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胃癌警示｜40歲女常吃1類食物確診皮革胃，醫生：癒後多數不理想
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胃癌警示｜40歲女常吃1類食物確診皮革胃，醫生：癒後多數不理想

健康解「迷」
健康解「迷」

　　胃癌是本港常見癌症，於致命癌症中居第6位。統計顯示，2024年胃癌導致597人死亡，佔癌症死亡總數的4.0%。有外科醫生分享個案，一名40歲女患者因長期愛吃特定食物，最終確診預後極差的「皮革胃」胃癌，提醒大眾需留意飲食習慣。

 

　　台灣外科醫生蔡欣恬在當地節目《健康好生活》中指出，燒烤食物及香腸等加工肉類含有大量亞硝酸鹽，若攝取過量容易誘發胃癌，建議進食時應適量輒止。

 

患者確診胃潰瘍後未改善飲食習慣

 

　　蔡欣恬分享的一宗案例中，一名年約40歲的女患者平日飲食離不開烤肉和香腸，頻率達每周進食2至3根香腸。兩年多前，患者曾進行胃鏡檢查，發現患有胃食道逆流及胃潰瘍，惟並未發現胃幽門桿菌。當時患者未有放在心上，僅定期覆診取藥。

 

　　然而，患者近期發現症狀持續，即使服藥亦無法改善，且出現進食後腹脹的情況。經進一步檢查，醫生發現其胃部彈性極差，切片檢查後確診胃癌。

 

腫瘤擴散至腸繫膜 手術後預後不佳

 

　　蔡欣恬透露，醫療團隊在手術前已憂慮患者屬於「皮革胃」。手術期間，發現患者胃部腫瘤已蔓延至大腸及腸繫膜。儘管團隊勉強完成手術並安排其接受化療，但她無奈感嘆，患者在這種病情發展下，預後通常並不理想。

 

資料來源：《健康好生活》外科醫生蔡欣恬

 

同場加映｜胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

 

　　台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

 

　　不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

 

癌症殺手｜胃癌6大常見症狀

 

　　台灣胰臟科醫生林相宏曾指出胃癌有6大常見症狀：

 

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

 

胃癌｜胃癌8大高危因素

 

　　台灣胰臟科醫生林相宏曾指出胃癌的8大高危因素：

 

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

 

胃癌｜預防胃癌護胃4招

 

　　想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

 

1.及時檢測並根除幽門螺旋桿菌，患有萎縮性胃炎、潰瘍，瘜肉等胃病要積極接受治療，切勿自行服藥、定期照胃鏡。

2.改善生活習慣，多吃新鮮水果蔬菜，少食外賣、燒烤、高鹽、高糖、煙燻、醃漬等食物，不吸煙少飲酒，不捱夜

3.適量運動、減肥，紓緩壓力、保持心情愉悅

4.年過40歲人士或直系親屬，如有消化道癌症病史，應盡早提前胃鏡及消化道內視鏡檢查

資料來源：中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生

Tags:#胃癌#健康#飲食#加工肉類#亞硝酸鹽#燒烤#香腸#胃潰瘍#皮革胃#胃鏡檢查#台灣#香港#癌症症狀#預防癌症#高危因素
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