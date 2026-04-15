產品安全︱Lululemon產品遭美國調查涉永久性化學物，品牌回應：已停用逾兩年

全球知名運動休閒品牌Lululemon近日陷入關於產品安全爭議。美國德州總檢察長正式對該品牌啟動調查，關注其運動服裝是否含有對人體與環境有害的「永久性化學物」（PFAS），以及公司是否在相關問題上誤導消費者。面對指控，Lululemon迅速回應，強調大部分產品已不再使用該類物質。

致癌物︱Lululemon產品涉含「永久性化學物」

據路透社報導，美國德州總檢察長肯·帕克斯頓（Ken Paxton） 於當地時間周一（13日）在社交平台X上公開宣布，已對Lululemon展開正式調查。調查重點包括：

審查該公司的限用物質清單（RSL）

檢視其檢測規程與供應鏈管理實踐

核實產品是否符合對外宣稱的安全標準

帕克斯頓指出，Lululemon長期主打健康、運動與高品質生活理念，消費者自然期待其產品不含有害化學物質。若調查發現該公司違反德州法律，將追究其法律責任。

致癌物︱甚麼是「永久性化學物」PFAS？

PFAS（全氟及多氟烷基物質）是一類自1940年代起廣泛使用的合成化學物質，常見於防水服裝與戶外裝備、防污地毯與家具布料、不沾鍋塗層、食品包裝紙與化妝品。其最大的問題在於：在環境中幾乎無法分解，被稱為「永久性化學物」。人體攝入後會長期累積，研究指出可能導致：

癌症

不孕症與生育能力下降

內分泌系統紊亂

免疫系統受損

因此，美國多個州份及歐盟已陸續對消費品中的PFAS實施嚴格限制。

致癌物︱Lululemon回應：產品中不含PFAS，已停用超過兩年

面對官方調查，Lululemon迅速透過發言人發表聲明稱「本公司產品中不使用PFAS」。並表示，過去僅在耐用防水服裝（如部分外套）中使用過該類化學物質，這類產品僅佔公司總銷售的一小部分。公司已於2024年1月之前完成逐步淘汰，換言之，已停用超過兩年。

發言人強調，Lululemon正全力配合德州檢察長辦公室，提供所有要求的文件，以證明其合規性。

致癌物︱Lululemon非首次陷產品安全爭議

Lululemon於1998年在加拿大成立，最初以瑜伽服裝打響名號，如今已發展為涵蓋跑步、訓練、日常生活的頂級運動休閒品牌，深受中產與健身愛好者喜愛。然而，此次PFAS調查事件被分析可能與以下因素有關：

消費者投訴累積：近期陸續有消費者對Lululemon產品的材質安全提出質疑。

監管趨勢收緊：美國多個州份正加速推動PFAS禁令，檢方主動稽查過往產品。

品牌宣傳爭議：若過去曾標榜「健康環保」卻曾使用PFAS，可能涉及誤導性營銷。

實際上，在今年稍早，該品牌旗下的「Get Low」健身系列產品，因消費者大量投訴品質問題，一度被迫從官網下架，在解決相關問題後才恢復線上銷售。雖然該事件與PFAS無直接關聯，但接連出現的產品風波，已對品牌信譽造成一定影響。

同場加映：PFAS影響健康可致癌

PFAS被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨著水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。

PFAS 健康風險

生理功能失調

干擾荷爾蒙

甲狀腺功能異常

影響新陳代謝而提高膽固醇

提高在極凍天氣下的猝死機率

提高在新冠病毒侵襲下感染重症的機率



肝指數異常

腎癌

睪丸癌

女性生殖能力降低

干擾甲狀腺

誘發肥胖和神經毒性而影響學習與記憶



幼兒對某些疫苗的抗體反應降低

孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症

胎兒出生後體重較低

胎兒對某些疫苗的反應較差

男胎成年後精子數目減少、活動力較差







流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現，並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。

同場加映：消委會20款瑜伽褲評測

消委會早前測試市面上20款瑜伽褲，發現兩款檢出含游離甲醛，另有兩款有機會在沾汗後染色至其他衣物，不過當中亦有平價抵用款式，其中一款奪得4.5高評分只售149元。

20款瑜伽褲評測



alo

7/8 High-Waist Airbrush Legging

價錢：$810

總評：4*

原產地：越南

布料密度：346g/m²

纖維成分：89.1%尼龍 10.9%彈性纖維

舒適程度：3.5*

拉伸彈性表現：4*

耐用程度：4.5*

代學物質檢測：5*



Cotton On

iBody Petite Ultra Soft Booty Lift

Pocket Full Length Tight

價錢：$229

總評：4*

原產地：中國

布料密度：250g/m²

纖維成分：78%聚酯纖維 22%彈性纖維

舒適程度：4*

拉伸彈性表現：3.5*

耐用程度：4*

代學物質檢測：5*



SKULLPIG

PLAX AIR Leggings

價錢：$355

總評：3.5*

原產地：韓國

布料密度：212g/m²

纖維成分：87%尼龍 13%彈性纖維

舒適程度：3*

拉伸彈性表現：4.5*

耐用程度：4.5*

代學物質檢測：5*

Under Armour

Meridian Ankle Leg Pinktuk

價錢：$599

總評：4*

原產地：約旦

布料密度：243g/m²

纖維成分：83.6%尼龍 16.4%彈性纖維

舒適程度：4.5*

拉伸彈性表現：4*

耐用程度：4*

代學物質檢測：5*

Her own words

72118XP065 GRI S

價錢：$448

總評：3.5*

原產地：中國

布料密度：188g/m²

纖維成分：65.1%尼龍 34.9%彈性纖維

舒適程度：4*

拉伸彈性表現：4*

耐用程度：4.5*

代學物質檢測：3*

Aerie by American Eagle

OFFLINE By Aerie Real Me 7/8 Legging

價錢：$490

總評：3.5*

原產地：越南

布料密度：207g/m²

纖維成分：89.8%尼龍 10.2%彈性纖維

舒適程度：4.5*

拉伸彈性表現：4.5*

耐用程度：3.5*

代學物質檢測：5*

ASICS

女式瑜伽緊身褲

價錢：$490

總評：3*

原產地：中國

布料密度：236g/m²

纖維成分：80.1%尼龍 19.9%彈性纖維

舒適程度：4.5*

拉伸彈性表現：4*

耐用程度：3*

代學物質檢測：5*

AUMNIE

Nude Seamless Ankle Crops

價錢：$499

總評：3*

原產地：中國

布料密度：205g/m²

纖維成分：80.2%尼龍 19.8%彈性纖維

舒適程度：4*

拉伸彈性表現：4*

耐用程度：4.5*

代學物質檢測：4*

Giordano

G-MOTION Leggings (For women)

價錢：$230

總評：3*

原產地：中國

布料密度：241g/m²

纖維成分：78.8%尼龍 21.2%彈性纖維

舒適程度：4.5*

拉伸彈性表現：3.5*

耐用程度：3*

代學物質檢測：5*

luluemon

Aligntm HIGH-Rise Oant 24" Asia Fit

價錢：$880

總評：5*

原產地：越南

布料密度：214g/m²

纖維成分：80.4%尼龍 19.6%彈性纖維

舒適程度：4.5*

拉伸彈性表現：5*

耐用程度：4.5*

代學物質檢測：5*

GU

Women Sports Leggings GA

價錢：$149

總評：4.5*

原產地：中國

布料密度：251g/m²

纖維成分：83%尼龍 17%彈性纖維

舒適程度：5*

拉伸彈性表現：4*

耐用程度：4.5*

代學物質檢測：5*

Too Chill for Yoga

Chill Premium Meguro Sports Pants

價錢：$319

總評：4.5*

原產地：中國

布料密度：211g/m²

纖維成分：80.5%尼龍 19.5%彈性纖維

舒適程度：4.5*

拉伸彈性表現：5*

耐用程度：4.5*

代學物質檢測：5*

Nike

Zenvy Leggings 7/8 女子輕度支撐高腰緊身褲

價錢：$799

總評：4.5*

原產地：中國

布料密度：235g/m²

纖維成分：63%尼龍 37%彈性纖維

舒適程度：4.5*

拉伸彈性表現：5*

耐用程度：4.5*

代學物質檢測：5*

adidas

Tight Fit Super High Rise 7/8 Style YOGA YGA LUX 78 TIG

價錢：$699

總評：4.5*

原產地：中國

布料密度：314g/m²

纖維成分：75.1%尼龍 24.9%彈性纖維

舒適程度：4*

拉伸彈性表現：4.5*

耐用程度：4.5*

代學物質檢測：5*

PUMA

Train PUMA STRONG HW Tight

價錢：$299

總評：4.5*

原產地：越南

布料密度：307g/m²

纖維成分：87%尼龍 13%彈性纖維

舒適程度：5*

拉伸彈性表現：4*

耐用程度：4*

代學物質檢測：5*

TITIKA

Zero Touch Leggings 25"

價錢：$590

總評：4.5*

原產地：-

布料密度：213g/m²

纖維成分：75.6%尼龍 24.4%彈性纖維

舒適程度：4*

拉伸彈性表現：4*

耐用程度：4.5*

代學物質檢測：5*

UNIQLO

AIRism Soft UV Protection Pocket Leggings

價錢：$199

總評：4*

原產地：越南

布料密度：266g/m²

纖維成分：74.6%尼龍 25.4%彈性纖維

舒適程度：5*

拉伸彈性表現：4*

耐用程度：4.5*

代學物質檢測：5*

H & M

Studio tights SoftMove TM DryMove TM

價錢：$249

總評：4*

原產地：孟加拉

布料密度：219g/m²

纖維成分：81.6%尼龍 18.4%彈性纖維

舒適程度：5*

拉伸彈性表現：4*

耐用程度：4*

代學物質檢測：5*

Decathlon

KIMJALY 緊身褲 520 ACTION (DOMYOS)

價錢：$299

總評：4*

原產地：中國

布料密度：228g/m²

纖維成分：79.6%尼龍 20.4%彈性纖維

舒適程度：4*

拉伸彈性表現：4.5*

耐用程度：4*

代學物質檢測：5*

Sweaty Betty

Super Soft Flow 7/8 Yoga Leggings

價錢：$980

總評：4*

原產地：柬埔寨

布料密度：276g/m²

纖維成分：68.5%尼龍 31.5%彈性纖維

舒適程度：4*

拉伸彈性表現：4.5*

耐用程度：4*

代學物質檢測：5*

資料來源：消委會

化學物質方面，各樣本中有兩款被檢出微量游離甲醛，惟檢出量低於內地相關要求上限。消委會指如布料釋出的游離甲醛較多，有機會對穿著者的皮膚造成刺激，嚴重者或會出現過敏性接觸性皮膚炎。建議6大選購及清潔貼士：

按運動類型及強度去選擇合適的瑜伽褲、緊身運動褲

在購買前應親身試穿，若脫褲後發現皮膚有壓痕，即代表褲的尺碼太小，有機會阻礙血液循環及影響舒適感

穿著後盡快清洗，被汗沾濕的衣物存放愈久，愈易滋生細菌及發霉，產生惡臭，汗液酸鹼度亦會影響布料彈性

清洗時，切勿使用衣物柔順劑，柔順劑會將污垢鎖於纖維裡，令異味逗留及破壞布料的彈性

勿以高溫洗濯或以乾衣機高溫烘乾及整熨瑜伽褲，以免破壞布料的排汗功能及回彈力，令瑜伽褲縮水變形或變色

若以洗衣機清洗，宜將瑜伽褲裡外反轉，並放入洗衣袋低速洗濯，以免被尖銳物品勾破褲身

同場加映：消委會嚴選7款5星瑜伽墊名單

消委會曾檢測市面30款瑜伽墊，結果發現只有2款瑜伽墊完全不含具生殖毒性的甲酰胺（formamide）。消委會指出，經常吸入這些有毒物質，隨時影響健康；長期接觸或致胎兒畸形。

測試結果共有7款瑜伽墊獲消委會推薦：

消委會推薦5星瑜伽墊

Pure Yoga Yoga

Mat 810006

甲酰胺含量：0

售價：$550

E-Sport雙色𤦎伽墊

(紫羅蘭加淺紫)

甲酰胺含量：9

售價：$100

Lululemon The Reversible Mat

甲酰胺含量：14

售價：$580

NEBO TPE Yoga Mat NE3901

甲酰胺含量：16

售價：$209

JA' MOIRE Rubber Mat

甲酰胺含量：18

售價：$399

GOMA 特級瑜伽地蓆(紫色) 6mm AG801/P

甲酰胺含量：28

售價：$109

TRIRON TPE Yoga Mat (6mm) TRIACC10DB

甲酰胺含量：58

售價：$188