基督教培恩小學︱駿馬騰飛賀新禧中華文化日

位於天水圍濕地公園附近的基督教培恩小學於2026年2月13日舉辦了「駿馬騰飛賀新禧·中華文化日」。是次盛會以「文武雙全」為主軸，融滲傳統六藝精髓於節慶活動之中，讓莘莘學子既習文事之雅緻，亦注重自身之體魄健康，深刻體會中華文化「內外兼修、剛柔相濟」的博大精深。感恩陳偉道校董、香港聖公會夏瑞芸幼兒學校黎玉妹校長和天水圍佛教慈光幼稚園鄧淑君校長撥冗親臨擔任啟動禮嘉賓；亦感謝眾多家長義工鼎力相助，家校同心，共譜春日篇章。

駿馬騰飛賀新禧開幕禮

開幕禮以氣象萬千之姿揭開序幕，鳴放瑞氣彩泡，為新春注入勃勃生機。隨之而起的「中式雜耍」表演，技驚四座，靈巧身手展現民間武藝之精妙；學校中國舞校隊翩然起舞，袖舞春風，將傳統文韻演繹得淋漓盡致。一武一文，剛柔並濟，剎那間全校師生沉浸於濃郁節慶氛圍中，共迎駿馬奔騰之新歲。

節氣文心·巧手傳藝

中華文化日以「二十四節氣」為節日教育主軸，讓學生循時序更迭，感悟先民生活智慧，以匠心傳承文化之美。一、二年級學生探尋夏暑納涼之道，巧手製作羽毛扇；三、四年級學生潛心油紙傘工藝，領略實用與美學的交融；五、六年級學生則親手紮作風箏，藉春風之力放飛夢想。每一件手作，皆是文心巧手的結晶，讓文化傳承在指尖流轉。

武備競技·百戲遊園

當天的賀年攤位既承古意，又添新趣，特設多項傳統武備競技，讓學生一展身手，體驗「武」之精神。「投壺鬥技」和「悅動蹴鞠」重現古人宴飲競技之雅興；「捶丸體驗」和「木柱射球」，則讓培恩的孩子在揮桿擊球間鍛鍊專注與力度；「AR射箭」更讓弓矢之趣穿越時空，考驗眼力與定力。傳統手工藝攤位同樣精彩：「駿馬設計」寄意筆下駿馳，「異國彩繪」融合中西美學；「紙鳶體驗」讓孩子感受逆風奔跑的喜悅；「香包製作」則以芬芳納福；「古韻旗袍」和「百變古風」展示衣冠之美，「祈福願樹」則讓童心寄語；「賀年揮春」墨香四溢，筆鋒間盡顯書道雅趣。每個攤位皆如一幅流動的畫卷，讓學子在嬉遊間，不知不覺浸染「文武雙全」的文化甘霖。

菜餃鮮香滿培恩

古語有曰「民以食為天」，培恩的熱心家長將白菜化成一盤盤晶瑩剔透的白菜餃，他們更貼心為某些素食者巧手調製素菜餃，以清新滋味滿足眾人口腹。餃子入口，鮮香四溢。家長們不辭勞苦的多天準備，不僅溫暖了嘉賓與師生的心，更突顯了中華飲食文化中那份「包羅萬象」、「團圓美滿」的寓意。

基督教培恩小學「駿馬騰飛賀新禧·中華文化日」在歡聲笑語中圓滿落幕，為丙午新春留下一抹絢爛的文化印記——既有文采風流之雅，亦見武備剛健之姿。培恩全體師生謹祝諸君：身心康泰，萬事順遂，笑口常開，如意吉祥！