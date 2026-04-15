食物安全｜內地藍莓劈價¥9.9，女子兩日狂食患胃石症，醫生警告3類人慎食

不少人喜歡吃藍莓，認為有助護眼及抗發炎。近期內地藍莓價格大幅下跌，低至9.9元人民幣（約11.35港元）一盒。內地一名女子因連續兩日狂食藍莓，導致胃痛入院，檢查後發現胃底竟塞滿「硬石」。醫生指出，過量食用藍莓容易令胃內形成結塊，並特別提醒三類人士應謹慎進食。

女子狂食致「胃石」塞胃底

綜合內地媒體報道，國產藍莓經品種升級與大規模上市後，以往動輒售三、四十元人民幣 (約34.41至45.88港元) 的藍莓，近期價格大幅回落，現時藍莓售價僅為以往的兩三成，一盒最平只需9.9元人民幣。

然而，福建一名女子近日連續兩日，每日進食約半斤藍莓，其後突然出現劇烈胃痛，並伴隨噁心、反酸等症狀。送院檢查後發現，其胃底被一硬塊完全堵塞，確診「胃石症」。

內地藍莓價格大幅下跌，低至9.9元人民幣（約11.35港元）一盒。（微博圖片）

內地藍莓價格大幅下跌，低至9.9元人民幣（約11.35港元）一盒。（微博圖片）

內地藍莓價格大幅下跌，低至9.9元人民幣（約11.35港元）一盒。（小紅書圖片）

醫生指出，過量食用藍莓容易令胃內形成結塊，並特別提醒三類人士應謹慎進食。（影片截圖）

醫生指出，過量食用藍莓容易令胃內形成結塊，並特別提醒三類人士應謹慎進食。（影片截圖）

醫生指出，過量食用藍莓容易令胃內形成結塊，並特別提醒三類人士應謹慎進食。（影片截圖）

醫生指出，過量食用藍莓容易令胃內形成結塊，並特別提醒三類人士應謹慎進食。（影片截圖）

3類人士需慎食藍莓

報道指出，藍莓富含果膠與鞣酸，若空腹或短時間內大量攝入，這些物質會在胃酸的環境下與蛋白質產生化學反應，最終凝結成難以消化的固體團塊等沉澱物，從而引發「胃石症」，輕則出現胃脹、胃痛，重則引發胃潰瘍甚至消化道梗阻。除了藍莓之外，未熟透的柿、生山楂、桑葚以及士多啤梨等水果同樣含有大量鞣酸，過量進食亦會有生胃石的風險。

首都醫科大學附屬北京中醫醫院心血管科主任醫師尚菊菊提醒，雖然藍莓具有護眼及抗氧化的功效，但並非適合所有人。以下三類人士進食時須多加注意：

● 脾胃虛弱人士：由於藍莓屬性偏寒，長者或小童等脾胃功能較弱者若進食過量，容易損傷脾胃陽氣，窒礙消化及吸收功能。

● 糖尿病患者：藍莓雖屬低糖生果，但仍建議需要控糖的人士注意節制食量，宜少量多次食用，例如早晚各進食約10粒，以防血糖急升。

● 服用抗凝血藥患者：藍莓內含的維他命K或會與抗凝血藥物相沖，影響抗凝的效果，建議患者分開時段並適量食用。

醫生拆解「藍莓消炎」謬誤

對於坊間流傳「食藍莓可以消炎」的說法，尚醫生指出這是一大謬誤。她解釋，藍莓所謂的「消炎」作用，其實是透過當中的花青素成分，發揮抗缺血缺氧的效果，從而提升身體抵抗力，其機制與一般消炎藥有本質上的分別。當身體因細菌或病毒感染而出現發炎時，單靠進食藍莓並不能達到任何消炎效果，市民切勿將其視為藥物的替代品。

尚醫生建議，一般成年人每日進食藍莓的分量應控制在50克左右。若進食過量引致胃部輕微不適，市民可先飲用溫水，或進食少量梳打餅以中和胃酸。若不適症狀持續或惡化，應盡快求醫。

同場加映：10種天然「超級食物」

綜合外媒報道，營養雜誌《Today’s Dietitian》聯同健康公關機構Pollock Communications，曾向全球564名註冊營養師進行年度「營養趨勢」調查，挑選出10種天然「超級食物」：

10種天然超級食物

10. 三文魚

9. 原始穀物

8. 菇類

7. 豆類

6. 綠茶

5. 堅果

4. 牛油果

3. 種子類

2. 藍莓

1. 發酵食品

資料來源：PR Newswire（美通社）

調查亦指出，「植物性飲食」在全球上變得愈來愈普遍，目前排名第2，稍低於「間歇性斷食」；大部分註冊營養師建議大家，每日多攝取植物性食物、提升膳食纖維攝取、限制加工食物及快餐的攝取，有助於提升整體身體健康。

同場加映：正確洗藍莓方法

台灣營養功能醫學專家劉博仁曾在其Facebook專頁發文表示，藍莓營養高但容易出現農藥殘留，如殺菌劑（boscalid）及殺蟲劑 （cypermethrin）等，但劉博仁指，只要清洗正確，食用風險會大幅下降：

● 流動清水沖洗 30–60 秒（最重要）：一邊輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽的髒污與農藥被帶走。

● 使用濾網讓藍莓滾動更乾淨：可增加物理摩擦，效果比浸泡好。

● 吃之前再洗：不要提前洗完放冰箱，藍莓表皮脆弱，先洗會更容易發霉。

清洗蔬果方法丨避免1種洗法 恐農藥回滲果肉

劉博仁重申清水沖洗及輕揉是目前最簡單、最實證支持、也最安全的藍莓清方式，不建議用鹽水或小蘇打長時間浸泡。他指浸泡太久反而可能讓水溶性農藥重新滲回果肉；也可能影響果實品質並破壞口感；效果亦不一定比清水好。

清洗蔬果方法丨正確洗莓果/士多啤梨方法【附揀莓果+保存貼士】

據台灣衛生福利部食品藥物管理署刊登第1063期《藥物食品安全週報》，國立臺灣大學農業化學系教授顏瑞泓分享正確清洗莓果的3步驟，可遵循「先沖洗、浸泡、後去蒂」原則：

● 重點沖洗：先以較大水流重點沖洗果蒂部位與表面。

● 換水浸泡：將莓果放入清水中浸泡10至15分鐘，每3至5分鐘換水一次，重複數次。士多啤梨建議逐顆沖洗。

● 去蒂吸乾：最後才去除蒂頭，避免清洗過程中農藥經切口進入果肉內部。並以廚房紙巾吸乾水分後食用或保存。若莓果果粒更細小，也可直接避開果蒂部分食用。

清洗蔬果方法丨勿用鹽水、小蘇打水、清潔劑清洗

顏教授提醒，坊間流傳「用鹽水或小蘇打水浸泡較乾淨」的做法是錯誤的。反而以流動清水反覆沖洗，已經有效去除農藥殘留，毋須添加其他物質。衛生福利部食品藥物管理署也指出，清洗草莓時不建議使用清潔劑、鹽水或洗米水浸泡，以免造成化學殘留或影響水果品質。

清洗蔬果方法丨莓果保存貼士

莓果含水量高，容易腐敗發霉，顏瑞泓教授建議保存方式如下：

● 儘早食用：清洗後應儘快食用。

● 短期冷藏：若需冷藏，可先吸乾水分，再以乾紙巾包覆或置於保鮮盒內，放入冰箱冷藏（溫度控制在0至4℃）。

● 長期冷凍：若需較長時間保存，可清洗瀝乾後放入冷凍袋排氣封口冷凍。冷凍莓果適合用於果昔或烘焙，但不建議二次解凍再冷凍，以免影響口感。

清洗蔬果方法丨3招挑選新鮮莓果

選購莓果時可從外觀與氣味判斷：

● 士多啤梨：新鮮士多啤梨色澤鮮紅、果實飽滿、蒂頭翠綠且無滲水。

● 藍莓、覆盆子：以果粒完整、不皺縮、無白色斑點為佳。

● 檢查包裝：購買時檢查盒底是否有果汁滲出，避免購得已開始腐壞的果實。

顏教授提醒，莓果一旦發霉，即使僅局部變質，黴菌孢子可能早已擴散，應整盒丟棄，切勿食用。

同場加映｜英國檢測2025最多農藥殘留超標蔬果清單一覽

據英媒《Daily Mail》報道，英國非牟利組織「農藥行動網絡」（PAN UK）於2025年分析政府檢測數據後，列出農藥殘留最嚴重的12種蔬果，其中包括提子及青檸等。

報告指出，在被檢驗的17種水果與蔬菜中，共發現123種不同化學物質；75%水果樣本及25%蔬菜樣本含多重農藥殘留。當中發現42種與癌症相關的農藥，以及21種會干擾荷爾蒙的化學物。報告又指，若民眾長期接觸可能增加患癌風險，亦可能引致先天缺陷、發育障礙及生殖問題。

由低至高排名：（含多重農藥殘留樣本比例）

英國檢測12款最多殘留農藥蔬果排行榜

第12名：乾豆類（20.83%）

第11名：茄子（22.92%）

第10名：西蘭花（26.45%）

第9名：蘑菇（31.25%）

第8名：辣椒（37.5%）

第7名：豆類（37.5%）

第6名：蜜瓜（46.39%）

第5名：甜椒（48.96%）

第4名：香蕉（67.12%）

第3名：青檸（79.17%）

第2名：提子（89.81%）

第1名：西柚（99.17%）

同場加映｜美國檢測2025最多殘留農藥蔬果排行榜

美國環境工作組織（EWG）於去年6月11日公布「2025年農產品農藥購物指南」（EWG's 2025 Shopper's Guide to Pesticides in Produce），調查結果發現大部分水果和蔬菜中仍殘留多種農藥，這些化學物質可能會導致荷爾蒙失調、損害神經系統、生殖系統等健康問題。

組織評估了美國農業部 （USDA）對47種水果和蔬菜的檢測數據，抽取共53,692個樣本，並於測試前進行去皮、擦洗和清洗步驟，結果仍於樣本中發現約265種農藥，當中將殘留農藥最多的12種蔬果、最少的15種蔬果作出排名。

12種最多農藥蔬果清單一覽

第12名：薯仔

第11名：藍莓

第10名：黑莓

第9名：蘋果

第8名：啤梨

第7名：油桃

第6名：車厘子

第5名：桃

第4名：提子

第3名：羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍及芥菜

第2名：士多啤梨

第1名：菠菜

同場加映｜15種最少農藥蔬果清單一覽

除了最多農藥蔬果，組織亦列出以下15種農藥含量較少、毒性較低的蔬果，其中6成幾乎無農藥殘留，只有16%含有兩種或以上農藥的殘留、前6位蔬果中，沒有一款樣本含3種以上農藥殘留。

15種最少農藥蔬果清單一覽

第15名：奇異果

第14名：菇

第13名：紅蘿蔔

第12名：芒果

第11名：香蕉

第10名：椰菜花

第9名：西瓜

第8名：椰菜

第7名：蘆筍

第6名：青豆（冷凍）

第5名：洋葱

第4名：木瓜

第3名：牛油果

第2名：甜粟米(新鮮和冷凍）

第1名：鳳梨