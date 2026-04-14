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素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜 花入饌以嗅覺牽動味覺
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食得有營

素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜 花入饌以嗅覺牽動味覺

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　無論你愛不愛花，這時節走在路上，總會聞到陣陣花香。那細小的白花是甚麼？是木油桐嗎？那掉在地上艷紅的花朵，應該是木棉吧。花販在賣那幽香的花，是茉莉？還是魚木（樹頭菜）呢？走到哪裏，香氣就跟到哪裏，為悶熱的都市帶來一點點樂趣。

 

　　一直很喜歡將花入饌。看見餐盤上的紫色與黃色小花，不知怎的，食慾竟被勾了起來。可惜，食用花在市場並不常見。這天偶然看到小黃花，眼睛自然發亮，忍不住上前查看。「原來有這麼嬌小的黃瓜！」 「它的花也是黃色的？不就跟南瓜一樣嗎？」

 

　　既然在路上、在餐桌上都遇見了花，就該把握這個時機，務求由嗅覺牽動味覺，充分享受這個快將流逝的初夏，好好感受花香處處，從嗅覺到味覺，無孔不入的滲透。

 

甜酸涼拌黃花小青瓜（2人份）

 

素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜  由嗅覺牽動味覺以花入饌

 

時間：25分鐘

 

冷凍時間：1小時

 

材料：

 

素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜  由嗅覺牽動味覺以花入饌

 

黃花小青瓜（黃色小黃瓜） 1.5湯碗／ 黑木耳 6朵／ 白木耳 6朵／ 紅色燈籠椒（甜椒）1個／ 蒜頭 6顆／ 薑 5片

 

調味：

 

鹽 1茶匙 ／ 糖 1湯匙／ 蒜蓉醬 1湯匙／ 豉油（醬油）4湯匙）／ 烏醋 3湯匙／ 七味粉 1茶匙／ 青椒粉 1茶匙／ 柚子粉 1茶匙／ 橄欖油 1湯匙／ 麻油 3湯匙 ／ 芝蔴 1湯匙

 

工具：

 

砧板／ 菜刀／ 湯碗／ 茶匙／ 湯匙／ 大沙律（拉）碗／ 煮鍋／ 麵篩／ 筷子／ 木舀／ 碟

 

步驟：

 

　　1.    泡浸黃花小青瓜（黃色小黃瓜），徹底清洗乾淨（如圖）。然後，瀝乾水後用。

 

素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜  由嗅覺牽動味覺以花入饌

 

　　2.    用熱水泡浸黑白木耳5分鐘（如圖）。

 

素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜  由嗅覺牽動味覺以花入饌

 

　　3.    清洗步驟2，切成條（如圖）。

 

素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜  由嗅覺牽動味覺以花入饌

 

　　4.    以中火煮沸1湯碗的水，倒入1湯匙的橄欖油和半茶匙的鹽巴，再放入步驟3（如圖），煮6分鐘。

 

素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜  由嗅覺牽動味覺以花入饌

 

　　5.    撈起步驟4，瀝乾水後用。

 

　　6.    洗淨紅色燈籠椒（甜椒），切走蒂，切碎（米）。

 

素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜  由嗅覺牽動味覺以花入饌

 

　　7.    去薑皮，清洗乾淨，切碎（米）。

 

　　8.    剝走蒜頭的皮，清洗後，切去頭尾，切碎（米）。

 

　　9.    放步驟6-8於大沙律（拉）碗中，加入調味料，攪拌均勻（如圖）。

 

素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜  由嗅覺牽動味覺以花入饌

 

　　10.    加入步驟1和5，攪拌均勻（如圖），便完成。

 

素食譜推薦：甜酸涼拌黃花小青瓜  由嗅覺牽動味覺以花入饌

 

筆記：

 

1.    青瓜（小黃瓜）有提升免疫力的維生素A、C、E，和K。

2.    木耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食#素食譜#營養#食譜#花香#甜酸涼拌黃花小青瓜#黃花小青瓜#黃色小黃瓜#黑木耳#白木耳#燈籠椒#甜椒
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