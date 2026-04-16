名人健康｜43歲阿Sa驚爆被診斷輕度中風，聲帶受損10年靠打針開聲

43歲蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）組成歌唱女團Twins，在千禧年代爆紅至今，出道20多年累積不少粉絲，最近更舉行演唱會。鎂光燈下的她原來深受聲帶問題困擾長達10年，一度讓她萌生退出樂壇的念頭，坦言愧對阿嬌。

她近日登上胡彥斌的網路節目《胡來酒館》，卻驚爆一段長達10年的聲帶黑暗期──她曾因聲帶嚴重受損幾乎發不出聲音，更被一位名醫診斷出「可能曾輕微中風」，讓她每次演出後都躲在飯店崩潰痛哭。

聲帶結構異常「一長一短」 名醫驚揭曾中風

阿Sa在節目中透露，自己的聲帶結構與常人不同，只要發出「一」這個音，聲帶就會呈現明顯的「一長一短」狀態，導致聲門閉合不全、聲音像漏風般無法施力。

當年她為此四處求醫，沒想到其中一位名醫在診斷後，竟冷不防問了一句：「妳是不是曾經中風過？」阿Sa當場嚇傻，直呼「中風這麼大的事，我怎麼可能不知道？」但醫生解釋，有一種「無症狀的輕微中風」，患者本人可能毫無察覺，卻會對神經系統留下後遺症，影響聲帶功能。當時正值事業高峰的阿Sa陷入長達10年的恐懼與自我懷疑。

靠「開聲針」硬撐 返酒店崩潰爆喊



阿Sa坦言，在那段黑暗期，她幾乎每次登台前都必須依賴「開聲針」強行開嗓，才能勉強完成演出。更讓她痛苦的是，因為聲帶不聽使喚，許多演唱部分不得不轉交給搭檔阿嬌代勞。

我唱不了的東西，阿嬌她要幫我，讓她的負擔變大。

阿Sa語帶哽咽地說，看到阿嬌為了分擔自己的壓力而加倍辛勞，心裏充滿愧疚。每次演出結束回到飯店，她都躲在房間崩潰大哭──不是因為累，而是覺得觀眾花錢買票進場，自己卻沒能給出完美的表演，更害怕拖累並肩作戰20多年的好姊妹。那段時間，她甚至一度萌生「退出歌壇」的念頭。

浪姐舞台成轉捩點 學會與「不完美」和解

所幸，隨着持續的聲樂訓練與心態調適，阿Sa的聲帶狀況已逐漸好轉。4年前她參加綜藝《乘風破浪的姐姐》（浪姐），這個舞台成了她重要的「心理療癒所」。

她回憶，第一次排練《Stronger》時，下意識往後縮想把高音讓給隊友，結果被前輩推到C位：「你聲音裏的故事，比完美技巧更打動人！」當她用略帶沙啞卻充滿力量的嗓音唱完副歌，後台的工作人員都為她鼓掌。

如今的阿Sa，已學會和身體的「不完美」共處。她坦言嗓音尚未完全恢復到巔峰狀態，心裏仍有一點陰影，但她說：「唱破音我OK，至少還有聲音。」佛山巡演上，她甚至笑着著對觀眾說：「今天可能還會破音，但我敢站在這裏，就贏了十年前的自己。」