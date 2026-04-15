歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

26
四月
沙田馬場｜國際馬壇春季盛事「富衛保險冠軍賽馬日」 4月26日沙田馬場舉行 世界冠軍匯聚 三場一級賽同日上演 兩大王者「嘉應高昇」及「浪漫勇士」力爭奪冠再創輝煌歷史 沙田馬場｜國際馬壇春季盛事「富衛保險冠軍賽馬日」 4月26日沙田馬場舉行 世界冠軍匯聚 三場一級賽同日上演 兩大王者「嘉應高昇」及「浪漫勇士」力爭奪冠再創輝煌歷史
大型盛事 節慶活動
沙田馬場｜國際馬壇春季盛事「富衛保險冠軍賽馬日」 4月26日沙田馬場舉行 世界冠軍匯聚 三場一級...
推介度：
26/04/2026
16
五月
啟德體育園｜Sun Life永明呈獻 林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》 啟德體育園｜Sun Life永明呈獻 林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》
節慶活動 文化藝術
啟德體育園｜Sun Life永明呈獻 林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》
推介度：
16/05/2026 - 17/05/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
產品安全︱Lululemon產品遭美國調查涉永久性化學物，品牌回應：已停用逾兩年
健康Tips

產品安全︱Lululemon產品遭美國調查涉永久性化學物，品牌回應：已停用逾兩年

健康解「迷」
健康解「迷」

　　全球知名運動休閒品牌Lululemon近日陷入關於產品安全爭議。美國德州總檢察長正式對該品牌啟動調查，關注其運動服裝是否含有對人體與環境有害的「永久性化學物」（PFAS），以及公司是否在相關問題上誤導消費者。面對指控，Lululemon迅速回應，強調大部分產品已不再使用該類物質。

 

致癌物︱Lululemon產品涉含「永久性化學物」

 

　　據路透社報導，美國德州總檢察長肯·帕克斯頓（Ken Paxton） 於當地時間周一（13日）在社交平台X上公開宣布，已對Lululemon展開正式調查。調查重點包括：

 

  • 審查該公司的限用物質清單（RSL）
  • 檢視其檢測規程與供應鏈管理實踐
  • 核實產品是否符合對外宣稱的安全標準

 

　　帕克斯頓指出，Lululemon長期主打健康、運動與高品質生活理念，消費者自然期待其產品不含有害化學物質。若調查發現該公司違反德州法律，將追究其法律責任。

 

致癌物︱甚麼是「永久性化學物」PFAS？

 

　　PFAS（全氟及多氟烷基物質）是一類自1940年代起廣泛使用的合成化學物質，常見於防水服裝與戶外裝備、防污地毯與家具布料、不沾鍋塗層、食品包裝紙與化妝品。其最大的問題在於：在環境中幾乎無法分解，被稱為「永久性化學物」。人體攝入後會長期累積，研究指出可能導致：

 

  • 癌症
  • 不孕症與生育能力下降
  • 內分泌系統紊亂
  • 免疫系統受損

 

　　因此，美國多個州份及歐盟已陸續對消費品中的PFAS實施嚴格限制。

 

致癌物︱Lululemon回應：產品中不含PFAS，已停用超過兩年

 

　　面對官方調查，Lululemon迅速透過發言人發表聲明稱「本公司產品中不使用PFAS」。並表示，過去僅在耐用防水服裝（如部分外套）中使用過該類化學物質，這類產品僅佔公司總銷售的一小部分。公司已於2024年1月之前完成逐步淘汰，換言之，已停用超過兩年。

 

　　發言人強調，Lululemon正全力配合德州檢察長辦公室，提供所有要求的文件，以證明其合規性。

 

致癌物︱Lululemon非首次陷產品安全爭議

 

　　Lululemon於1998年在加拿大成立，最初以瑜伽服裝打響名號，如今已發展為涵蓋跑步、訓練、日常生活的頂級運動休閒品牌，深受中產與健身愛好者喜愛。然而，此次PFAS調查事件被分析可能與以下因素有關：

 

  • 消費者投訴累積：近期陸續有消費者對Lululemon產品的材質安全提出質疑。
  • 監管趨勢收緊：美國多個州份正加速推動PFAS禁令，檢方主動稽查過往產品。
  • 品牌宣傳爭議：若過去曾標榜「健康環保」卻曾使用PFAS，可能涉及誤導性營銷。

 

　　實際上，在今年稍早，該品牌旗下的「Get Low」健身系列產品，因消費者大量投訴品質問題，一度被迫從官網下架，在解決相關問題後才恢復線上銷售。雖然該事件與PFAS無直接關聯，但接連出現的產品風波，已對品牌信譽造成一定影響。

 

同場加映：PFAS影響健康可致癌

 

　　PFAS被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨著水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。

 

PFAS 健康風險

  • 生理功能失調
  • 干擾荷爾蒙
  • 甲狀腺功能異常
  • 影響新陳代謝而提高膽固醇
  • 提高在極凍天氣下的猝死機率
  • 提高在新冠病毒侵襲下感染重症的機率
     
  • 肝指數異常
  • 腎癌
  • 睪丸癌
  • 女性生殖能力降低
  • 干擾甲狀腺
  • 誘發肥胖和神經毒性而影響學習與記憶
     
  • 幼兒對某些疫苗的抗體反應降低
  • 孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症
  • 胎兒出生後體重較低
  • 胎兒對某些疫苗的反應較差
  • 男胎成年後精子數目減少、活動力較差
     

 

　　流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現，並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。

 

同場加映：消委會20款瑜伽褲評測

 

　　消委會早前測試市面上20款瑜伽褲，發現兩款檢出含游離甲醛，另有兩款有機會在沾汗後染色至其他衣物，不過當中亦有平價抵用款式，其中一款奪得4.5高評分只售149元。

 

20款瑜伽褲評測
 
alo
7/8 High-Waist Airbrush Legging
價錢：$810 
總評：4*
原產地：越南
布料密度：346g/m²
纖維成分：89.1%尼龍 10.9%彈性纖維
舒適程度：3.5*
拉伸彈性表現：4*
耐用程度：4.5*
代學物質檢測：5*
 
Cotton On
iBody Petite Ultra Soft Booty Lift
Pocket Full Length Tight
價錢：$229  
總評：4*
原產地：中國
布料密度：250g/m²
纖維成分：78%聚酯纖維 22%彈性纖維
舒適程度：4*
拉伸彈性表現：3.5*
耐用程度：4*
代學物質檢測：5*
 
SKULLPIG
PLAX AIR Leggings
價錢：$355  
總評：3.5*
原產地：韓國
布料密度：212g/m²
纖維成分：87%尼龍 13%彈性纖維
舒適程度：3*
拉伸彈性表現：4.5*
耐用程度：4.5*
代學物質檢測：5*

Under Armour
Meridian Ankle Leg Pinktuk
價錢：$599  
總評：4*
原產地：約旦
布料密度：243g/m²
纖維成分：83.6%尼龍 16.4%彈性纖維
舒適程度：4.5*
拉伸彈性表現：4*
耐用程度：4*
代學物質檢測：5*

Her own words
72118XP065 GRI S
價錢：$448  
總評：3.5*
原產地：中國
布料密度：188g/m²
纖維成分：65.1%尼龍 34.9%彈性纖維
舒適程度：4*
拉伸彈性表現：4*
耐用程度：4.5*
代學物質檢測：3*

Aerie by American Eagle
OFFLINE By Aerie Real Me 7/8 Legging
價錢：$490  
總評：3.5*
原產地：越南
布料密度：207g/m²
纖維成分：89.8%尼龍 10.2%彈性纖維
舒適程度：4.5*
拉伸彈性表現：4.5*
耐用程度：3.5*
代學物質檢測：5*

ASICS
女式瑜伽緊身褲
價錢：$490  
總評：3*
原產地：中國
布料密度：236g/m²
纖維成分：80.1%尼龍 19.9%彈性纖維
舒適程度：4.5*
拉伸彈性表現：4*
耐用程度：3*
代學物質檢測：5*

AUMNIE
Nude Seamless Ankle Crops
價錢：$499  
總評：3*
原產地：中國
布料密度：205g/m²
纖維成分：80.2%尼龍 19.8%彈性纖維
舒適程度：4*
拉伸彈性表現：4*
耐用程度：4.5*
代學物質檢測：4*

Giordano
G-MOTION Leggings (For women)
價錢：$230  
總評：3*
原產地：中國
布料密度：241g/m²
纖維成分：78.8%尼龍 21.2%彈性纖維
舒適程度：4.5*
拉伸彈性表現：3.5*
耐用程度：3*
代學物質檢測：5*

luluemon
Aligntm HIGH-Rise Oant 24" Asia Fit
價錢：$880  
總評：5*
原產地：越南
布料密度：214g/m²
纖維成分：80.4%尼龍 19.6%彈性纖維
舒適程度：4.5*
拉伸彈性表現：5*
耐用程度：4.5*
代學物質檢測：5*

GU
Women Sports Leggings GA
價錢：$149  
總評：4.5*
原產地：中國
布料密度：251g/m²
纖維成分：83%尼龍 17%彈性纖維
舒適程度：5*
拉伸彈性表現：4*
耐用程度：4.5*
代學物質檢測：5*

Too Chill for Yoga
Chill Premium Meguro Sports Pants
價錢：$319  
總評：4.5*
原產地：中國
布料密度：211g/m²
纖維成分：80.5%尼龍 19.5%彈性纖維
舒適程度：4.5*
拉伸彈性表現：5*
耐用程度：4.5*
代學物質檢測：5*

Nike
Zenvy Leggings 7/8 女子輕度支撐高腰緊身褲
價錢：$799  
總評：4.5*
原產地：中國
布料密度：235g/m²
纖維成分：63%尼龍 37%彈性纖維
舒適程度：4.5*
拉伸彈性表現：5*
耐用程度：4.5*
代學物質檢測：5*

adidas
Tight Fit Super High Rise 7/8 Style YOGA YGA LUX 78 TIG
價錢：$699  
總評：4.5*
原產地：中國
布料密度：314g/m²
纖維成分：75.1%尼龍 24.9%彈性纖維
舒適程度：4*
拉伸彈性表現：4.5*
耐用程度：4.5*
代學物質檢測：5*

PUMA
Train PUMA STRONG HW Tight
價錢：$299  
總評：4.5*
原產地：越南
布料密度：307g/m²
纖維成分：87%尼龍 13%彈性纖維
舒適程度：5*
拉伸彈性表現：4*
耐用程度：4*
代學物質檢測：5*

TITIKA
Zero Touch Leggings 25" 
價錢：$590  
總評：4.5*
原產地：-
布料密度：213g/m²
纖維成分：75.6%尼龍 24.4%彈性纖維
舒適程度：4*
拉伸彈性表現：4*
耐用程度：4.5*
代學物質檢測：5*

UNIQLO
AIRism Soft UV Protection Pocket Leggings
價錢：$199 
總評：4*
原產地：越南
布料密度：266g/m²
纖維成分：74.6%尼龍 25.4%彈性纖維
舒適程度：5*
拉伸彈性表現：4*
耐用程度：4.5*
代學物質檢測：5*

H & M
Studio tights SoftMove TM DryMove TM
價錢：$249 
總評：4*
原產地：孟加拉
布料密度：219g/m²
纖維成分：81.6%尼龍 18.4%彈性纖維
舒適程度：5*
拉伸彈性表現：4*
耐用程度：4*
代學物質檢測：5*

Decathlon
KIMJALY 緊身褲 520 ACTION (DOMYOS)
價錢：$299 
總評：4*
原產地：中國
布料密度：228g/m²
纖維成分：79.6%尼龍 20.4%彈性纖維
舒適程度：4*
拉伸彈性表現：4.5*
耐用程度：4*
代學物質檢測：5*

Sweaty Betty
Super Soft Flow 7/8 Yoga Leggings
價錢：$980 
總評：4*
原產地：柬埔寨
布料密度：276g/m²
纖維成分：68.5%尼龍 31.5%彈性纖維
舒適程度：4*
拉伸彈性表現：4.5*
耐用程度：4*
代學物質檢測：5*

資料來源：消委會

 

　　化學物質方面，各樣本中有兩款被檢出微量游離甲醛，惟檢出量低於內地相關要求上限。消委會指如布料釋出的游離甲醛較多，有機會對穿著者的皮膚造成刺激，嚴重者或會出現過敏性接觸性皮膚炎。建議6大選購及清潔貼士：

 

  • 按運動類型及強度去選擇合適的瑜伽褲、緊身運動褲
  • 在購買前應親身試穿，若脫褲後發現皮膚有壓痕，即代表褲的尺碼太小，有機會阻礙血液循環及影響舒適感
  • 穿著後盡快清洗，被汗沾濕的衣物存放愈久，愈易滋生細菌及發霉，產生惡臭，汗液酸鹼度亦會影響布料彈性
  • 清洗時，切勿使用衣物柔順劑，柔順劑會將污垢鎖於纖維裡，令異味逗留及破壞布料的彈性
  • 勿以高溫洗濯或以乾衣機高溫烘乾及整熨瑜伽褲，以免破壞布料的排汗功能及回彈力，令瑜伽褲縮水變形或變色
  • 若以洗衣機清洗，宜將瑜伽褲裡外反轉，並放入洗衣袋低速洗濯，以免被尖銳物品勾破褲身

 

同場加映：消委會嚴選7款5星瑜伽墊名單

 

　　消委會曾檢測市面30款瑜伽墊，結果發現只有2款瑜伽墊完全不含具生殖毒性的甲酰胺（formamide）。消委會指出，經常吸入這些有毒物質，隨時影響健康；長期接觸或致胎兒畸形。

 

　　測試結果共有7款瑜伽墊獲消委會推薦：

 

消委會推薦5星瑜伽墊

Pure Yoga Yoga
Mat 810006
甲酰胺含量：0
售價：$550

E-Sport雙色𤦎伽墊
(紫羅蘭加淺紫)
甲酰胺含量：9
售價：$100

Lululemon The Reversible Mat
甲酰胺含量：14
售價：$580

NEBO TPE Yoga Mat NE3901
甲酰胺含量：16
售價：$209

JA' MOIRE Rubber Mat
甲酰胺含量：18
售價：$399

GOMA 特級瑜伽地蓆(紫色) 6mm AG801/P
甲酰胺含量：28
售價：$109

TRIRON TPE Yoga Mat (6mm) TRIACC10DB
甲酰胺含量：58
售價：$188

Tags:#健康#時尚品牌#消費者安全#瑜伽褲#Lululemon#化學物質#PFAS#致癌物#德州#消費者投訴#產品召回#環境危害#永久化學物#致癌#瑜伽服#美國德州#美國#消委會#瑜伽墊
Add a comment ...Add a comment ...
藥物安全警示｜醫生最不推薦10大成藥排行榜，第1名港人遊日必買恐損健康
更多健康解「迷」文章
藥物安全警示｜醫生最不推薦10大成藥排行榜，第1名港人遊日必買恐損健康
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處