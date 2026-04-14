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護膚貼士｜哈佛醫生教5招抗皺淡斑，11個好習慣延緩肌膚衰老
健康Tips

護膚貼士｜哈佛醫生教5招抗皺淡斑，11個好習慣延緩肌膚衰老

健康解「迷」
健康解「迷」

　　隨着年齡增長，皮膚會自然老化，導致皺紋、乾燥、暗沉與黑斑等皮膚問題逐漸浮現。雖然無法逆轉時光，但透過正確的日常保養與適當的醫學美容療程，仍可延緩肌膚老化速度，維持健康年輕的膚質。

 

肌膚衰老4大變化 

 

　　據哈佛醫學院發表一份《Skin care for aging skin: Minimizing age spots, wrinkles, and undereye bags》指出，隨著年紀增加，皮膚會出現以下生理變化：

 

  • 膠原蛋白與彈性蛋白流失：這兩種維持肌膚緊緻與彈性的蛋白質逐漸分解，導致皺紋與鬆弛。
  • 皮脂分泌減少：油脂腺功能下降，皮膚變得乾燥粗糙。
  • 角質代謝變慢：老廢角質脫落速度減緩，肌膚失去光澤。
  • 紫外線累積傷害：長年日曬導致色素不均與老年斑形成。

 

　　這些變化雖屬自然老化過程，但良好的防曬、戒煙與正確保養，能有效減緩老化速度。

 

日常護膚5大關鍵

 

1. 溫和清潔

每日使用溫和潔面乳清洗一次，避免使用鹼性過強的皂類產品，以免過度帶走肌膚天然油脂。

 

2. 規律保濕

隨著年齡增長，肌膚保水能力下降。建議每日洗澡後及肌膚感到乾燥時，使用含玻尿酸或甘油的無香料保濕產品，維持角質層水分。

 

3. 每日防曬

紫外線會加速膠原蛋白與彈性蛋白分解，並造成DNA損傷，增加皮膚癌風險。哈佛醫學院建議，每天早上使用SPF至少30的高效防曬乳，即使在陰天或冬季亦不可省略。

 

4. 添加抗氧化精華

含維他命C等抗氧化成分的保養品，能中和自由基對皮膚細胞的傷害，幫助提亮膚色、均勻膚色，並抑制黑色素生成，減少暗沉與黑斑。

 

5. 溫和去角質

每周1至2次去角質可清除老廢細胞，讓肌膚看起來更明亮。專家指出，相較於物理性去角質（如磨砂膏或沐浴巾），化學性去角質（如A酸、果酸、水楊酸）對抗老更有效。使用時務必遵循產品說明，過度使用可能導致肌膚敏感紅腫。

 

肌膚問題：老人斑

 

　　老人斑又稱「肝斑」或「日曬斑」，是平坦的棕色、黑色或灰色斑點，常見於臉部、手背與肩膀，好發於50歲以上族群，但年輕時若過度日曬也可能提前出現。

 

　　改善老人斑的常見方法包括：

  • 外用產品：含氫醌、A酸或維他命C的淡斑精華，可逐漸淡化色素。皮膚科醫生可開立更高濃度的處方藥膏。
  • 化學換膚：由專業醫生使用果酸、三氯醋酸等溶液，去除表皮層，減少色素沉澱。
  • 雷射治療：針對色素細胞進行破壞，淡化斑點。深膚色族群使用需謹慎，孕婦、易留疤者或有單純疱疹病史者應先諮詢醫生。

 

　　若發現皮膚出現任何形狀、顏色或大小發生變化的斑點，應立即求醫檢查，排除皮膚癌風險。

 

肌膚問題：皺紋

 

　　皺紋常見於眼周、嘴角與額頭，與肌膚彈性流失、反覆表情動作、日曬及地心引力有關。

 

1. 居家保養：A酸類產品（Retinoids）是改善皺紋最有效的成分之一。它能刺激膠原蛋白生成，增厚皮膚，平滑表層。低濃度的A醇（Retinol）為市售保養品常見成分，高濃度的A酸（Tretinoin）則需醫生處方。

 

2. 醫美療程：

  • 肉毒桿菌素注射：暫時放鬆臉部表情肌，減少動態紋，效果約維持3至6個月。
  • 玻尿酸填充：注入臉部凹陷處，撫平皺紋並恢復豐潤感，效果立即見效，可維持6個月至2年。
  • 微針療法：利用細針在皮膚創造微小傷口，刺激膠原蛋白新生，有助撫平細紋。

 

4大肌膚問題｜魚尾紋

 

　　眼周皮膚較薄，魚尾紋往往是最早出現的老化徵兆。除上述抗皺方法外，生活習慣調整也很重要：

 

  • 防曬：每日擦防曬，外出戴太陽眼鏡與帽子，減少瞇眼動作。
  • 壓力管理：憤怒、悲傷、焦慮等情緒會加深表情紋。
  • 戒煙：吸煙會減少皮膚血流，破壞膠原蛋白與彈性蛋白，加速魚尾紋生成。

 

肌膚問題：眼袋與黑眼圈

 

　　眼袋與黑眼圈可能與眼周肌肉鬆弛、遺傳、睡眠不足或水分滯留有關。改善方式包括：

 

  • 冷敷：用冷毛巾輕敷眼下，暫時減輕浮腫。
  • 含咖啡因眼霜：咖啡因具收斂血管作用，有助改善黑眼圈與浮腫。
  • 胜肽眼霜：胜肽能刺激膠原蛋白生成，或阻斷分解皮膚結構的酵素，同時可輸送營養修復肌膚。
  • 睡姿調整：採仰睡並將頭部稍微墊高，可減少體液積聚於眼周，降低浮腫。

 

11種延緩皮膚老化的方法：

 

　　美國皮膚科醫學會（American Academy of Dermatology）曾發表一份《Anti-Aging Skin Care Tips from AAD》，提到11種延緩皮膚老化的方法：

 

1. 每天搽防曬

無論是去海灘整天還是在市區辦事，防曬都是抗老的第一道防線。醫師建議採取「三重防護」：尋找陰影遮蔽、穿著防曬衣物（如輕薄長袖、長褲、寬邊帽、防UV太陽眼鏡），以及使用廣效防曬、SPF 30以上、具防水功能的防曬乳。每天塗抹在所有衣物遮蓋不到的皮膚上，若想更有效防護，可選擇標有UPF（紫外線防護係數）的衣物。

 

2. 用自體美黑產品代替曬太陽

每一次曬黑，無論是來自陽光、日曬機還是室內日光浴設備，都會讓皮膚提前老化。這些設備都會發射有害的紫外線，加速皮膚老化。

 

3. 戒煙

吸煙會大幅加速皮膚老化，導致皺紋生成，並使膚色變得暗沉蠟黃。

 

4. 避免重複的臉部表情

每次做表情時，都會收縮底層的肌肉。如果數十年來重複收縮同一組肌肉，這些紋路就會變成永久性的皺紋。醫師建議，戴太陽眼鏡有助減少因瞇眼產生的紋路。

 

5. 均衡飲食

多吃新鮮蔬果有助預防導致肌膚提早老化的損傷。相反地，攝取過多糖分或精製碳水化合物，則會加速老化。

 

6. 少喝酒

酒精對皮膚相當刺激，會使皮膚脫水，長期下來會損害皮膚組織，讓人看起來比實際年齡更老。

 

7. 每周規律運動

適度運動能促進血液循環、增強免疫系統，進而讓肌膚呈現更年輕的外觀。

 

8. 溫和清潔

用力搓洗皮膚會造成刺激，而刺激皮膚正是加速老化的元兇之一。溫和洗臉有助去除空污微粒、彩妝等髒污，同時不傷害皮膚。

 

9. 每天洗臉兩次，大量流汗後也要洗

汗水（尤其戴帽子或安全帽時）會刺激皮膚，因此流汗後應盡快洗臉。

 

10. 每天擦保濕產品

保濕產品能將水分鎖在皮膚中，讓肌膚呈現更年輕的外觀。

 

11. 停止使用會刺痛或灼熱的保養品

當皮膚感到刺痛或灼熱時，代表它正在受刺激。刺激皮膚會使它看起來更老。特別注意：皮膚科醫師開立的處方抗老產品可能會有灼熱或刺痛感，這是正常現象，但務必讓醫師知道你的使用感受。

 

　　皮膚科醫生強調，即使已經出現皮膚提早老化的跡象，改變生活習慣仍然有益。做好防曬，能給皮膚修復部分受損的機會；戒煙的人常常會發現自己的膚質變得更加健康。

Tags:#皮膚保養#抗衰老#皮膚老化#皺紋#皮膚色素沉澱#眼袋#黑眼圈#護膚習慣#皮膚問題#老人斑#魚尾紋#哈佛醫學院#護膚品#醫學美容療程#皮膚癌
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