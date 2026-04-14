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逆轉高血壓｜名醫40年實測9件事 有效降血壓不必食足一世藥
健康Tips

逆轉高血壓｜名醫40年實測9件事 有效降血壓不必食足一世藥

健康解「迷」
健康解「迷」

　　高血壓是香港常見的慢性都市病之一，一直被醫學界視為中風與心臟病的「隱形殺手」。若血壓長期處於高水平，恐對腎及心血管造成不可逆轉的傷害。不少患者擔心一旦確診便需終身服藥，不過有醫生指出，透過掌握「夜間降血壓黃金時間表」，建立良好的9大生活習慣，在不依賴藥物的情況下有效降血壓，逆轉心血管危機！

 

日名醫實測40年 毋須服藥做9件事有效降血壓

 

　　據日媒《女性自身》報道，擁有「血壓先生」之稱的日本高血壓專科名醫渡邊尚彥醫生，自1987年起連續近40年、每日24小時佩戴自動血壓計。他根據大量的自身數據，總結出一套有效控制血壓的法則。人體的生理節奏會在日落後逐漸平伏，血壓隨之下降。因此，在夜間充分放鬆身心，是提升睡眠質素及控制睡眠期間血壓的關鍵。

 

　　以下為渡邊醫生建議的夜間降血壓黃金時間表，由傍晚到睡前共涵蓋9大習慣：

 

18:00 晚餐：高鉀飲食助排鈉

 

　　晚餐應多攝取菠菜、小松菜、菇菌、海藻及豆類等富含鉀質的食物。鉀能促進身體排出多餘鈉質，達到降血壓效果。若有飲酒習慣，可選擇飲用一杯紅酒，其多酚成分對降低血壓有正面幫助。

 

18:30 飯後水果：蘋果柑橘去水腫

 

　　首選蘋果及柑橘，除了含有豐富鉀質，其膳食纖維亦能改善腸道健康，有助翌日排便暢順。渡邊醫生分享，其妻曾因進食過多米餅導致手腳水腫，最終透過進食蘋果成功消腫。

 

19:00 拍小腿體操：激活「第二心臟」

 

　　小腿又被稱為「人體第二心臟」。高血壓患者的小腿肌肉通常較為僵硬。建議每日早、午、晚各進行一次「拍小腿體操」，每次5分鐘。患者可安坐椅上，用雙手由下而上輕輕拍打小腿內外側，此舉能促進血液循環，有助降血壓。

 

20:00 暖水浸浴：嚴防溫差休克

 

　　天氣寒冷時，浴室與房間的溫差易令血壓急升。建議入浴前先以浴室寶提升溫度，並浸泡於約40°C的溫水中，讓身體緩緩暖和，避免觸發溫差休克。

 

20:30 睡前特飲：一湯匙醋顯著降壓

 

　　研究指出，每日飲用約15毫升（1湯匙）的醋，能令血壓下降約4mmHg。渡邊醫生分享，曾有病人飲用1湯匙醋後，其日間血壓由143mmHg降至124mmHg。建議將蘋果醋加入梳打水或清水稀釋，更易入口。

 

21:00 聽音樂：擴張血管紓緩情緒

 

　　睡前應避免劇烈運動或情緒波動。透過聽輕柔音樂讓身體進入放鬆模式，有助血管擴張及血液流動，從而降低血壓，確保優質睡眠。

 

21:30 自律訓練法

 

　　躺下後在心中默念「我的手腳很溫暖」、「全身很溫暖」等語句。透過自我催眠，能令體溫實際上升1至2度，進而擴張血管、降低血壓。有患者堅持練習3個月後，血壓成功回穩。

 

21:45 每日檢視，掌握身體數據

 

　　花幾分鐘簡單記錄當日的飲食、運動及血壓數值。透過回顧數據，能提高對自身狀況的敏感度，更有效掌握血壓變化趨勢。

 

22:00 睡前量血壓

 

　　與早上量血壓同樣重要，應在固定狀態下量度。充足且優質的睡眠是身體修復血管的黃金期，絕對不容忽視。

 

資料來源：《女性自身》高血壓專科醫生渡邊尚彥

 

6種自然療法降血壓

 

　　哈佛醫學院教授Dr. Howard E.LeWine曾分享學術研究，提出6種自然療法，從起居生活、飲食、運動中著手改善高血壓問題。當中包括：

 

 

DASH飲食法

● 多吃水果、蔬菜、瘦肉、堅果、種子和穀物，限制紅肉、鈉和含糖食品和飲料的攝取

 

養成運動習慣

● 每周至少進行150分鐘的中等強度運動

 

減肥

● 男性高血壓患者

● 每減1磅，上壓可以降低1mmHg

 

減少鈉攝取

● 少食加工食品，如即食麵、薯片、香腸等

 

適量喝酒

● 成年男性每日不超過2杯

● 成年女性每日不超過1杯

 

管理壓力

● 透過冥想或深呼吸

● 有效降低血壓

 

資料來源：哈佛醫學院教授Dr. Howard E. LeWine

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#高血壓#水果和蔬菜#瘦肉#堅果#穀物
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