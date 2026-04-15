全港最大公立醫院｜啟德醫院10月分階段啟用，2028年全面運作

啟德醫院︱位於啟德發展區、全港規模最大的公立醫院已正式命名為「啟德醫院」，並將於2026年10月起分階段投入服務。這座總建築樓面面積達50萬平方米、提供2,400張病床的醫療新地標，不僅是香港病床數目最多及總樓面面積最大的公立醫院，更將逐步承接伊利沙伯醫院的臨床服務，重塑九龍區公營醫療格局。

啟德醫院︱10月專科門診先行 急症及住院2028年全面運作

醫院管理局公布，啟德醫院將分兩階段啟用。首階段於今年10月展開，率先由「專科門診大樓」及「腫瘤科大樓」投入服務，開展家庭醫學綜合中心、內科、外科、神經外科、家庭醫學及腫瘤科（部分舊症）的專科門診服務，並提供專職醫療、診斷和放射治療等配套。醫管局表示，人手部署充足，可應付新院啟用初期每日2,000至3,000人次的服務流量。

第二階段預計於2028年投入服務，屆時住院、手術及24小時急症室等主要臨床服務將會全面啟用。醫管局強調會確保服務銜接順暢，並透過電話、手機短訊SMS、郵寄及醫管局應用程式「HA Go」通知病人新的應診安排。

啟德醫院︱首間設迴旋加速器及5G-A網絡公院

啟德醫院由五座大樓組成，配備37間手術室及一系列先進臨床設施。作為醫管局指定的創傷中心，醫院設有中風中心、胸痛中心及高端放射治療設施，並將提供24小時急症服務，以應對各類急症、緊急情況及重大事故。

值得一提，啟德醫院是首間全面採用5G-A通訊網絡的公立醫院，更是全港首間設有迴旋加速器的公立醫院，可自行製作放射檢查及腫瘤科所需的放射性示蹤劑，大幅提升臨床支援能力。醫院亦設有多個專科中心，包括腫瘤科中心及腦神經科學中心，支援較複雜的專科轉介個案。

啟德醫院將於2026年10月起分階段投入服務。（醫管局宣傳片截圖）

啟德醫院由五座大樓組成。（醫管局宣傳片截圖）

作為九龍中醫院聯網的龍頭醫院，啟德醫院將與區內其他醫院分工協作，優化九龍區急症醫院的體布局。（醫管局宣傳片截圖）

啟德醫院是首間全面採用5G-A通訊網絡的公立醫院。（醫管局宣傳片截圖）

伊利沙伯醫院的臨床服務將逐步遷往啟德醫院。（醫管局宣傳片截圖）

為方便市民，醫管局將推出啟德醫院「交通資訊卡」，並透過區議會及社區網絡發放相關資訊。（醫管局宣傳片截圖）

啟德醫院︱九龍中聯網新龍頭 服務覆蓋180萬人口

醫管局發言人指出，啟德醫院服務範圍覆蓋油尖旺、九龍城、黃大仙以及觀塘等區域，服務人口超過180萬。作為九龍中醫院聯網的龍頭醫院，啟德醫院將與區內其他醫院分工協作，優化九龍區急症醫院的整體布局，使公營醫療資源分布更均勻。同時，醫院亦會為毗鄰的香港兒童醫院提供臨床支援，進一步加強兩院協同效應，連同香港兒童醫院組成本港最大型的公營醫療樞紐。

啟德醫院︱伊利沙伯醫院服務分階段轉移 穿梭巴士助員工往返

伊利沙伯醫院的臨床服務將逐步遷往啟德醫院。九龍中醫院聯網總監張復熾表示，首階段主要集中門診及日間服務；為便利員工往返，醫管局將安排每15分鐘一班的穿梭巴士。他強調，即使病人「去錯醫院」，醫療團隊亦有應變方案，會就地處理醫療需要，例如即場診症或以遙距醫療方式跟進。若病人需接受手術，亦會由同一醫療團隊安排轉介至伊利沙伯醫院或其他聯網內醫院進行。

啟德醫院︱交通配套完善：14條巴士小巴線連接九龍各區

啟德醫院交通配套完善，九龍中醫院聯網行政事務總經理雷沛然表示，港鐵觀塘線、屯馬線及將軍澳線均有交通工具可轉乘至啟德醫院。巴士及小巴方面，共設8條巴士線及6條小巴線，覆蓋深水埗、油尖旺、觀塘等主要區域。為方便市民，醫管局將推出啟德醫院「交通資訊卡」，並透過區議會及社區網絡發放相關資訊。

啟德醫院︱命名蘊含歷史意義 紀念本地醫療先驅

醫管局發言人補充，「啟德」之名源於何啟和區德兩位本地商人，承載本地醫療發展的歷史意義。何啟不但是香港華人西醫的先驅，亦曾參與創辦香港華人西醫書院（香港大學醫學院的前身），並積極推動雅麗氏利濟醫院及廣華醫院的成立，對本港醫學發展貢獻良多。以「啟德」命名，既彰顯本地歷史傳承，亦呼應醫院所在位置，寓意醫院延續以病人為本、關懷社區的精神。

醫管局已設立啟德醫院熱線3506 5188，供病人查詢最新服務安排。