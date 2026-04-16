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健腦飲食｜西化飲食柏金遜病發率高2倍，專家推3款日式料食出保腦神菌
健康Tips

健腦飲食｜西化飲食柏金遜病發率高2倍，專家推3款日式料食出保腦神菌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　腸臟又稱人體第二個大腦，日本有研究指出，飲食偏西化會增加晚年患柏金遜症的風險。而日本被譽為「養生之國」，同樣是世界「長壽藍區」之一，其飲食方式和料理正正藏著健腦的秘密。

 

飲食西化增柏金遜症風險 病發率高兩倍

 

　　食安專家韋恩（楊世煒）在其Facebook專頁發文，引述一份發表於國際期刊《Journal of Neural Transmission》的研究報告，分析台灣與日本的飲食習慣，與患上柏金遜症風險的關聯。該項研究由日本中部大學教授平山正昭（Masaaki Hirayama）研究團隊，根據台灣與日本的飲食習慣、腸道微生物群及其代謝產物進行比較分析，結果顯示台灣人患柏金遜症的發病率顯著高於日本人兩倍。

 

台灣人腸道缺3種護腦好菌

 

　　研究團隊透過「散彈槍宏觀基因組學」（shotgun metagenomic）技術，解析兩國人的腸道菌相差異，發現日本人的腸道中常見3種關鍵的護腦好菌比台灣人多：

 

● 布勞特氏菌（Blautia）

● 糞桿菌（Faecalibacterium）

● 多種短鏈脂肪酸（SCFA）產生菌

 

　　食安專家韋恩解釋，這些好菌能將膳食纖維轉化為乙酸、酪酸（丁酸）。短鏈脂肪酸不只是腸道細胞的營養來源，更能透過「腸腦軸」途徑，修復腸道黏膜、抑制神經發炎，進而保護大腦、延緩神經退化。而台灣飲食近年偏向西化，攝取過多高脂肪、高動物性蛋白與加工食品，膳食纖維攝取不足，導致腸道中擬桿菌（Bacteroides）比例偏高，卻喪失了產生保護性代謝物的能力。

 

健腸飲食｜日料理富含腸道益菌

 

　　相比之下，日本傳統飲食富含膳食纖維，如根莖類蔬菜、海藻、菇類，及發酵食品，如納豆、味噌，有助於滋養Blautia等好菌，產生丁酸修復腸道黏膜，達到健腸的效果。研究中亦可見，日本受試組的維他命B群與多胺（Polyamine）水平顯著較高，這兩種物質正正與延緩柏金遜症的運動症狀有直接關聯。

 

健腸飲食｜3大飲食原則激活腸道益菌

 

　　韋恩建議，想降低柏金遜症風險、養出護腦好菌，可參考日本「腸活飲食」3大原則：

 

1. 多吃根莖類蔬菜

 

　　除了葉菜類，牛蒡、地瓜、山藥等根莖類蔬菜富含寡糖等益生質，是腸道好菌的優質糧食。

 

2. 適量攝取發酵食品

 

　　納豆、味噌、無糖乳酪等發酵食品，有助於補充Blautia等好菌。

 

3. 控制動物性油脂

 

　　減少飽和脂肪攝取，避免腸道發炎。多補充抗發炎的Omega-3油脂，如魚油、紫蘇籽油。

 

柏金遜症｜4大先兆早於10年前出現

 

　　據《華盛頓郵報》報道，醫學界早已有研究指出，在柏金遜症出現明顯症狀前數十年前就已有先兆。一項更早的回顧性研究顯示，多數柏金遜症的臨床診斷主要依賴於動作遲緩、僵硬、靜止性震顫等核心症狀。然而，當出現上述症狀時，患者腦幹黑質區域的多巴胺神經元往往已受損了50%至70%，病情已經進入較後期的階段。

 

　　有研究指出，在確診柏金遜症前10年左右，一般患者已經出現一些容易被忽略的症狀，例如喪失嗅覺、夢遊、慢性便秘和低血壓。

 

1. 喪失嗅覺：最常見的早期信號

 

　　嗅覺減退或喪失是柏金遜症最常見的非運動症狀之一，超過90%的患者會受影響。這症狀通常隨着時間推移逐漸出現，常在明顯症狀出現前數年，甚至數十年前就開始。有臨床研究指出，病變可能始於嗅球等非多巴胺結構。目前，研究人員仍在深入研究柏金遜症與嗅覺之間的具體關係。

 

2. 睡眠障礙：夢遊

 

　　快速眼動睡眠行為障礙（RBD，俗稱夢遊）是一種患者在睡夢中將夢境內容付諸行為的慢性疾病，可能表現為從床上坐起、單方面對話甚至拳打腳踢。有研究顯示，夢遊可以是柏金遜症最早期的症狀之一。對於50歲及以上患有RBD的人群，其未來患上柏金遜症的風險，比起沒有夢遊的人是增加130倍。

 

3. 慢性便秘和 4. 體位性低血壓（站起時頭暈）

 

　　慢性便秘和體位性低血壓（站起時頭暈）同是柏金遜症早期的自主神經功能障礙的症狀之一。約三分之二的柏金遜症患者受慢性便秘困擾；而體位性低血壓雖然常見，但若持續出現，同樣被視為早期病發前的症狀。

 

　　最新研究進一步證實，早期自主神經功能障礙會增加患上輕度認知障礙的風險。一項針對382名前驅期患者的研究發現，有早期自主神經功能障礙的患者在48個月時認知障礙發生率高達43.86%，遠高於無障礙組的9.67%。

 

醫生揭3大早期徵兆：不只手震

 

　　神經內科醫生陳琮華在Facebook專頁「博田國際醫院」表示，該名50歲女患者近期喝咖啡時，發現自己聞不到咖啡香味，驚覺有異而求診。她除了出現嗅覺喪失外，還伴有發夢時出現異常的狀況，檢查後確認為是柏金遜症的早期徵兆。

 

　　陳琮華提到，很多人以為柏金遜症只會出現「手抖、動作慢」，但研究指出，此病還可能表現出嗅覺異常睡眠行為異常長期便秘等症狀，這些問題甚至可能比手抖更早出現，卻常被忽略。他提醒，若察覺有異狀，應盡早接受檢查及治療，不僅能延緩病情進展，也可大幅改善生活品質。

 

同場加映｜拆解柏金遜症

 

　　根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，常發生在年老人士，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部份患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部份神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少而患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

 

　　根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

 

 

1. 震顫

初發時通常位於一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身肌肉。

 

2. 動作緩慢

尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯。

 

3. 關節僵硬

關節活動顯得如齒輪般僵硬。

 

4. 其他病徵

包括面部無表情、步履及語調出現變化等。

 

資料來源：衛生署長者健康服務

 

 

　　現階段雖未有任何根治原發性柏金遜症的有效方法，不過目前主要有4種治療方法：

 

 

藥物治療

有助達到控制病徵的效果，改善患者的活動能力、減輕震顫情況，從而減低對日常生活的影響。

 

物理治療

由治療師為患者評估活動功能及設計個人化的復康運動計劃，提供肌肉關節、姿勢及步姿的鍛煉。

 

職業治療

由治療師分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的各種障礙，透過使用輔助器材及改善家居佈置，減低患者的功能障礙、提高患者的自我照顧能力。

 

心理輔導

在心理上，患者會容易有抑鬱情況，故此家人的支持和安慰非常重要。

 

資料來源：衛生署長者健康服務


資料來源：神經內科醫生陳琮華

 

Tags:#健康養生#健康問題#認知障礙#醫生#便秘#治療#柏金遜症#布勞特氏菌#腸道健康
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