 

　　日本知名家品雜誌《LDK the Beauty》與專業人士，早前針對市面16款熱門面部防曬霜進行比較測試，從防曬效能、成分到使用體驗，為大家選出兼具高效防護力，以及親膚性的優質防曬產品。

 

　　《LDK》指出，挑選防曬霜時應根據實際使用情況來決定合適的防曬系數。若是日常短時間外出，例如上班、散步或附近購物，SPF30搭配PA+++的產品已能提供足夠保護；然而當遇到陽光強烈或需要長時間戶外活動時，則建議選擇SPF30以上且PA++++的高係數防曬，以確保肌膚免受紫外線侵害。

 

詳細產品名單如下（由低至高評分排列）：

 

第16名        
INNISFREE Green Tea Hyaluronic Sun Serum        
$126（日圓兌港幣）        
評級：C        
防曬能力：3        
成分：3.5        
抗脫落：2        
使用感：3        
美肌功效：0        
防水性：0        
總分：2.69        
        
第15名        
Torriden Dive In Moisture Sun Cream        
$119（日圓兌港幣）        
評級：C        
防曬能力：4.5        
成分：3.5        
抗脫落：1        
使用感：3        
美肌功效：0        
防水性：0        
總分：2.84        
        
第14名        
RMK UV Face Protector Enhancer        
$208（日圓兌港幣）        
評級：C        
防曬能力：4        
成分：3        
抗脫落：1.5        
使用感：4        
美肌功效：5        
防水性：0        
總分：3.03        
        
第13名        
SHIRORU Crystal Wrinkle UV Day Cream        
$179（日圓兌港幣）        
評級：B        
防曬能力：4        
成分：4        
抗脫落：1.5        
使用感：4        
美肌功效：0        
防水性：0        
總分：3.12        
        
第12名        
unlabel LAB Vitamin C Tone Up UV Derma Serum        
$82（日圓兌港幣）        
評級：B        
防曬能力：4.5        
成分：4.5        
抗脫落：1        
使用感：3.5        
美肌功效：0        
防水性：0        
總分：3.13        
        
第11名        
SRICHAND Sun Lotion W        
$16（日圓兌港幣）        
評級：B        
防曬能力：4.5        
成分：4        
抗脫落：1.5        
使用感：3.5        
美肌功效：0        
防水性：0        
總分：3.17        
        
第9名        
LUNASOL Glow Day Serum UV        
$281（日圓兌港幣）        
評級：B        
防曬能力：2.5        
成分：3.5        
抗脫落：3        
使用感：4.5        
美肌功效：5        
防水性：0        
總分：3.22        
        
第9名        
SRICHAND Sun Lotion A        
$16（日圓兌港幣）        
評級：B        
防曬能力：4        
成分：4        
抗脫落：1.5        
使用感：4.5        
美肌功效：0        
防水性：0        
總分：3.22        
        
第8名        
FAS The Black Day Cream        
$361（日圓兌港幣）        
評級：B        
防曬能力：3        
成分：4        
抗脫落：3        
使用感：4.5        
美肌功效：5        
防水性：0        
總分：3.46        
        
第7名        
SOFINA iP Skin Care UV 03 Brightening        
$158（日圓兌港幣）        
評級：B        
防曬能力：4.5        
成分：4        
抗脫落：3        
使用感：3        
美肌功效：0        
防水性：0        
總分：3.51        
        
第6名        
Mediplus UV Milky Gel        
$180（日圓兌港幣）        
評級：B        
防曬能力：3.5        
成分：4        
抗脫落：4.5        
使用感：3        
美肌功效：0        
防水性：0        
總分：3.65        
        
第5名        
POLA 美白精華 UV        
$289（日圓兌港幣）        
評級：B        
防曬能力：4        
成分：4        
抗脫落：2.5        
使用感：5        
美肌功效：5        
防水性：0        
總分：3.70        
        
第4名        
Upt Moist UV Essence      
$132（日圓兌港幣）        
評級：B        
防曬能力：4.5        
成分：4.5        
抗脫落：2.5        
使用感：4        
美肌功效：5        
防水性：0        
總分：3.75        
        
第3名        
ETVOS 礦物質UV水感防護霜        
$207（日圓兌港幣）        
評級：A        
防曬能力：3.5        
成分：5        
抗脫落：5        
使用感：3        
美肌功效：0        
防水性：0        
總分：3.99        
        
第2名        
ANESSA全效濾光活膚UV乳液        
$163（日圓兌港幣）        
評級：A        
防曬能力：4.5        
成分：4        
抗脫落：4        
使用感：3.5        
美肌功效：5        
防水性：5        
總分：4.09        
        
第1名        
SKN REMED Derma Serum UV        
$162（日圓兌港幣）        
評級：A        
防曬能力：4        
成分：5        
抗脫落：5        
使用感：3        
美肌功效：0        
防水性：5        
總分：4.23        

 

資料來源：《LDK》

 

【3款A級】防曬面霜推薦

 

　　在這次《LDK》評測中，有3款產品以綜合優異表現奪得A級評價，分別是：

 

● SKN REMED Derma Serum UV

● ANESSA全效濾光活膚UV乳液

● ETVOS 礦物質UV水感防護霜

 

　　其中獲得最高分的SKN REMED Derma Serum UV，被評含有兩種活性成分，可呵護乾燥的皮膚並防止紫外線傷害，防水性極佳，獲評「最值得推薦」。

選購及使用防曬貼士

 

　　消委會提醒市民，在日常生活中應盡量避免皮膚曝曬，減低紫外線對皮膚的傷害。另在選購及使用防曬產品時，可留意以下幾點：

 

● 應細閱當中成分會否導致過敏，如果有皮膚敏感病史或濕疹，可考慮選用物理性防曬，減低過敏的風險。

● SPF50的防曬產品基本上可為皮膚提供98%保護，SPF數值太高反而有機會堵塞毛孔或引起皮膚過敏。

● 進行戶外活動前，應參考天文台每日公布的紫外線指數，並按活動類型、時間，選擇合適的防曬產品。

● 按產品標示的適當用量塗抹，以臉部面積而言，塗抹量約為1茶匙左右，最好每隔2至3小時補充防曬。

● 使用防曬產品後，應該按包裝指示，使用卸妝液或洗面產品清洗，以防殘留物質影響皮膚健康。

● 注意產品的有效日期，若已過期便須丟棄，以免因開封後存放太長時間。

 

Tags:#食用安全#防曬護理#消委會#美容#UVA#SPF
Add a comment ...Add a comment ...
家居衛生｜只洗枕頭套床單仍不夠，醫生揭1物品才是塵蟎細菌溫床
更多健康解「迷」文章
家居衛生｜只洗枕頭套床單仍不夠，醫生揭1物品才是塵蟎細菌溫床
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處