長者食緊咩藥？ 照顧者必修的藥物常識課

公院加價後，筆者第二度到公立醫院急症室。適逢春夏之交、天氣忽冷忽熱，呼吸道感染特別多。母親痰多咳嗽，服用抗生素十多日仍未見起色，呼吸帶喘，懷疑肺炎，情況看來比想像中嚴重。家庭醫生為安全起見，轉介她到公院急症室跟進。我也順勢看清了自己一個盲點：照顧長者，要替他們把用藥記清楚，尤其是藥名，至為關鍵。

母親被安排入住「急症室觀察病房」留醫。病房在急症室一個角落，入口由守衛開門把關，裏面沒有正式的醫療護理病床，病人要睡在急症室專用的輪床上。膳食與飲品都使用即棄飯盒、紙杯承載。病房流動性很高，母親一覺醒來，同房的病人已換了一輪。

如斯病房風景，讓我耳目一新。環境歸環境，醫護依舊專業，具備同理心，也會留意病患與家屬的需要，這一點我十分感激。

緊記藥名與功能

相比上次腦退化的父親住院時，幾乎無法溝通，這次母親頭腦清醒，對答如流，偏偏一到「以前食過咩藥」，要她說出藥名這一關，即時卡住了。

大家都知道，老友記「認藥」往往靠外觀記憶，例如「半粒白色嗰種」、「黃色有字嗰粒」。但醫護講求的是藥名，劑量及處方紀錄 ，一旦對不上，就很難作準。這時照顧者就要做「中間人」溝通，記下藥名也好，找回處方也好，總要讓醫生診治時有所依據。

就像這次醫生巡房，詢問母親之前求診私家家庭醫生，吃的是哪一款抗生素，母親當然答不上。我探病時得悉後，立即翻查家庭醫生的處方紀錄，趕及把藥名轉告護士。醫生後來調整了新一輪抗生素的種類與份量，部分透過靜脈注射，希望加快見效。

入院自攜藥 最忌「拆散」

另外，母親本身也有一些長期病藥物，由私家醫生處方，所以醫管局的 HA Go 應用程式沒有記錄。住院期間，她想照常服用這些「私伙藥」，就要把印有醫生名稱、處方詳情的藥袋，連同藥物交給病房醫護，由他們代為核對與分藥。

不少病患入院時，都會像家母般自攜私家處方藥。這裏有個小提醒，別先把藥物拆好和放進藥盒，然後把原本載有資料的藥袋留在家裏。因為醫護要「藥有對證」，沒有醫生名稱，又沒有處方詳情，無法證實你手上的到底是甚麼藥，他們就很難跟進。

老實說，母親的藥物種類繁多，我一直依賴 HA Go 自動顯示用藥紀錄，又恃著醫生大可打開「醫健通」查看，自己就少花心思去記這些藥「姓甚名誰」。直到這一役，才發現自己其實有點粗心，差點連抗生素名稱也漏掉。

準備完整清單

照顧者不妨主動替病人整理：過往用過甚麼藥，現時正在吃甚麼藥。無論公立還是私家，藥物名稱與用途，都是病人與醫護溝通的重要一環。

當然，對一般人來說，藥名確實一如外星語，不像股票編號那麼容易記憶。但是學習這些基本藥物知識，本來就是公共衛生教育的一部分。AI 就算能夠解釋病情與藥物用途，用家也得先講得出藥名，AI 才能答得準。

待母親康復後，我打算到社區藥房預約藥劑師個人諮詢，由社區藥劑師替她梳理林林總總的藥物，究竟用途是甚麼，有沒有重覆用藥，能否在不影響療效下精簡藥單。

把資料整理成一份清晰的處方藥單，基本上就能「一單走天涯」，不論在本地不同醫療機構，甚至出門在外地求診應急，都多一層保障。