歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

電影《大濛》:有些關係或許停留在某個時光就已經足夠
Art & Living 夢囈之上

電影《大濛》:有些關係或許停留在某個時光就已經足夠
開市Good Morning

騰訊加碼AI投資豪賭定機遇？

特朗普又TACO
財富管理 政政經經

特朗普又TACO
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日
親子關係

基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日

學趣談Teen
香港學生輔助會
學趣談Teen

　　位於天水圍濕地公園附近的基督教培恩小學於2026年2月13日舉辦了「駿馬騰飛賀新禧·中華文化日」。是次盛會以「文武雙全」為主軸，融滲傳統六藝精髓於節慶活動之中，讓莘莘學子既習文事之雅緻，亦注重自身之體魄健康，深刻體會中華文化「內外兼修、剛柔相濟」的博大精深。感恩陳偉道校董、香港聖公會夏瑞芸幼兒學校黎玉妹校長和天水圍佛教慈光幼稚園鄧淑君校長撥冗親臨擔任啟動禮嘉賓；亦感謝眾多家長義工鼎力相助，家校同心，共譜春日篇章。

 

基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日

 

駿馬騰飛賀新禧開幕禮

 

　　開幕禮以氣象萬千之姿揭開序幕，鳴放瑞氣彩泡，為新春注入勃勃生機。隨之而起的「中式雜耍」表演，技驚四座，靈巧身手展現民間武藝之精妙；學校中國舞校隊翩然起舞，袖舞春風，將傳統文韻演繹得淋漓盡致。一武一文，剛柔並濟，剎那間全校師生沉浸於濃郁節慶氛圍中，共迎駿馬奔騰之新歲。

 

基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日

基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日

 

節氣文心·巧手傳藝

 

　　中華文化日以「二十四節氣」為節日教育主軸，讓學生循時序更迭，感悟先民生活智慧，以匠心傳承文化之美。一、二年級學生探尋夏暑納涼之道，巧手製作羽毛扇；三、四年級學生潛心油紙傘工藝，領略實用與美學的交融；五、六年級學生則親手紮作風箏，藉春風之力放飛夢想。每一件手作，皆是文心巧手的結晶，讓文化傳承在指尖流轉。

 

 

基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日

基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日

基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日

 

武備競技·百戲遊園

 

　　當天的賀年攤位既承古意，又添新趣，特設多項傳統武備競技，讓學生一展身手，體驗「武」之精神。「投壺鬥技」和「悅動蹴鞠」重現古人宴飲競技之雅興；「捶丸體驗」和「木柱射球」，則讓培恩的孩子在揮桿擊球間鍛鍊專注與力度；「AR射箭」更讓弓矢之趣穿越時空，考驗眼力與定力。傳統手工藝攤位同樣精彩：「駿馬設計」寄意筆下駿馳，「異國彩繪」融合中西美學；「紙鳶體驗」讓孩子感受逆風奔跑的喜悅；「香包製作」則以芬芳納福；「古韻旗袍」和「百變古風」展示衣冠之美，「祈福願樹」則讓童心寄語；「賀年揮春」墨香四溢，筆鋒間盡顯書道雅趣。每個攤位皆如一幅流動的畫卷，讓學子在嬉遊間，不知不覺浸染「文武雙全」的文化甘霖。

 

基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日

基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日

基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日

 

菜餃鮮香滿培恩

 

　　古語有曰「民以食為天」，培恩的熱心家長將白菜化成一盤盤晶瑩剔透的白菜餃，他們更貼心為某些素食者巧手調製素菜餃，以清新滋味滿足眾人口腹。餃子入口，鮮香四溢。家長們不辭勞苦的多天準備，不僅溫暖了嘉賓與師生的心，更突顯了中華飲食文化中那份「包羅萬象」、「團圓美滿」的寓意。

 

　　基督教培恩小學「駿馬騰飛賀新禧·中華文化日」在歡聲笑語中圓滿落幕，為丙午新春留下一抹絢爛的文化印記——既有文采風流之雅，亦見武備剛健之姿。培恩全體師生謹祝諸君：身心康泰，萬事順遂，笑口常開，如意吉祥！

 

Tags:#親子關係#基督教培恩小學
Add a comment ...Add a comment ...
賽馬會馬可紀念之家讓我感恩，培養謙卑與關愛之心
更多學趣談Teen文章
賽馬會馬可紀念之家讓我感恩，培養謙卑與關愛之心
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處