濕疹醫案｜困擾3年劇癢難眠，針灸加獨門養生法緩解痕癢排濕毒

那天下午的診室，陽光從百葉簾的縫隙滲進來，落在茶几上的花果茶，升起一縷細細的白煙。Abby推門進來的時候，我正把茶杯放到她慣坐的位置旁。她坐下，雙手交疊在膝上，指節泛紅，手背的濕疹在日光下像乾裂的旱地。

「譚博士，」她的聲音很輕，像怕驚動甚麼，「我實在走投無路了。」

我沒有立刻說話，只是把那杯茶再向她推近半吋。她抬頭，眼眶微紅：「濕疹纏了我三年，夜晚癢到不能睡，同事見我脫皮屑便繞路走。我連照鏡都嫌棄自己，工作頻頻出錯，生活一團糟……中醫到底怎樣看這個病？我聽聞你是針灸專家，真的能幫我嗎？」

我看著她，想起三年前第一次見她的模樣。那時因月經失調而求醫，經過數次治療後問題已獲得解決。但記得當時的她還能笑，如今那笑意已被無數個瘙癢的夜晚磨蝕殆盡。

「Abby，你知不知道，濕疹從來不是皮膚的病？」我將聲線盡量放柔，像跟她說一個秘密。「中醫看此症，如觀牆角滲水——若地庫潮濕，你只顧粉飾牆身，雨水終會從別處爆裂而出。你的身體，此刻正處於這種『內濕外泛』的狀態。」

她怔住，指尖不自覺鬆開了裙擺。

我續道：「這叫『脾虛濕蘊』。脾主運化水濕，如同體內的抽濕機。長年熬夜、飲食生冷、情志鬱結，抽濕機漸漸失靈。水穀精微化不成氣血，反成黏滯濕毒，由腸胃走竄皮膚底層，如岩漿蓄勢，一遇壓力或海鮮等引火之物，便爆發為紅疹與劇癢。這不是皮膚的錯，而是五臟六腑寫給你的一封求救信。」

「那麼針灸又如何解救這部失靈的抽濕機？」她問，語氣比剛才多了一絲渴切。

我拿出銀針，讓它在陽光下閃了一閃。「針灸不單止是治病，同時也是喚醒你體內沉睡的自癒力。每一根針灸針，都是與穴位的對話。」

經詳細診斷後，Abby要求馬上進行針灸治療。我輕輕托起她的右手腕，指尖按在內側的凹陷處：「這是神門穴，屬心經。旁邊是內關穴，屬心包經。你心煩失眠，乃心火耗盡心血。針此二穴，如於沸鍋上覆以冰蓋，火勢漸收，痕癢自減。」

再移到她手肘彎曲處的摺紋頂端：「這是曲池穴，屬大腸經，是皮膚的解毒樞紐。」然後示意她輕按自己大腿內側：「這裏是血海穴，屬脾經，是血液的天然濾池。二者聯針，如同為你換一身清涼新血。針下痠脹之際，正是濕毒排走之時。」

最後我輕按她腳內踝上方：「這是三陰交，匯集肝、脾、腎三經，是皮膚病的總司令。配上耳後的安眠穴，你將如手機強制重啟，由輾轉反側突然墮入黑甜鄉。」

Abby聽得入神，眉頭微微舒展，像有一道長年緊鎖的門，終於被推開一線縫隙。

針灸治療完成後，她眼泛淚光，並說：「現在不單止皮膚完全沒有搔癢感，就連之前被抓損的皮膚組織到收乾不再滲水了，已結了一層薄薄的痂，皮損範圍縮小了，顏色淡了，水泡也乖乖的平復了。」

「針灸之外，」她問，「日常有何獨特養生法？我不想再依賴藥膏度日。」

我拿起茶壺，為她添了一杯溫暖的：「我分享三個坊間難尋的心法。」

「第一，米水浴。用半碗白米熬成濃湯，隔去米渣，加一湯匙海鹽，放涼至攝氏三十八度。每晚浸浴十五分鐘，毋須過水。白米水補脾益氣，海鹽收濕斂瘡。連續三晚，破皮之處便會結出薄痂。」

「第二，晨拍脾經。每朝醒來坐於床沿，以空心掌由大腿內側血海穴，沿小腿內側拍至腳內踝三陰交，左右各四十九下。拍完你會放屁數聲——那是腸胃積滯的濕濁開始流動之兆。記住：祛濕首在『動脾』，而非猛灌涼茶自傷陽氣。」

「第三，梳心包經代怒。當你感到受氣、心口翳悶幾欲發作，立即躲進洗手間，取五指梳以柔力由腋窩極泉穴，沿手臂內側中線梳至手腕橫紋大陵穴，左右各一百下。梳至皮膚微紅、暖氣透出——那正是你壓抑的鬱火被釋放出來。梳畢，你會驚覺怒氣消減，連手背的痕癢也減輕三分。」

Abby低頭看著自己那雙佈滿紅疹的手，沉默了很久。窗外的陽光漸漸西斜，診室裏只剩下茶香和我們兩個人安靜的呼吸。

「譚博士，」她終於抬起頭，眼裏有了一點不一樣的光——那是很久以前我曾見過、後來以為已經消失的光，「你說的每一句話，都像解開了我的心結。」

我輕輕握住她的手。她的指尖已經恢復和暖，也不再發抖。

「Abby，皮膚是人體最大的器官，它從不說謊。針灸是幫你即時拆除炸彈，而這三個日常習慣，則是幫你重建一座不再爆炸的家。今日起，好好聆聽身體的聲音——它不是要折磨你，而是想被你聽見。」

她站起身，背脊比進門時挺直了三吋。走到門口時，她回頭看了我一眼，微微一笑。那笑容很淡，但足夠溫暖，並說：「我後天再來進行針灸治療，相信今晚一定有覺好瞓。」

我聽見診室的門輕輕關上，走廊的風從門縫鑽進來，茶已經涼了，但我覺得，這杯茶的故事，才剛剛開始。