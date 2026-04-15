名人保養｜73歲駱應鈞現身火鍋店，體形消瘦曾因大病停工4個月

現年73歲的著名綠葉演員駱應鈞，演藝生涯超過半個世紀，曾演出多部膾炙人口的經典劇集，如《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》及《壹號皇庭》系列等。自2011年約滿離開TVB後，他曾短暫效力HKTV，隨後於2019年因健康問題需接受兩次大型手術，住院40多日並休養4個月，復出後大幅減少工作量。近年，駱應鈞轉向內地發展為主，偶爾回港參與拍攝演出，並不時在社交平台分享生活近況。近日，有網民在潮州一間火鍋店偶遇駱應鈞，並分享至社交平台，隨即引起熱議，有網民指其清瘦身型看起來：「老咗好多」。

日前，有網民在潮州一間牛肉火鍋店偶遇正在進行探店拍攝的駱應鈞，並將現場照片分享至社交平台。相片中的駱應鈞身穿藍色風衣及黑色長褲，年過70歲的他未有刻意染黑頭髮，反而任由銀絲與黑髮自然交織，整體造型斯文大方，展現出一種內斂的優雅感，散發出資深演員獨有的氣場。

資深演員駱應鈞。

有網民在潮州一間火鍋店偶遇駱應鈞。（小紅書）

有網民在潮州一間火鍋店偶遇駱應鈞。（小紅書）

有網民在潮州一間火鍋店偶遇駱應鈞。（小紅書）

有網民在潮州一間火鍋店偶遇駱應鈞。（小紅書）

有網民在潮州一間火鍋店偶遇駱應鈞。（小紅書）

有網民在潮州一間火鍋店偶遇駱應鈞。（小紅書）

有網民在潮州一間火鍋店偶遇駱應鈞。（小紅書）

曾大病纏身停工4個月

駱應鈞曾於2019年1月的心臟檢查中，發現腎石問題。由於腎石分布原因，需進行兩次繁複的手術，並因此住院40多日。當初患病對他影響甚大，術後休息了4個月才完全康復，他也因此大幅減少了幕前工作。

近照狀態備受外界關心 網民反應兩極

鑑於駱應鈞過去的健康狀況，其近照狀態備受外界關心。相中可見其身形較以往清瘦，與身邊人談笑時，頸部筋脈顯得較為明顯。不過，他的精神狀況看來相當理想，全程展現笑容並與眾人互動融洽，毫無明星架子，態度親和。

對於這位老戲骨的近照，網民的反應兩極。有網民留言慨嘆：「老咗好多啦」、「唉，都老了」，但大多數留言均聚焦於其過往的演出，紛紛表達對他的經典角色的喜愛，以及大讚其氣質的昇華，表示：「年輕時候就有威嚴，老了反而帶著儒雅的風度，一看就是有底氣的豪門」、「keep得好好，細個睇佢係呢個樣，而家都係咁既樣」、「駱生身形保持得真好」、「不禿、不胖、不油」、「越老越帥」、「老是老了，但一點不油膩，身板溜直，風采依舊」，足見他在觀眾心中依然魅力不減，廣受大眾喜愛。

資深演員駱應鈞。（微博）

駱應鈞參與不少經典劇集的演出。（東星圖片）

駱應鈞在《倚天屠龍記》飾演謝遜。（劇集截圖）

駱應鈞在《倚天屠龍記》飾演謝遜。（劇集截圖）

駱應鈞參與不少經典劇集的演出。（劇集截圖）

資深演員駱應鈞。（微博）

資深演員駱應鈞。（微博）

資深演員駱應鈞。（微博）

近年，駱應鈞轉向內地發展為主。（小紅書）

近年，駱應鈞轉向內地發展為主。（小紅書）

駱應鈞早前登台演唱。（小紅書）