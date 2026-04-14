婚姻騙局｜港媽控訴內地丈夫呃單程證召妓包小三，慘染真菌下體極痕癢

TVB節目《東張西望》近日報道一宗轟動的中港婚姻騙局，一名中年港媽李女士（化名）在鏡頭前聲淚俱下，控訴其內地丈夫不僅欺騙感情，利用她取得香港單程證後便出軌召妓，更令她感染真菌。忍無可忍的李女士最終聯同友人北上「踢竇」，當場撞破丈夫與小三拖手，盛怒下狠摑渣男，大快人心。

節目中，中年港媽李女士透露，她於2016年在廣州番禺一間按摩店，結識了任職按摩師的內地男子。兩人其後發展成戀人，並於同年閃婚，李女士的女兒更親身擔任證婚人。她原本期望老來有個伴，過簡單安穩的日子，沒想到竟墮入了一個精心策劃的騙局。

婚後不久，李女士便察覺丈夫行為有異，更在其手機中驚見他與多名陌生女子的裸照及親密照。面對質問，丈夫竟拿刀對天發誓，並寫下保證書承諾不再犯。心軟的李女士選擇原諒，更協助丈夫申請並辦理單程證來港定居。

攞完居留權「食軟飯」兼出軌 港媽慘染真菌

2021年，丈夫成功取得香港居留權，但卻長期「齋坐」不願工作，李女士不僅要獨力養家，連丈夫與前妻所生的兒子亦要供養。翌年，丈夫在她催促下才到地盤工作，卻又瞞著她收錢為超速駕駛者「頂包」，行為惡劣。

更令李女士崩潰的是，她其後發現自己下體持續極度痕癢，求醫後證實感染了真菌。她激動地在鏡頭前哭訴：「如果兩公婆係正常嘅話，冇理由會咁痕！」強烈懷疑丈夫在外召妓，將病菌傳染給她。

揭丈夫深圳金屋藏嬌 曾狼狽捉姦

丈夫後來以工作為由，聲稱要搬到天水圍居住，卻被李女士撞破他根本不在該區。某夜，丈夫鬼祟出門，李女士情急下「成個癲婆咁，著住條睡裙通街跑」追蹤，竟發現他偷偷過關返回內地。

李女士於是委託內地朋友調查，赫然發現丈夫原來在深圳包養「小三」，兩人公然在街上拖手，態度親暱。丈夫更為小三租屋，實行「金屋藏嬌」。

北上踢竇怒摑渣男

得悉真相後，李女士怒火中燒，隨即相約好友北上「踢竇」。經過一輪守候，她終於親眼目睹丈夫與小三雙雙現身。李女士衝上前與丈夫對質，雙方爆發激烈衝突，忍無可忍的她當場狠摑了丈夫一巴。

《東張西望》製作組亦成功找到該名「渣男」進行訪問，並安排他與李女士當面對質。期間李女士情緒激動，再次怒摑丈夫，場面火辣。節目預告播出後，隨即引發全城熱議，觀眾紛紛炮轟該名內地男「賤格」、「呃錢呃感情」，並大讚李女士「打得對」。

至於這段虐戀的後續發展，將在晚間節目中完整公開。

轉載自晴報