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中藥字典｜黃精補益脾肺腎，點解要九蒸九曬？中醫拆解服用宜忌及推薦食療
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中藥字典｜黃精補益脾肺腎，點解要九蒸九曬？中醫拆解服用宜忌及推薦食療

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　民間相傳，神農氏嘗百草時不幸中毒，昏倒在山路邊。在迷糊中，他隨手抓了一把身邊的草根嚼食，沒想到竟解了毒。由於這種草根既能飽腹又能補養身體，神農氏便將其命名為「黃精」，並稱之為「仙人餘糧」。

 

中藥字典｜黃精補益脾肺腎，點解要九蒸九曬？中醫拆解服用宜忌及推薦食療

生黃精不宜直接食用，易引起腸胃不適，圖為日常用經過九蒸九曬的飲片，口感甘甜，刺激性消失。

 

黃精的性味與功效

 

　　黃精為百合科多年生草本植物的根莖，主產於河南、河北、山東、內蒙古等地，以塊大、肥潤、色黃、斷面呈角質透明者為佳。黃精味甘，性平，入脾、肺、腎三經。功效包括：

 

　　●    潤肺滋陰：治療肺陰虛所致的乾咳少痰、燥咳，以及肺腎陰虛之勞嗽久咳。

　　●    補腎益精：治療腎精不足所致的腰膝痠軟、健忘、耳聾、頭暈耳鳴、視物昏花、成人早衰、鬚髮早白、小兒發育不良、不孕不育等。

　　●    補脾益氣：治療脾胃氣陰兩虛所致的納少、疲倦乏力、食慾不振、飯後腹脹、口乾食少。

　　●    滋陰潤燥止渴：治療消渴病，對氣陰兩虛所致的口渴多飲、小便頻多等症有效。此外，黃精還能滋養心肝陰血，治療頭暈、目花、心悸等症。

 

「九蒸九曬」製黃精

 

　　生黃精直接食用會刺人咽喉，容易引起腸胃不適。經過九蒸九曬，口感甘甜，刺激性消失。研究表明，這種刺激性主要來自生黃精中的草酸鈣針晶、部分皂苷和正己醛等物質。九蒸九曬的過程，會讓這些刺激性物質的結構被破壞或含量大幅降低，從而變得安全溫和。

 

　　另外，生黃精性質滋膩，如果脾胃功能不強，吃下去不僅補不進去，反而會讓人感覺腹脹、舌苔厚膩。而九蒸九曬後的黃精變得「補而不滯」，性質溫和，脾胃更容易吸收。研究顯示，九蒸九曬促使黃精中複雜的、難以消化的大分子降解，含量下降，轉化為更易被人體吸收的小分子糖類，提升藥效，讓滋補力量更顯著。

 

哪些情況不宜服用

 

　　一般煎服用量為10至20克，作為食療用量為20至50克，並煎煮時間以1至1.5小時為宜。本品性質滋膩，雖不如其他滋陰藥之礙胃，但仍易助濕，以下情況不宜使用：痰濕盛者不宜用；消化不良、腹脹滿者少用；脾虛有濕、咳嗽痰多者不宜服用；中寒便溏者忌服。

 

黃精入膳食療舉例

黃精首烏枸杞烏雞湯

 

中藥字典｜黃精補益脾肺腎，點解要九蒸九曬？中醫拆解服用宜忌及推薦食療

 

材料：黃精30克，製何首烏10克、枸杞6克、紅棗4粒、生薑3片、烏雞1隻。

 

中藥字典｜黃精補益脾肺腎，點解要九蒸九曬？中醫拆解服用宜忌及推薦食療

 

做法：烏雞洗淨去頭尾斬件汆水，藥材洗淨以布包好，全部材料加水10碗共入煲，以大火煲滾後轉文煲約2小時，加鹽調味即可。

 

功效：益血，養肝益腎，特別適合頭暈耳鳴，精血虧虛者服用。

 

黃精燉牛肉

 

材料：黃精30克、牛肉半斤、草果2粒、紹酒1匙、生薑2片、葱1條。

 

做法：牛肉洗淨切塊，其他材料洗淨，放入鍋內加水2碗，加草果、生薑、葱、酒、食鹽共燉，肉熟爛後飲湯食肉。

 

功效：補脾胃、益氣血、強筋骨。

 

Tags:#中醫#養生#中藥#食療#湯水#黃精#製黃精九蒸九曬#仙人餘糧#潤肺滋陰#補腎益精#補脾益氣#滋陰潤燥#止渴#黃精首烏枸杞烏雞湯
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